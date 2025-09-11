Yeray, el lanzaroteño de 17 años apuñalado hasta la muerte en Londres por cuatro colegiales: "Usaron un cuchillo grande"

Yeray regresaba a Lanzarote en verano para trabajar con su padre. Policía Metropolitana de Londres

La noche en que Yeray Sánchez-Morales de 17 años fue asesinado, caminaba junto a otro joven de su misma edad por la calle Old Kent Road del barrio Southwark, en el sureste de Londres. De repente, a la altura de un McDonald´s, cuatro menores se acercaron a ellos con intención de robarles.

Uno de ellos sacó un cuchillo de gran tamaño y les atacó. Yeray, originario de Arrecife, Lanzarote, fue quien se llevó la peor parte. Fueron nueve apuñaladas las que recibió en su cuerpo y que hicieron correr su sangre por la vereda. Su acompañante también fue herido, aunque no de gravedad, según indicaron las autoridades londinenses.

Esto ocurrió a eso de las 22:00 horas del miércoles 27 de agosto frente a la vista de las personas que andaban por la calle, las que conducían por la avenida y las que entraban y salían del famoso restaurante de comida rápida. Algunos de estos testigos relataron a las autoridades que los agresores huyeron tras apuñalar a los dos jóvenes.

Yeray tenía 17 años y murió apuñalado por otros cuatro menores. Policía Metropolitana de Londres

Los primeros en llegar fueron los Servicios de Ambulancia de Londres, que al ver la sangrienta escena en la esquina de Old Kent Road llamaron a la Policía Metropolitana de la ciudad. En ese momento, Yeray aún tenía signos vitales. Él y su acompañante fueron trasladados a un hospital. El otro menor sufrió heridas "que no pusieron en peligro su vida", dijo la Policía.

Pero Yeray iba en estado crítico. Los sanitarios pudieron estabilizarle por unos días hasta que perdió la vida el 3 de septiembre, una semana después de ser apuñalado.

Un colegial de 15 años

El principal sospechoso de apuñalar a Yeray es un menor de 15 años, según indica la prensa británica. No mencionan su nombre porque la ley no se los permite, pero sí reportan que se trata de un colegial que fue detenido como sospechoso el lunes 1 de septiembre.

Este menor ya compareció ante el tribunal de Old Bailey. La jueza Rebecca Trowler ordenó que permaneciera bajo custodia debido a "la naturaleza y gravedad de las acusaciones a las que se enfrenta".

Trowler también resaltó "la aparente solidez de la evidencia, incluida la grabación de CCTV (Cámaras de seguridad) del incidente durante el cual se ve usando un cuchillo para apuñalar a una de las víctimas. A la vista de la evidencia se puede inferir que también apuñaló al fallecido".

La jueza también dijo que había "razones para creer que muchos de los presentes en el momento del incidente son jóvenes y también conocidos (del acusado)".

El crimen sucedió en una esquina de Old Kent Road, en el sur de Londres. UKNIP

El colegial de 15 años compareció por videollamada vistiendo una camiseta gris desde el Centro de Detención para Jóvenes de Feltham. Solo se le permitió hablar para confirmar su nombre y que podía escuchar al juez.

El menor enfrenta cargos por asesinato, lesiones corporales graves y posesión de un arma ofensiva. Sus otros tres compañeros, detenidos días después, también son menores de edad.

Se trata de un joven de 16 y otros dos de 17. Estos también comparecieron en el Tribunal de Magistrados de Bromley y enfrentan los mismos cargos que el colegial de 15 años.

Las autoridades británicas no descartaron que haya más personas detenidas que estén vinculadas al caso. Además, han señalado que algunos de los acusados necesitarán un intérprete de español. Esto levanta sospechas sobre el origen de los presuntos atacantes, pues se ha especulado que podrían ser hispanohablantes.

Verano en Lanzarote

Luz Elena y Henry Sánchez son los padres de Yeray. Ellos viven en Arrecife y están tratando de repatriar el cuerpo de su hijo para darle sepultura, según confirmó el alcalde de esa ciudad, Yonathan de León.

"Consternado por la triste noticia del fallecimiento de este joven lanzaroteño, con solo 17 años de edad. Yeray, junto a su padre y su hermano Marvin, solía colaborar en los montajes de los equipos de sonidos y escenarios en nuestra ciudad, a través de la empresa adjudicataria, y para la que trabaja en los veranos. Siento su repentina pérdida", señaló el edil.

Yeray tenía varios años viviendo en el sur de Londres. En los últimos dos veranos regresaba a Arrecife para pasar tiempo con su familia. También trabajaba en la empresa TecnoSound Canarias, la cual se encarga de organizar eventos, conciertos y otras actividades en Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria. Su padre es el responsable del área de Infraestructura.

La esquina del McDonald´s donde fue asesinado Yeray quedó precintada por la Policía londinense. UKNIP

La empresa expresó sus condolencias a su familia y recordó que "en los dos últimos años formó parte de nuestro equipo durante la temporada estival. Su pérdida nos ha conmocionado profundamente".

Por ahora, la Policía londinense trabaja para esclarecer los hechos. La inspectora jefe Kate Blackburn declaró a medios británicos que la familia "cuenta con el apoyo de agentes especializados" para llevar a cabo la investigación.

Mientras las autoridades británicas hacen lo suyo, los seres queridos de Yeray no pueden hacer más que esperar para darle la última despedida. "La familia espera a la llegada de su cuerpo para su sepelio en Lanzarote, su isla natal", detalló el alcalde de Arrecife.