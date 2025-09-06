Santiago Ávila, experto en liderazgo: "Tu ropa puede decidir si consigues un trabajo antes de abrir la boca"

Cuando comienzas a adentrarte en el mundo de las entrevistas lo normal es que empieces sin ningún tipo de experiencia, y no solo en lo referente a lo laboral sino a la manera correcta de presentarte a dichas entrevistas. Y es que uno de los factores más importantes a la hora de acudir a una es la ropa.

Y Santiago Ávila, experto en liderazgo y comportamiento organizacional, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@lagestionemocional) en el que explica los tres consejos que nadie te dice para que tu outfit hable por ti en la entrevista.

"Importa cómo vas vestido a una entrevista mucho más de lo que te imaginas", comienza el experto. Aclara que no es una cuestión de moda, sino de adecuación: "Adaptarte al entorno sin perder tu esencia. Tu ropa comunica incluso antes de que abras la boca". Es sumamente importante, ya que el mensaje que transmitas puede abrir o cerrar puertas.

1. Investiga el estilo de la empresa: es necesario que averigües si la empresa es formal, casual, creativa... El experto explica que no es lo mismo realizar una entrevista en un despacho corporativo que en una startup tecnológica o en una agencia de diseño, por ejemplo. "Vístete alineado con ese ambiente, y en caso de tener dudas es mejor pasarse de formal que de informal".

2. Cuida los detalles: Lo que puede jugar en tu contra no es llevar un traje o una blusa, sino los pequeños detalles: "Colores demasiado estridentes, camisetas con logos o frases que distraen, perfumes fuertes que se quedan en el aire". Asimismo, advierte que si tu entrevista es en una comida, intenta que el perfume no opaque el aroma de los platos. "Puede parecer menor pero esos gestos también hablan de ti".

3. Piensa en lo que transmites: La ropa es muy importante, ya que refleja si eres profesional, cuidadoso, si sabes adaptarte, o si por el contrario, das la impresión de que tu estilo personal está tan por encima que se te dificultará trabajar en equipo. "La entrevista no es un escenario para perder tu autenticidad, pero sí para mostrar tu mejor versión".