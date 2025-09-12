Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: "Esta es la nueva norma que hará que tu vivienda pierda su valor"

Desde siempre el valor de una vivienda estaba marcado por sus dimensiones, ubicación o la antigüedad de la misma. Sin embargo, hoy en día se están añadiendo otros criterios para dar valor a un piso o una casa.

Esta nueva normativa la ha explicado Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, cofundador y director de Excellence Real Estate Circle, que se dedica a compartir con sus seguidores a través de redes sociales (@sergio_excellence_circle) cuestiones acerca de viviendas, alquileres, propietarios, etc.

En uno de sus vídeos más recientes, el especialista en el sector inmobiliario ha compartido con todos sus seguidores una alarmante noticia: "La nueva norma que hará que tu vivienda pueda perder su valor".

#tasación #mercadoinmobiliario #cambioclimático ♬ sonido original - Sergio_excellence_circle @sergioexcellencecircle ⚠️ La norma que puede hundir el valor de tu vivienda Desde el 12 de agosto, las tasaciones ya descuentan los riesgos climáticos: inundaciones, incendios, sequías, seísmos o incluso vulcanismo. 👉 Miles de viviendas en España pueden perder valor cada año por estar en zonas de riesgo. ¿Crees justo que lo pague el propietario… o los que autorizaron construir en esas zonas? #vivienda

"Desde el 12 de agosto las reglas del juego han cambiado". Hay una nueva norma que puede hacer que las valoraciones de miles de viviendas se desplomen. El experto explica que muchas construcciones actuales no están preparadas para posibles contingencias en un futuro, bien por su calidad constructiva o bien por el planteamiento urbanístico de donde se encuentran ubicadas.

La novedad es que "las tasaciones deben incorporar y condicionar el precio, los riesgos climáticos de cada vivienda". Por ejemplo, vulcanismos, seísmos, sequía, inundaciones o incendios. "Estos son riesgos futuros que se analizan en cada vivienda".

Tal y como explica Gutiérrez, desgraciadamente en España se están viviendo cada vez más este tipo de eventos climáticos, por esta razón algunas viviendas dependiendo de la zona en la que se encuentren pueden estar perdiendo su valor año tras año.

Para finalizar, el experto inmobiliario plantea una pregunta acerca de la responsabilidad de esta situación: "¿Digo yo que alguna responsabilidad tendrán los que han autorizado urbanizar zonas inundables o que se puedan incendiar?". Y es que las personas que se compran una vivienda muchas veces no son conscientes de donde están ubicadas y los riesgos que puedan tener, "pero el que firma las urbanizaciones sí", puntualiza Sergio.