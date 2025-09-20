Este es el trabajo con poca demanda en España: asegura estabilidad laboral, jornadas cómodas y sueldos de 1.800 €

Uno de los sectores que se encuentra en pleno auge actualmente es el de la construcción. Sin embargo, la falta de mano de obra está comenzando a ser un problema importante, especialmente en Madrid.

Se trata de los gruistas. Un perfil altamente solicitado en todos los portales de empleo, pero a pesar de ello, no hay suficientes para cubrir la alta demanda. Recientemente José Antonio Beas, gerente de una empresa de grúas, ha explicado el motivo de esta falta de profesionales en el programa de televisión La mirada crítica.

Según el gerente el problema reside en la falta de interés en los jóvenes: "Se junta un poco todo, hay un boom de la construcción y faltan trabajadores. Ahora mismo la gente joven no está acudiendo a este sector. En mi empresa, por ejemplo, el más joven tiene 29 años, el siguiente ya tiene 35 y de ahí para arriba. No viene gente joven al sector. De hecho, no conozco a nadie cuyo hijo haya seguido los pasos de su padre en esta profesión", explica en el programa.

Asimismo, José Antonio ha explicado las buenas condiciones laborales. Asegura que si el salario medio en España es de 1.800 euros al mes, como gruista puedes cobrar mucho más. Y explica que tampoco es un problema relacionado con la duración de la jornada laboral, ya que es de 8 horas al día.

Aun así, reconoce que es una profesión que conlleva ciertos riesgos, puesto que en las grúas torre hay que subir hasta 50 metros de altura, pero siempre respetando las medidas de seguridad. A pesar de todo esto, José Antonio cree que esta falta de gruistas se debe a que es una profesión que "no está de moda, porque las condiciones son buenas".

El gerente quiso finalizar su intervención en el programa mandando un mensaje a todos los jóvenes: "Me gustaría aprovechar esta ventana para animar a aquellos que no quieran seguir estudiando, no solo existen las grúas torre, también están los camiones grúa y las autopropulsadas. Todos necesitamos personal".