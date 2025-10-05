Miquel Masso, un joven español trabajando en Australia: "En un mes de trabajo he llegado a ganar 4.000 euros"

Australia. El destino más solicitado por los jóvenes españoles hoy en día. Las oportunidades laborales que ofrece el país, junto con salarios mucho más altos, son las principales razones por las que atrae a cientos de jóvenes año tras año, como es el caso de Miquel Masso.

El joven que se fue a Australia a buscar trabajo explica que para muchas de las personas que ha conocido en esta aventura su plan de vida consiste en trabajar durante unos meses para conseguir ahorrar mucho dinero y viajar por todo el mundo. "Lo que yo estoy haciendo aquí para hacer mucho dinero y luego hacer mis cosas, ellos lo ven como un plan de vida. Los australianos también saben que su país es un banco para hacer mucho dinero e irse de aquí", explica Miquel.

Durante su etapa en el gran país, Masso ha trabajado en diferentes sectores. Comenzó trabajando en la ciudad, concretamente en Melbourne. Consiguió dos trabajos, uno de día y otro de noche, este último "le reventó", pero tenía un objetivo muy claro: hacer mucho dinero. Pero la realidad fue que no pudo aguantar ese ritmo, así que decidió mantener solo el trabajo de mañanas, aumentando las horas, con el que consiguió ganar 4.000 dólares australianos al mes.

Después consiguió un puesto en un bar por las tardes para llegar a las 50 horas semanales. "La hostelería se paga más o menos lo mismo aquí, unos 30 dólares la hora entre semana". Tras esta experiencia quiso probar en el sector de la construcción en el que pagan un poco más que en hostelería, unos 33-40 $/h. "Ese mes que combiné todos los trabajos llegué a ganar más de 6000 dólares", recuerda el joven.

Durante su segundo año en Australia se fue a trabajar al campo. Uno de los requisitos de la visa australiana si quieres quedarte otro año más en el país es ir a una zona remota a trabajar. Y para conseguir trabajo en estas zonas el mecanismo es diferente. "En la ciudad se utiliza más el cara a cara, pero para trabajar en una granja se utilizan los grupos de Facebook".

En definitiva, estuvo tres meses trabajando en tres granjas distintas, en función del trabajo que hubiese. "La verdad que fue una experiencia muy guay. Ahí me daban alojamiento y carne gratis, así que los gastos se redujeron bastante". De media llegó a ganar unos 5.500 dólares al mes.

Y en los últimos seis meses trabajó en un resort los primeros tres meses haciendo un mínimo de 35-45 horas semanales con un sueldo de 32,5 dólares por hora –excepto los fines de semana que aumentaba–. El siguiente trabajo que encontró fue en un bar. Este puesto lo combinaba con el anterior haciendo un total de 50 horas semanales.

Tiempo después trabajó limpiando habitaciones en el resort, otro bar... En conclusión, durante estos últimos seis meses ha tenido unos ingresos de 34.800 $, frente a unos gastos totales de 5.700 $, han hecho que el joven español haya podido ahorrar 29.100 $ (unos 16.000 euros) en tan solo medio año.