Colau, dos etarras, el mantero de Podemos o la influencer Ana Alcalde: los 40 españoles de la Flotilla detenidos por Israel

Israel interceptó ayer, a última hora de la tarde del miércoles, a la 'Global Sumud Flotilla' durante su embarcación hacia la franja de Gaza. Los navíos se encontraban en aguas internacionales cuando se procedió a su detención, a 80 millas de la costa gazatí.

La flotilla partió con 43 barcos a finales de agosto. El objetivo de la armada era trasladar ayuda humanitaria a Palestina, país asolado por el hambre y la falta de recursos.

Hoy, el rastreador de la organización señala que 21 de ellos se encuentran interceptados, y otros 19 se suponen interceptados. Un total de 40 buques se encuentran detenidos.

Se estima que en estos viajaban más de 800 personas de 50 países diferentes. El Ministerio de Asuntos Exteriores tiene localizados a 65 activistas españoles, y se estima que 40 de ellos ya han sido reclutados por la Armada de Israel.

La Armada israelí sostiene que la flotilla vulneraba un "bloqueo naval legal" en torno a Gaza, y que se adentraba en una "zona de combate activo". Bajo ese argumento procedieron a interceptar a los barcos, trasladando a sus tripulantes a Israel.

Varios soldados israelíes dentro de una de las embarcaciones interceptadas este jueves.

El Ministerio de Exteriores israelí ha señalado que la ayuda transportada podrá ser entregada a través de sus propios canales, aunque las ONG y los activistas denuncian que ese ofrecimiento nunca se materializa.

En anteriores misiones, los activistas no fueron procesados penalmente: se les consideró un asunto migratorio y se decretó su expulsión inmediata, con la prohibición de regresar al país durante décadas.

Todo apunta a que esta vez se repetirá ese escenario, aunque abogados y organizaciones de derechos humanos advierten de que Israel podría endurecer el trato ante el volumen de detenidos y la repercusión mediática. En ese sentido, el traslado a la prisión de Ketziot, una cárcel de alta seguridad, ha despertado preocupación por las duras condiciones del centro.

El Gobierno español descarta de pleno cualquier acusación criminal. El ministro José Manuel Albares insiste en que los españoles son ciudadanos pacíficos con un fin exclusivamente humanitario y ha protestado formalmente ante la embajada de Israel. El Ejecutivo asegura que seguirá de cerca su situación legal y que facilitará asistencia consular a todos los detenidos hasta su liberación y retorno.

Los españoles detenidos

Ada Colau Ballano (1974) a bordo del Sirius. La exalcaldesa de Barcelona (2015-2023) fue la primera mujer en ocupar este cargo. Desde su juventud aboga por el activismo, participando en movimientos sociales en torno al derecho a la vivienda y el freno de los deshaucios. También divulga contenido en YouTube, donde se confirmó abiertamente bisexual.

Ada Colau Ballano. Kike Rincón Europa Press

Simón Francisco Vidal Ferrandis es un apasionado por la lectura y los barcos, en esta ocasión iba a bordo del Sirius. También ha participado en equipos de rescate en alta mar junto a la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, y ha colaborado en la lucha por los derechos humanos antirracistas y feministas en la Colectiva AfroLatidos.

Simón Francisco Vidal Ferrandis. RRSS

Juan Bordera Romá (1984) también viajaba en el Sirius. Además de diputado en las Cortes Valencianas, es guionista, escritor, y periodista. Siempre se ha mostrado comprometido con el genocidio de Gaza, siendo partícipe activo del 'Global Movement to Gaza'.

Juan Bordera Romá.

Luay Al Basha es periodista, además de director y fotógrafo de cine. Durante la embarcación ha colaborado con distintos medios de comunicación para actualizar sobre la situación y ha documentado el día a día de los tripulantes de la flotilla en sus redes sociales.

Luay Al Basha. RRSS

Cèlia Velez es maestra e ingeniera química y naval. Durante la travesía hacia Gaza compartió su experiencia a bordo del Sirius. También ha colaborado en diferentes misiones humanitarias.

Cèlia Vel. RRSS

Manuel García Morales –bajo el apodo Manolo Teniente– es escritor de crónicas sociales. Durante su periodo a bordo del Sirius ha publicado diarios en medios de comunicación contando la situación del buque en el viaje a Gaza.

Manuel García Morales. RRSS

Sofía Bucho Lahuerta (1986) es, además de activista, maestra y psicopedagoga. La vida de la valenciana siempre ha estado estrechamente ligada al compromiso personal y humano, y ha participado en numerosos voluntariados.

Sofía Bucho Lahuerta. RRSS

Serigne Mbaye Diouf (1975) es exdiputado de Unidas Podemos y actual secretario de antirracismo del partido. Nació en Senegal y emigró en patera a España en 2006, cuando fue acogido por los centros de internamiento de extranjeros. Desde entonces, lucha contra el racismo.

Serigne Mbaye Diouf. RRSS

Laia Rosell Sancho, a borde del Alma, ha participado en diversas asambleas de activismos sociales y tiene un gran compromiso con la energía. Ha denunciado en redes sociales que ha sido secuestrada por las fuerzas israelíes.

Laia Rosell Sancho. RRSS

Gulcin Bekar Basaran es una apasionada por la cámara. Ha viajado en la flotilla documentando los hechos que acontecían diaramente. Es amante de contar historias, y ha empleado su pasión para registrar lo que sucedía en el buque Alma.

Gulcin Bekar Basaran. RRSS

Adrià Plazas Vidal (1995) es físico y activista catalán. Comenzó en la política con movimientos estudiantiles y organizaciones antirracistas como la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado. En sus redes sociales se muestra muy comprometido con la lucha social.

Adrià Plazas Vidal. Global Sumud Flotilla

Ana María Alcalde Callejas es influencer, y desde el comienzo de la iniciativa ha compartido y actualizado la situación en redes sociales. Durante la travesía se ha visto envuelta en numerosas polémicas por salir de fiesta durante el viaje y ha sido apodada como 'Barbie Gaza'.

Ana María Alcalde Callejas, conocida como 'Barbie Gaza'. RRSS

Ariadna Masmitjà Marín aboga por la lucha por los derechos humanos a través de la protesta, y es directora de Acció Cinema, proyecto que busca conseguir una ciudadanía crítica y movilizada. Durante el camino a Gaza en el navío Adara ha amenizado los viajes con su guitarra.

Ariadna Masmitjà Marín. RRSS

Francisco Rodríguez Martínez (1994), conocido como 'Curro', es uno de los activistas que ha planteado el conflicto bélico como una guerra psicológica.

Francisco Rodríguez Martínez. Global Sumud Flotilla

Rafael Borrego Peña es abogado especializado en derecho laboral, protección internacional y extranjería. Formado en Derecho y Ciencias políticas y de la administración. Dice hablar con soltura español, inglés, francés y portugués, y defenderse en ruso y alemán. Estaba a bordo del Jeannot III.

Rafael Borrego Peña. RRSS

Ana María Martín López, conocida como Naé, es docente madrileña afincada en Granada desde hace dos décadas, hoy vive en Nigüelas, donde se dedica a la formación pedagógica y a clases particulares. Estaba a bordo del Jeannot III.

Ana María Martín López. RRSS

Carlos de Barrón es periodista de El País. Antes trabajó durante tres años en la Cadena SER. Se encontraba informando sobre el transcurso de la flotilla desde el barco Captain Niko.

Carlos de Barrón. RRSS

Alicia Amparo Armesto Núñez es fotoperiodista y secretaria técnica del Sindicato de Periodistas de Madrid. Iba a bordo del velero Huga.

Alicia Amparo Armesto Núñez. RRSS

Alejandra Martínez Velasco es jurista y politóloga, y ocupa el cargo de jefa de gabinete de una diputada de Podemos en el Congreso de los Diputados. Iba a bordo del velero Huga.

Alejandra Martínez Velasco. RRSS

Carles Lleó Paulo Noguera es navegante profesional desde hace 17 años y se dedica a ofrecer viajes y travesías a bordo de su velero Atlante. A bordo del Aurora.

Carles Lleó Paulo Noguera. RRSS

Saturnino Mercader Talavera ha desempeñado el cargo de conductor de autobuses y ha sido representate de la sección sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT), así como miembro y presidente del Comité de Empresa en TMB, protagonizando reivindicaciones laborales y legales relacionadas con derechos sindicales y condiciones de trabajo. A bordo del velero Adara.



Saturnino Mercader Talavera. RRSS

Reyes Rigo Cervilla es de Palma de Mallorca, se dedica a la acupuntura y no está afiliada a ningún partido político ni sindicato. "Me embarqué en la Flotilla por humanidad y solidaridad. El silencio es complicidad, y ante la inacción de las instituciones somos la sociedad civil quien, lamentablemente, tiene que ponerse en marcha", explicó a Público. A bordo del velero Adara.

Reyes Rigo Cervilla RRSS

Nicole León se describe como actriz y escritora, además de marinera. Su arte, asegura, está dedicado a "denunciar la cultura de la violación". Ha dirigido una película sobre violencia de género en Ecuador y publicó hace tres años su autobiografía El grito de mis heridas, donde relata cómo el arte le permitió sobrevivir a abusos sexuales. A bordo del velero Adara.

Nicole León. RRSS

Néstor Prieto Amador es periodista, politólogo y doctorando en la Universidad de Salamanca. Además, colabora como analista geopolítico y redactor en medios y portales como Descifrando la Guerra, Público o La Sexta.

Néstor Prieto Amador. Global Sumud Flotilla

Pilar Castillejo Medina es licenciada en Ciencias Físicas por la UAB y diputada del Parlamento de Cataluña de los antisistema de las CUP por Barcelona. Ha dedicado gran parte de su vida profesional al sector informático, si bien empezó la carrera docente. Antes de entrar en la cámara autonómica, fue teniente de alcalde de Ripollet (Barcelona).

Pilar Castillejo Medina. RRSS

Jordi Coronas Martorell es profesional de las artes gráficas durante casi tres décadas y directivo, es además concejal del grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona desde 2015 y consejero del distrito de la Horta-Guinardó de la Ciudad Condal. Es además, un gran aficionado a la náutica, como demuestra su título de Capitán de Yate con especialización en Seguridad Marítima.

Jordi Coronas Martorell. RRSS

Eduard Lucas Camacho (1967) es activista y sindicalista. Trabaja como técnico en cuidados auxiliares de enfermería en el Hospital de Sant Pau, donde forma parte del comité de empresa. Integra además la Permanente de la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FTC) y la Coordinadora Nacional de la Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC). Estaba a bordo del velero Adara.

Eduard Luis Camacho.

Lucía Miriam Muñoz Dalda es conocida como concejala de Podemos en Palma, además de haber ocupado cargos como diputada autonómica en Baleares y ser coordinadora de Podemos en las Islas Baleares.

Lucía Miriam Muñoz Dalda. RRSS

José Javier Osés Carrasco está condenado por pertenecer a la banda terrorista ETA. Actualmente es profesor de Economía en un instituto en Tudela (Navarra). A bordo del buque Sirius.

José Javier Osés Carrasco. RRSS

Itziar Moreno Martínez fue también miembro de la organización terrorista ETA y fue condenada en 2016 en Francia, junto con Oier Gómez Mielgo, a 15 años de prisión por su participación en un intento de asesinato de varios gendarmes durante una huida policial.

Itziar Moreno Martínez.

Alonso Quintero Boza se encuentra en la flotilla como cámara acreditado de Al Jazeera. A bordo del navío Alma.

Alonso Quintero Boza.

Francesc Jofra Carrasco, conocido como 'Paco', es consultor energético. Ha pasado por los campos de la pobreza energética, la auditoría, las energías renovables y la investigación. Actualmente trabaja en la construcción de vínculos entre energía y ciudadanía mediante el impulso de la gestión comunitaria de la energía y la educación ambiental. A bordo del barco Alma.

Paco Jofra.

Nota de redacción: Los nombres numerados en este reportaje corresponden a los confirmados por EL ESPAÑOL al cierre de esta edición. Se prevén nuevas confirmaciones y detenciones en las próximas horas, por lo que la cifra total de españoles retenidos por Israel en la Flotilla podría ascender hasta 60.