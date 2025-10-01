Martin, Dani, Javi y los Álex, los 'genios' del 2002 que cambiarán la educación: "Sube tus apuntes a nuestra IA y te hará exámenes"

De arriba a abajo y de izquierda a derecha, Martin Veselinov, Dani García, Álex de Mateo y Javi de Diego, los fundadores de Proxus. N. A.

Se agotaba el verano de 2023 cuando a alguien se le ocurrió proponer por el grupo de WhatsApp de la universidad tomar algo antes de iniciar el nuevo curso. Ya era septiembre y, por casualidades de la vida, sólo acudieron a la cita cuatro compañeros de clase: Martin Veselinov, Javier de Diego, Daniel García y Álex de Mateo. El resto de la promoción o no podía o, simplemente, no le apetecía.

Y así, entre ronda y ronda, estos cuatro jóvenes del 2002 comenzaron a pensar una idea que pronto revolucionaría el mundo del aprendizaje en la universidad. “Hace dos años surgió el proyecto. Queríamos diseñar y programar alguna herramienta que nos ayudara a estudiar a los universitarios y así empezamos a desarrollar Proxus”, explican los cuatro emprendedores a EL ESPAÑOL.

Ellos, entonces estudiantes y ahora graduados en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Complutense de Madrid, lo tenían relativamente fácil. Acostumbrados a programar, estos cuatro centennials han crecido con un ordenador en sus manos. De ahí que acabaran eligiendo una carrera en la que, a través del desarrollo de la tecnología, podían aportar algo nuevo al mundo.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha, Álex de Mateo, Javi de Diego, Martin Veselinov, Álex Paniagua y Dani García. Cedida

Eso es lo que han querido hacer con Proxus, la plataforma que mejora el estudio de los universitarios utilizando la inteligencia artificial. Una IA llamada MagIA que ha sido desarrollada por estos cuatro veinteañeros y ahora también por el nuevo integrante del equipo, Álex Paniagua, quien nació el mismo año y ha acabado la misma carrera.

Estos cinco chicos, por tanto, han desarrollado una inteligencia artificial a la que “subes tus apuntes de la carrera y la universidad y te generará exámenes de tipo test. Tardan apenas unos minutos en crearse y permiten su práctica de manera interactiva, corrigiéndose automáticamente y explicando por qué la respuesta es correcta o errónea”, explican los jóvenes. Eso sí, el proyecto de Proxus va mucho más allá, pues cuenta también con vídeos y a partir de ahora con un chat manejado por IA. Pero vayamos paso a paso.

El origen y los 'speedruns'

Cuando los chicos empezaron con su proyecto hace dos años lo hicieron bajo las siglas Proxus Academy. Era una suerte de academia online en la que los estudiantes de cursos más avanzados –o simplemente que se les diese especialmente bien una asignatura– podían subir vídeos explicativos sobre cualquier tema del grado en Ingeniería Informática. El proyecto comenzó en octubre de 2023 y al poco tiempo derivó en los speedruns.

“Tenemos que tener en cuenta que no estamos hechos para atender más de 25 minutos seguidos. Sabiendo eso y que somos de una generación que se ha criado con YouTube o Twitch, quisimos aprovechar lo que se hace con los videojuegos, por ejemplo, y aplicarlo a la academia. En este sentido, los speedruns son vídeos cortos en los que los youtubers salen pasándose videojuegos de manera rápida. Eso tiene mucho público y desde Proxus reprodujimos ese mismo sistema y empezamos a hacer estos vídeos, que son como unas píldoras de 25 minutos, con contenidos académicos. Fueron un éxito”, cuentan los chicos a este diario.

Los fundadores, enseñando su proyecto de Proxus a este diario. N. A.

Al final de ese año académico, el 2023-2024, Proxus sólo se dedicaba a elaborar speedruns. Lo hacían los estudiantes para otros estudiantes y, de hecho, llegó a existir un modelo en el que los alumnos con mayor número de vídeos vistos monetizaban en función del número de visualizaciones. Era una manera de darse a conocer.

Ese verano, la apuesta ya era clara: 100 % speedruns. A partir de septiembre de 2024 , los chicos abrieron este modelo a otras carreras. Continuaron, como no podía ser de otra manera, con ADE, el otro grado que estudiaban. Pese a ello, la gallina de los huevos de oro seguían siendo los speedruns de Ingeniería Informática. “Llegó un punto en el que uno de cada dos estudiantes de la facultad estudiaba con nuestro método y, por ejemplo, hubo una chica que pasó de suspender a sacar nueves”, se enorgullecen los emprendedores.

La democratización a otras carreras

Como el éxito era creciente, había que seguir innovando. Por ello, en enero de 2025 lanzaron la versión beta de proxus.es. Esto ya no era sólo una academia online sino que pasó a ser una plataforma integral cuyo fin es optimizar el estudio de los universitarios. Ya no sólo había speedruns, sino que MagIA ya podía crear todo tipo de tests para los alumnos. Sólo había que subir los apuntes. Y, por supuesto, ya está disponible para todas las carreras y todas las universidades de España.

De esa manera, los universitarios empezaron a estudiar de una manera diferente, utilizando la IA como una herramienta, revolucionando la manera de aprender. “Nosotros en ningún caso queremos que las IA obstaculicen el aprendizaje, sino que ayuden a su mejora”, reconoce a EL ESPAÑOL Martin Veselinov, uno de los integrantes del proyecto.

El curso pasado cerraron este proyecto de manera exitosa. De hecho, al ser ingenieros informáticos, los cuatro fundadores utilizaron su proyecto como Trabajo de Fin de Grado, obteniendo un 9,5 sobre 10. Pese a ello, y tras acabar la carrera, la idea de Proxus ha continuado.

Más allá de lo puramente académico, Proxus ya cuenta con 2.200 usuarios y se han generado 200.000 preguntas en hasta 20.000 test. Disponible ya para 64 universidades, “esperamos que este curso que empezamos lleguemos hasta los 50.000 usuarios”, explica Veselinov.

Los cuatro fundadores, durante una entrevista con EL ESPAÑOL. N. A.

Pero es que la cosa se ha puesto seria. Los cinco ingenieros han apostado todo por el desarrollo de Proxus. No sólo han alquilado un local en Las Rozas para continuar con esta startup, sino que esta semana lanzan la versión consolidada de Proxus. Esta tendrá también un chat de IA que funcionará como una suerte de tutor privado, resolviendo las dudas de un estudiante sea la hora que sea.

“Y no pretendemos parar aquí, sino que ahora estamos desarrollando un generador de podcast para que los estudiantes escuchen sus apuntes mediante una conversación”, explica.

Aunque eso no estará disponible en esta primera versión, lo cierto es que Martin Veselinov, Javier de Diego, Daniel García, Álex de Mateo y Álex Paniagua lanzan esta semana tres versiones de Proxus. Una gratis, otra de 6,99 euros y otra de 12,99 euros. Ven potencial a que los universitarios utilicen esta herramienta para mejorar su aprendizaje. Y ahí no quieren parar, ya que el siguiente paso es ir a por las oposiciones. De esta manera, estos cincos centennials del 2002 quieren revolucionar la educación.