Carlos Galán, experto en finanzas: "Tómate el dinero que quieras ahorrar como si fuera una factura"

Con la llegada del final de agosto, llega también uno de los días más esperados cada mes para la mayoría de los trabajadores: el ingreso de la nómina. Sin embargo, este salario se reduce en gran parte en cuestión de días por el pago de facturas como el alquiler, luz, agua... provocando que el ahorro se dificulte para muchos.

Pero aprender a gestionar nuestro dinero es muy importante, ya sea para poder costearnos un viaje, algún capricho o incluso para intentar adquirir una vivienda. El problema es que muchas personas no saben cómo organizarlo y terminan gastándolo en cualquier cosa innecesaria, finalizando el mes sin margen para ahorrar ni un solo euro.

Pero para aprender cómo hacerlo, Carlos Galán, experto en finanzas, ha acudido recientemente al podcast Tengo un Plan en el que ha explicado cómo organizar tu dinero, empezar a invertir y tomar decisiones financieras inteligentes para construir una vida con más libertad.

En este episodio ha explicado los pasos a seguir el día que te llega el salario para gestionar bien tu dinero:

Galán tiene claro que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos y lo más inteligente que se puede hacer en finanzas e inversiones es: "Cuando cobras tu dinero, automáticamente el dinero que quieres invertir sepáralo y no lo veas en tu cuenta". Recomienda que hagas una transferencia automática a otra cuenta del dinero que quieras ahorrar el mismo día que cobres, de esta manera, al no ver ese dinero no tiendes a gastarlo. "Tómatelo como si fuera una factura".

También recomienda tener un Excel con todos los gastos que realizas cada mes. Explica que un buen ejercicio para la gente que al principio no sabe muy bien si debería tener ciertos gastos es poner todos los gastos y valorarlos: "Del 1 al 10, este gasto, ¿cuánto me ha beneficiado?". No hace falta hacerlo cada mes, pero está bien para sacar este tipo de conclusiones", asegura el experto.

Con respecto a los gastos en caprichos, considera que depende mucho del punto en el que esté cada persona en su vida y que no se puede aplicar un porcentaje a este tipo de gastos. "Es algo muy personal, ya que no es igual para una persona que está ganando 1.000 euros a una que esté ganando 5.000 euros", finaliza Galán.