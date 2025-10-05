Aner Peritz, el poeta 'abertzale' y "transfeminista" que dirigía las colonias de Bernedo: "Queremos mariconizar a vuestros hijos"

Una "marika" en busca de venganza. Aner Peritz tiene una personalidad que resalta y una estética queer con la que busca pisar fuerte en un mundo en el que "expulsar a los hombres" se concibe como un pensamiento satisfactorio para un veinteañero con identidad de "unicornio".

El joven tiene un cargo directivo en los udalekus vascos de Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, investigados por la Ertzaintza por delitos de agresión sexual a menores.

Amablemente, y mostrándose agradecido ante la invitación a colaborar con este periódico, Aner Peritz ha informado a EL ESPAÑOL que actualmente se encuentra en un gran revuelo mediático, motivo por el que –por el momento– no concede entrevistas.

Aner Peritz Manterola es un joven con identidad de género no binaria, es decir, que no se identifica como mujer ni como hombre. Su atractivo varía entre la Barbie, con maquillajes de brillo y pintalabios rosa, y la Bratz, con estampados de leopardo y chupas de cuero que saca a relucir cuando suena su canción favorita: "Cómeme el coño", de Samantha Hudson.

Aner Peritz Manterola. EITB

Nació en Zarautz (Gipuzkoa), el 5 de octubre de 2002, y estudió Estudios Vascos en Vitoria-Gasteiz. Desde los 13 años acude a campamentos, donde descubrió la bertsolaritza, arte de la tradición vasca que mezcla la poesía y la música improvisada.

El joven vasco es un conocido bertsolari que, a través de su talento, busca concienciar en la sociedad sobre la cultura transgénero y el travestismo. Para Aner Peritz, la bersolaritza es un espacio seguro en el que construir su identidad, y en sus propias palabras, dice: "Los bertsos me han hecho transfeminista y disidente".

En 2018 y 2019, con tan sólo 17 años, fue subcampeón en el Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria. Y en 2020 logró el primer puesto en el Campeonato de Gipuzkoa.

Desde entonces, la lista de galardones en poesía vasca no ha cesado. También cuenta con los premios Xenpelar (2021), Lizardi Saria (2022), y el premio Basarri en dos ocasiones (2022 y 2023). Además, es maestro de bertzolainza en el centro Motxian Bertso Eskola de Zarautz, su ciudad natal.

Sufrió maltrato y acoso

En 2024 obtuvo el quinto puesto en el Campeonato de Bertsolari de Gipuzkoa, con un poema rompedor en el que desvela sus traumas infantiles. Durante su etapa en el colegio sufrió maltrato y acoso, un hecho que ha marcado su vida y que ha convertido al joven vasco en una persona concienciada con todos los grupos sociales.

Sin embargo, la experiencia no sólo ha tenido repercusiones positivas, sino que también ha despertado la venganza, y así lo refleja en sus bertsos improvisados en el polideportivo municipal Aritzbatalde kiroldegia, lugar en el que Aner Peritz sufrió bullying escolar.

"Buenas tardes en Aritzbatalde, el primer sitio de mis traumas. Aquí hacía gimnasia y no me trataron bien. No olvidaré ese vestuario de acero frío. Sin salir a correr por no ducharme. Más adelante también nos ha pasado que me quedaba quieto en ese asiento cuando no éramos realmente nosotros. Yo, Aner, todavía recuerdo la vergüenza, con gafas y sin salir del armario. Aquel niño miedica ha crecido y quiere venganza", termina el bertso.

Estas palabras del joven poeta vasco fueron muy aplaudidas en el centro, pero se distribuyeron rápidamente por las redes sociales. En ese momento, Aner comenzó a vivir una ola de insultos tránsfobos por su apariencia. "Me pidieron una foto en la cola del supermercado", cuenta en una entrevista para Pikara Magazine, en enero 2025.

Hoy, desde el polideportivo Aritzbatalde kiroldegia de Zarautz aseguran a EL ESPAÑOL que, a pesar de la denuncia en las rimas de Aner Peritz, tras el campeonato no hubo ninguna repercusión legal, y que a día de hoy no tienen novedades sobre esta persona.

Familiares de Aner

Aner Peritz Manterola es también conocido como Aner 'Euzkitze', el apellido artístico de su padre: Xabier Euzkitze. El reconocido periodista se muestra como una persona muy familiar que ha alcanzado la felicidad junto a su mujer, Txus, y juntos se han convertido en socios de Hirukide, una organización de familias numerosas.

Xabier Peritz Mendizabal, padre biológico de Aner Peritz. Hirukide

Aner es hijo biológico de Xabier y Txus. Quienes aseguran tener muy buena comunicación con sus hijos y promover una familia educada en la solidaridad y la generosidad.

Aner es el mayor de tres hermanos, al que siguen Garazi, adoptada en Colombia, y Jon, su hermano de acogida con el que no comparte apellidos.

Además, en la familia de Aner vivieron junto a un chico senegalés, Pape, que pasó con ellos 13 meses porque necesitaba un hogar durante sus operaciones de mandíbula.

Esta educación ha desarrollado en el joven bertsolari una fuerte conciencia social que aboga por la igualdad de grupos y el antirracismo, entre otros activismos.

"Sobrevivo como un unicornio"

El veinteañero se identifica a sí mismo como "unicornio" en varias entrevistas. “Si sobrevivo como un unicornio es gracias a mis amigos”, relata en Pikara Magazine. Ser un unicornio, dentro del concepto del género, consiste en tener prácticas sexuales abiertas y poliamorosas, es decir, que pueden implicar a varias personas.

Aner Peritz. Bertsolari Aldizkaria

Aner Peritz lleva por bandera la atmósfera queer, movimiento que rechaza las normas tradicionales de género y sexualidad. El joven "unicornio" cuenta en otra entrevista para Pikara Magazine: "En el ambiente queer nos adoctrinamos unos a otros fuera de la heterosexualidad, y eso es bueno".

La personalidad de Aner oscila entre el "ser muy guapa" y la protesta. Su ideología se arraiga a la izquierda abertzale (traducido del euskera, 'amante de la patria'), ligada al independentismo vasco.

El término 'abertzale' nace a mediados del siglo XX en el entorno de ETA como respuesta al nacionalismo vasco conservador (PNV). Hoy, esta corriente política también se relaciona con la ideología marxista, que combina el anticapitalismo y la autodeterminación.

Con un marcado carácter disidente e inconformista, Aner Peritz considera que el problema radica en la masculinidad. Como solución, en su artículo Un erotismo de retorno, publicado en Berria, sentencia: “Para ello, expulsar a los hombres, para que no nos expulsen con una violencia sutil y estructurada. No queremos que vayan a escuchar, a leer, a ver; no vengan”.

Así pues, el joven rechaza que el género y la esencia sean congénitos al ser humano; por el contrario, sostiene que en la sociedad hay presencia de un adoctrinamiento cisheterosexualizado en los niños.

“Esta forma de pensar sobre las identidades de nacimiento es patologizante, estigmatizante y queerfóbica”, denuncia en su artículo Haurrak eta genero-esentzialismoa (traducido 'Los niños y el esencialismo de género'), publicado en Berria.

Aner Peritz Mantela. EITB

Y termina, "queremos llevar a cabo un adoctrinamiento ‘transmaribollo’ y estamos dispuestos a hacerlo. No era broma —los ecos tenían razón— queremos mariconizar a vuestros hijos (normalmente no tenemos hijos) para que, como nos hicisteis a nosotros, vosotros no los heterosexualicéis. No lo habéis conseguido del todo. Y nosotros también tenemos títulos de profesor", publicado el 6 de febrero.

Como aparente respuesta a la investigación que abrió la Ertzainza el 22 de enero por las denuncias de agresión sexual a tres menores en los udalekus de 'Euskal Udalekuak'.

Los 'udaleku' trans

La asociación privada 'Euskal Udalekuak' en la que era directivo el poeta organiza campamentos de verano vascos desde hace más de 40 años. Con casas en Abaigar (Navarra), Goni (Navarra) y Bernedo (Álava).

Entre sus valores, abogan por el "feminismo" y el "trabajo comunitario". Los monitores, educadores y cocineros que forman parte de esta asociación son voluntarios.

En la estancia del 8 al 23 de agosto en el udaleku de Bernedo, más de 80 niños de entre 13 y 15 años vivieron una quincena veraniega sentida como un infierno. Fueron obligados a asearse en duchas mixtas junto a sus monitores, que además se paseaban desnudos por el campamento.

Los padres de los jóvenes denunciaron el caso ante la Policía autonómica, que abrió diligencias una vez conocida la existencia de unas cartas escritas por los menores afectados.

Cartas escritas por los menores del campamento de Bernedo.

La respuesta de la organización fue la siguiente: "No creemos en la división por géneros, ya que creemos en una educación feminista. Entendemos que esta propuesta pueda generar incomodidad entre les jóvenes".

Sin embargo, no es la primera vez que suceden estos hechos. La Ertzaintza ha informado en una nota de prensa que, a día de hoy, tiene "registradas cuatro denuncias, todas ellas contra la libertad sexual por hechos supuestamente sucedidos en los udalekus de Bernedo".

El expediente de estos delitos se encuentra en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Vitoria-Gasteiz desde el 30 de abril de 2025, y la Ertzaintza continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos.