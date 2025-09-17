Moroccanoil, la marca israelí que patrocina Eurovisión y promocionó Penélope Cruz, escollo para el veto de Sánchez

Eurovisión es tendencia en redes sociales en España tras el anuncio de RTVE, ayer, de supeditar su asistencia al próximo certamen en Viena a la asistencia de Israel como concursante. Y en paralelo, en las mismas redes sociales volvieron a hacerse eco del boicot a Moroccanoil, la marca de productos capilares que patrocina desde 2020 el concurso eurovisivo.

Las críticas al patrocinio ya se oyeron en 2024 y en el último de 2025, celebrado en Basilea (Suiza) el pasado mes de mayo, coincidiendo con el recrudecimiento de la guerra de Gaza. La empresa inició las negociaciones con la Unión Europea de Radiodifusión (UER) en 2019. Fue a raíz de que en 2018, la cantante israelí Netta Barzilai y su canción 'Toy' ganaron el concurso.

Por ello, en 2019 Israel fue la encargada de organizar el certamen por tercera vez en su historia (anteriormente lo hizo en 1979 y 1999 en Jerusalén). Así, en 2019 se celebró en Tel Aviv.

Un año más tarde se fraguó la alianza entre la UER y la compañía de productos capilares con sede en Israel, convirtiéndose así en el mayor patrocinador del certamen. En principio fue por 5 años, pero este mes de agosto tanto la UER como Moroccanoil han renovado por una sexta edición, que se celebrará en Viena en mayo de 2026.

La compañía de productos capilares es muy reconocida mundialmente por influencers, estilistas y famosas, sobre todo por sus aceites y sus productos de alta cosmética capilar. En Eurovisión, por tanto, se encarga de la peluquería, con sus productos, de los grupos y cantantes que participan en el certamen.

Nebulossa, posando en el certamen de Eurovisión de 2024. E.E.

Fue precisamente el aceite de argán el origen de su fundación. Era el año 2007 y lo hizo una chilena, Carmen Tal, una empresaria afincada en Canadá desde hacía décadas a quien destrozaron el pelo en una peluquería del citado país. Fue días antes de asistir a una boda de la familia de su marido por aquel entonces, Ofer Tal, que es israelí, en Israel.

Nada más aterrizar, su cuñada la llevó de urgencia a una peluquería de Tel Aviv donde le aplicaron un tratamiento con aceite de argán. Lo adquirió, y recuperó poco a poco la calidad capilar perdida. Fue ahí cuando se le encendió la chispa.

Lo contó a Mujer Hoy en 2018 la propia Carmen Pal en una entrevista. "(...) Le dije a mi entonces marido, que habla hebreo, que llamara a la empresa que lo comercializaba para representarla en Canadá. Él no quería, no estaba nada seguro, me decía que cómo íbamos a meternos en un negocio que no conocíamos".

Pero "yo no paraba de darle vueltas. Seis meses después, mi marido tenía que ir de nuevo a Israel y entonces les conoció, vio cómo funcionaban y acordamos la distribución en América del Norte". En Estados Unidos y Canadá fue tal el éxito en los salones de belleza que un año después los Tal adquirieron la fábrica en Israel, cerca de Tel Aviv.

Los vetos

Las llamadas al boicot a sus productos no son nuevas. Desde 2012, la ONG canadiense CJPME impulsa la cancelación de Moroccanoil y sus productos. Alega que al fabricar parte de sus productos en Israel, la empresa patrocinadora de Eurovisión contribuye indirectamente al conflicto palestino-israelí.

También lo hace, a nivel internacional, el movimiento propalestino BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) a través del listado Israel Boycott Guide. "Una marca israelí de cuidado del cabello propiedad de la israelí Carmen Tal", indican desde BDS.

También afirman que la compañía "oculta su fabricación y origen. Se presenta como una marca marroquí, pero todos sus productos se fabrican en Israel". Por ello advierten: "No compre productos Moroccanoil. No venda productos Moroccanoil. No trabaje para Moroccanoil".

Según la compañía, el 80% de su producción se hace en Israel, y en concreto, de los 200.000 árboles de Argán del desierto de Negev, al sur del país. Sobre el nombre, que traducido literalmente es 'aceite de Marruecos', Carmen Tal explicó hace unos años a la CNN en otra entrevista que “el aceite de Argán se había producido en Marruecos durante siglos y por eso nos pareció un nombre apropiado”.

No es la única empresa vetada por BDS. Marcas como Ariel, Bobbi Brown (por pertenecer al grupo Esteé Lauder, como MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, La Mer y Tom Ford Beauty, también vetadas); Danone, Boeing, Coca Cola, British Petrol, Burger King, Meta, Microsoft, Loewe (por pertenecer a LVMH, la empresa de Bernard Arnault, marido de Salma Hayek) ... y así hasta un larguísimo listado.

Un español

El equipo de estilistas capilares de Eurovisión lo capitanea un español, Antonio Corral Calero, quien es además el director creativo de la marca a nivel mundial. Este barcelonés fue alumno del desaparecido Lluis Llongueras y vive a caballo entre Nueva York y Montreal, tras haberse forjado una sólida carrera internacional hasta ser considerado uno de los mejores estilistas del mundo.

Por sus manos han pasado Charlize Theron, Jennifer López, Sienna Miller, Naomi Watts o Salma Hayek, quien ha contado en numerosas ocasiones que es asidua a su aceite capilar. "También sé de buena fuente que su amiga, Penélope Cruz, utiliza nuestro producto", contó Calero a El Mundo en el año 2010, cuando Moroccanoil desembarcó en España.

Penélope Cruz, en la Met Gala del año 2024 Gtres

Precisamente fue el estilista Matt Rez, el Global Celeb Colorist de Moroccanoil, el artífice de la nueva imagen que la actriz lució en la Met Gala de 2024, cambiando su tono de pelo por uno con reflejos rojizos con productos de la marca israelí.

También es una marca habitual en alfombras rojas, como la Gala de los premios Oscar. En su última edición, la de marzo de este año, se encargaron de acondicionar, preparar y peinar la melena de Demi Moore, candidata al premio a la mejor actriz.

Este periódico ha preguntado a la compañía si va a tomar algún tipo de acción u decisión con respecto al patrocinio de Eurovisión, tras el veto a Israel por parte de España y otros cuatro países más. La respuesta ha sido que "un miembro de nuestro equipo" responderá "lo antes posible".