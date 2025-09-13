JDalmau, 'youtuber' gastronómico, tras probar los bocadillos de Mercadona: "La primera vez que lo probé flipé"

Juan José Dalmau, más conocido como JDalmau, es uno de los youtubers gastronómicos más reconocidos a nivel nacional. El influencer cuenta con más de un millón de suscriptores en su canal principal de YouTube, está constantemente probando las novedades de cada supermercado, así como de restaurantes o incluso viajando a diferentes países para probar de primera mano la gastronomía típica de cada país.

En esta ocasión, el youtuber valenciano se ha dirigido a un Mercadona en busca de todos los sándwiches y bocadillos que ofrece la cadena valenciana con el objetivo de averiguar si valen la pena en relación calidad-precio. Un total de cinco platos en los que se ha gastado 13,85 euros.

La cata comenzó con uno de los bocadillos más famosos del país: el serranito (4 euros). El influencer asegura que es su bocadillo favorito de la cadena española, lo ha probado en otras ocasiones y siempre le ha sorprendido; sin embargo, en esta ocasión destaca que le falta algo de calor. "Está bueno, la primera vez que lo probé flipé".

Otro de los bocadillos favoritos del youtuber, y probablemente de la mayoría de los españoles es el de jamón serrano (3 euros). Lo primero que destaca es que, además de jamón, también cuenta con tomate untado y el pan estaba crujiente. "Este está mucho mejor, es un bocadillo que yo pediría, está rico, no me lo esperaba".

En tercer lugar, el brioche vegetal con jamón cocido (3 euros). Teniendo en cuenta todos los ingredientes el bocadillo tenía potencial, pero Dalmau no tenía muchas expectativas. Sin embargo, estas fueron superadas tras un primer bocado: "No está nada mal, me lo esperaba más soso, pero tiene su rollo".

Llegado el turno de los sándwiches, en primer lugar probó el de pollo (1,95 euros). Este no ha sido el que más le ha gustado de todos y a pesar de que es bastante económico, en su caso, preferiría comprarse los ingredientes por separado y hacérselo él mismo en su casa.

Y por último, el sándwich de atún (1,60 euros). "Me sabe a espaguetis con atún". El youtuber quiere aclarar que le gusta el atún frío, no caliente, y una vez más recalca que casero probablemente le gustaría aún más.