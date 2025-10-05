La otra cara de Fernández Vara, el 'barón' socialista extremeño: su etapa como forense de la matanza de Puerto Hurraco

Pasó de la bata blanca al bastón de mando. Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura fallecido este domingo a los 66 años a causa de un cáncer, era médico de formación y su vida quedó marcada por su trabajo como forense tras la matanza de Puerto Hurraco (Badajoz).

Ejerció la Medicina durante varios años antes de liderar la autonomía y fue uno de los médicos responsables de realizar los estudios psiquiátricos a los hermanos Izquierdo, los autores de la masacre de Puerto Hurraco, además de intervenir en las autopsias de los fallecidos.

El crimen, que enmudeció a toda España, se saldó con nueve muertos. Durante la tarde del 26 de agosto de 1990, los hermanos Emilio y Antonio Izquierdo asesinaron a casi una decena de personas, entre las que se encontraban varios miembros de su familia rival, los Cabanillas.

Antonio Izquierdo (i) y su hermano Emilio, durante el juicio por la muerte de nueve personas. EFE.

Por los 25 años del crimen, el ex secretario general del PSOE de Extremadura concedió una entrevista a Libertad Digital, donde narra su experiencia como médico legista.

Con solo 31 años, el que años después se conviertiría en barón socialista entró a la enfermería de la prisión para realizar los estudios médicos de los hermanos Izquierdo. Les entrevistó durante "muchas, muchas horas".

"Personas perfectamente conscientes"

Como director de la Clínica Forense de Badajoz, asistió a otro compañero durante el análisis. "No considero que fueran personas con pocas luces. Eran gente de aspecto primitivo, que no habían tenido la posibilidad de estudiar, pero manejaban una explotación agrícola bastante considerable", indicó Fernández Vara.

Portada del HOY, Diario de Extremadura, el martes 28 de agosto de 1990, dos días después de la masacre. Archivo.

"En ningún caso eran personas inimputables de sus actos, eran perfectamente conscientes de las consecuencias de aquello que sucedió", agregó el exmandatario pacense.

También realizó el seguimiento de las secuelas a las víctimas que quedaron heridas, que ascendieron a 12, lo que denominan en su argot como "valoración del daño corporal".

Licenciado en Medicina y funcionario del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, ejerció como tal en Extremadura. Además, fue profesor en las universidades de Extremadura y Valencia y presidente de la Asociación Nacional de Médicos Forenses de España.

Trayectoria política

El que fue secretario general del PSOE de Extremadura durante 16 años y presidente de la Junta a lo largo de tres mandatos, reveló en 2023 que tenía un tumor en el estómago del que tuvo que ser operado.

Vara fue una figura clave en la historia del socialismo extremeño y también de la propia autonomía, tal y como lo ha definido su partido en la región, del que estuvo al frente desde 2008 hasta 2024.

En ese período, el PSOE ganó en tres ocasiones las elecciones autonómicas, lo que le sirvió para ser presidente de la Junta de Extremadura durante 12 años.