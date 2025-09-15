Peldanyos, 'tiktoker' gastronómico tras probar todas las patatas de supermercado: "Son muy gozonas"

Sergio Peldanyos, más conocido como Peldanyos en redes sociales, es un creador de contenido gastronómico español. El influencer, que acumula más de 3,5 millones de seguidores, basa su contenido principalmente en probar comida de diferentes provincias, restaurantes o incluso de supermercados, siendo esta última una de sus secciones más virales.

A pesar de que TikTok es su principal red social de difusión de este tipo de contenido, también lo hace a través de su canal de YouTube y en esta ocasión ha publicado un vídeo probando en una cata a ciegas todas las patatas de bolsa de los supermercados más conocidos de España.

Los supermercados elegidos fueron: Ahorramas, Dia, BM, Lidl, Primaprix, Mercadona, Carrefour, Aldi e Hipercor. Además, también añadió las patatas Lay´s, siendo estas las más populares de este tipo de snacks.

En primer lugar, degustó las patatas de Ahorramás (1,59 euros). El youtuber aseguró que a pesar de estar grabando el vídeo en ayunas, estas patatas no le han satisfecho demasiado. Por tanto, su puntuación es de 6,2 sobre 10. Las segundas son las del supermercado Dia (1,35 euros), que considera que tienen mejor apariencia que las anteriores. "Aquí ya está subiendo la calidad, les doy un 7,5, me han gustado mucho de sabor".

"Menudo 'chof' histórico". Estas han sido las primeras palabras del tiktoker tras probar las patatas del supermercado BM (1,99 euros). Incluso considera que son peores que las del Ahorramás y las terminó puntuando con un 5,7. Las de Lidl (1,29 euros) superaron con creces a sus tres anteriores con un 8,6.

En quinto lugar, cató las patatas de Primaprix (1,25 euros), cuyo sabor no destacó y, por tanto, consiguió una puntuación final de un 6 sobre 10. Lo primero que notó de las patatas de bolsa de Mercadona (2,14 euros) fue su llamativo color. "Me parecen muy diferentes a todo lo que he probado hasta ahora", explica Peldanyos. Con una puntuación de un 7,8, finaliza asegurando que "son muy gozonas".

Carrefour (1,52 euros). "Me recuerdan a las que no sabían a nada, no te deja un gustillo raro, así que le voy a dar un 6,5". En octavo lugar, fue turno de las Lay´s (2,44 euros) y su veredicto fue claro: "Están buenas y punto, así que les doy un 7,6".

"No me destacan tanto sus virtudes". Esto opina en valenciano de las patatas de bolsa de Aldi (1,52 euros), por tanto, su puntuación fue de un 7,2. Y por último, en décimo lugar, Hipercor (1,85 euros). "Lo veo todo correcto, les voy a poner un 7 de 10".

Ranking final

Tras haber probado todas las patatas, Peldanyos realizó un ranking final cuyo orden de peor a mejor quedó de la siguiente manera: BM, Primaprix, Ahorramás, Carrefour, Dia, Hipercor, Aldi, Lay´s y las dos mejores, en primer lugar Lidl, seguido de Mercadona.