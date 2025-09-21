Emergencias admite a los hijos del ciclista muerto entre dos CCAA que la alerta "entró al 112 de Murcia" y se "pasó" a Alicante

Raúl y Antonio no se fueron a ahogar sus penas tras enterrar a su padre el sábado 13 de septiembre. Los hijos de este bombero jubilado se plantaron en el centro de salud de Beniel, para cubrir en coche la ruta hasta la Vereda del Reino donde su padre se cayó en bici, con el objetivo de comprobar lo que habría tardado una ambulancia movilizada desde suelo murciano, en vez de la que se desplegó desde Orihuela y que se demoró 47 minutos. El resultado de su investigación fue demoledor: "Tardamos 4 minutos y 9 segundos, circulando sin sirenas".

EL ESPAÑOL ha accedido al vídeo que grabaron los dos hijos del difunto Antonio Morales Ayala, de 70 años, tras introducir en Google Maps el lugar exacto de la caída que sufrió su padre, por culpa de un bache en la Vereda del Reino. El buscador estableció una distancia de 2,7 kilómetros desde el centro de salud de Beniel, trazando una ruta casi en línea recta, ya que solo hay que tomar dos rotondas y una curva.

"Estaba al lado y lo tuvieron tirado en el suelo como un perro durante 50 minutos. En línea recta, por muy tranquilo que vayas: ¿Cuánto tardas? ¡Por Dios de mi vida! ¡Es increíble!", tal y como Raúl clama a su hermano, Antonio, durante la grabación del citado vídeo. "Me estoy indignando aún más porque estaba cerquísima y mira a la velocidad a la que circulamos. Vamos detrás de un coche y han pasado dos minutos y medio y una ambulancia iría más rápido".

La duración del vídeo es de 4 minutos y 9 segundos, con un coche particular, de forma que una ambulancia con las sirenas activadas habría llegado antes hasta la Vereda del Reino por dos motivos: circula a mayor velocidad, incluso por encima del límite permitido, y evita el tráfico, debido a que el resto de conductores tiene que cederle el paso a cualquier vehículo rotulado que se dirige a cubrir una emergencia.

La labor investigadora que están desarrollando Raúl y Antonio, desde que el miércoles 10 de septiembre murió su padre, a causa supuestamente de la demora en la asistencia sanitaria tras sufrir una caída con su bici en la Vereda del Reino, ya se ha anotado su primera victoria. En el 112 les han confirmado el motivo por el que a su padre se le asignó una ambulancia de Orihuela, más alejada que la de Beniel: "La llamada entró al 112 de Murcia y ellos dieron traslado a la Comunidad Valenciana".

Raúl y Antonio recrearon la ruta que habría cubierto una ambulancia desde el centro de salud de Beniel.

Los hijos del difunto cabo de bomberos del parque del Infante y expresidente de la Peña Ciclista La Pájara de Puente Tocinos, se han plantado en la sede del Teléfono Único de Emergencias de Murcia, tras haberse reunido dos veces con la Policía Local de Orihuela, así como con la dirección del Hospital Vega Baja donde Antonio -según su partida de defunción- murió a las 12.30 horas del pasado miércoles: 2 horas y 30 minutos después de que una mujer llamara al 112 reclamando una ambulancia.

Raúl y Antonio confirman en exclusiva a este diario que un cargo del 112 les ha admitido que la única llamada que recibió la centralita, pidiendo asistencia sanitaria urgente, "entró al 112 de Murcia" y se "pasó" a la provincia de Alicante.

- ¿Cómo justifican esa decisión en Emergencias de Murcia?

- Raúl y Antonio: La llamada entró al 112 de Murcia y ellos dieron traslado a la Comunidad Valenciana. La reunión ha sido larga, pero nos han atendido bien y con transparencia. Ellos dicen que solo gestionan las llamadas, pero que no movilizan o envían los recursos: ellos no avisan directamente a las ambulancias. En Valencia es el CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) el que gestiona los recursos asistenciales.

Les hemos pedido un informe completo de llamadas, con geolocalización, y lo van a gestionar con urgencia. La petición ya está pasada por el registro y nos han ayudado a hacer esa solicitud. Ellos también van a investigar por qué se pasó esa llamada a la Comunidad Valenciana.

El caso lo van a atender con preferencia. Ellos quieren ver qué ha pasado, pero todo depende de la llamada al 112 que realizó la llamante y eso lo vamos a saber en cuenta tengamos este informe en la mano.

Antonio era un experto del ciclismo y llegó a presidir la Peña Ciclista La Pájara de Puente Tocinos. Cedida

De momento, queda acreditado que la centralita del 112 solo recibió una llamada de alerta y que fue realizada por la testigo clave de este "homicidio imprudente" que investiga la Policía Local de Orihuela.

De hecho, unos agentes se entrevistaron el mismo miércoles con la mujer que trabajaba en una empresa próxima a la Vereda del Reino y que prestó auxilio a Antonio, tras estrellarse contra un poste de la luz, por culpa de un bache. Esta mujer relató a los policías que en su llamada al 112 precisó que se debía movilizar una ambulancia de Beniel porque era la más cercana, pero no se le hizo caso: se movilizó una sin médico, desde Orihuela, y encima se perdió por el camino.

Incluso se dio la vuelta a su base, teniendo que ser instada por la Policía Local a detener su marcha y regresar a prestar auxilio a este pobre bombero jubilado. De modo que no para de crecer la indignación de los tres hijos de Antonio, así como de su viuda, Josefa, debido a que han consultando la normativa estatal y autonómica de emergencias y han encontrado argumentos que avalan su teoría de que el cabeza de familia murió por una discusión entre administraciones, por repartirse una asistencia en el Vereda del Reino: el límite entra la huerta murciana y la provincia alicantina.

El artículo 69 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud recalca que su "cohesión" se debe promover, "a través de la garantía efectiva y equitativa de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del Estado”. Además, el ámbito territorial del convenio de emergencias sanitarias de la Región de Murcia, vigente hasta 2027, refleja que "con carácter excepcional, y por criterio médico-asistencial, podrá superarse el límite de 150 kilómetros" en una asistencia. En el caso de Antonio, abuelo de ocho nietos, había una diferencia de metros entre la frontera murciana y valenciana.

A lo que se suma que los criterios de asignación de recursos que marca la Ley 3/2023 de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia, establece lo siguiente: “En caso de darse alguna circunstancia no contemplada en los protocolos operativos aprobados, la asignación de recursos se adecuará a los principios de inmediatez de la respuesta, proximidad al lugar de la emergencia, disponibilidad de los medios, profesionalidad [...]".

Unos conos delimitan el bache que pisó Antonio con su bicicleta y a unos metros, unas flores delatan la presencia del poste de la luz contra el que se chocó este bombero jubilado en la Vereda del Reino. Cedidas

EL ESPAÑOL envió el mismo formulario a los gobiernos de la Región de Murcia y de la Comunidad Valencia, para conocer sus explicaciones sobre la gestión que se hizo de la alerta al 112, por la caída de Antonio y que se saldó con su muerte. Cuatro días después, siguen sin responder a ninguna pregunta en Emergencias y Sanidad del Ejecutivo que preside Carlos Mazón, mientras que una fuente de la Consejería de Presidencia en la capital del Segura ofrece esta versión:

"La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región de Murcia actuó de acuerdo con lo establecido, como se viene haciendo para cualquier asunto que se produce en los límites territoriales". "No existe convenio para zonas limítrofes entre comunidades". "Las circunstancias de este caso están contempladas en los protocolos operativos, por tanto, al producirse el accidente en la provincia de Alicante, el aviso se trasladó a la Comunidad Valenciana".

- ¿Qué conclusión sacan tras analizar la normativa de Emergencias?

- Raúl y Antonio: El derecho a recibir asistencia urgente es general y sin limitaciones territoriales. Obliga legalmente al 112 a enviar el recurso más cercano y rápido, y obliga a la coordinación entre comunidades, para garantizar la asistencia sanitaria, también en urgencias. Todavía no lo hemos hablado con el abogado, pero supongo que la denuncia será para todos. Y se va a denunciar: sí o sí.