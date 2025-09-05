Jin Ye, el empresario "más murciano que chino", pasa de parodiar a Julio Iglesias a fichar por el canal de venta de TikTok

El empresario chino más famoso de la capital del Segura, Jin Ye, no para de crecer en redes sociales desde que apostó por realizar vídeos comerciales, con un toque cómico y muy personal, con el objetivo de relanzar su Hiper Atalayas tras sufrir un incendio que casi lo llevó a la bancarrota. Tanto es así que el gigante TikTok ha fichado a Jin para su canal de venta online.

De hecho, lo hará con una cuenta que acaba de estrenar en TikTok: @jinshop.atalayas. Así lo confirma el propio empresario a EL ESPAÑOL: "Los seguidores de Jin Shop encontrarán de todo un poco, desde tecnología a gadgets, productos virales, decoración y cosas curiosas que sorprenden en el día a día".

"Lo más importante es que todo mi equipo y yo trabajaremos para que la esencia de mis vídeos no se pierda, y que sigamos transmitiendo esa naturalidad y cercanía que tanto gusta a la gente", tal y como reflexiona Jin Ye, consciente de que su popularidad en esta red social con 22 millones de usuarios en España, se debe al tono humorístico que le ha puesto a sus vídeos de Hiper Atalayas, para relanzar su negocio a base de conquistar el corazón de los murcianos.

@hiperatalayas 🎭✨ Gracias, Murcia, por tanto cariño. ✨🎭 Jin aún no se lo cree… Ayer vivió el desfile como un loco entre pitos, luces, música y alegría por todas partes. ¿Quién diría que Jin acabaría siendo el primer chino sardinero de la historia? 🔥 Ha disfrutado estas fiestas a tope, como la COPE, gracias al grupo sardinero Neptuno, que lo ha hecho sentir uno más desde el primer minuto. 💜 📍 Murcia, gracias por hacer que estas fiestas sean inolvidables. 🔥 ¡Míalo! Jin ya es historia del Entierro de la Sardina. 🔥 ♬ sonido original - Hiper Atalayas

Prueba de ello es que se ha convertido en el primer chino que entra a formar parte de las Fiestas del Entierro de la Sardina de Murcia, declaradas de Interés Turístico Internacional, como miembro del Grupo Sardinero Neptuno.

El estreno de este empresario en TikTok Shop, no es un salto al vacío, puesto que Jin Ye (China, 1976) se ha estado preparando para ello durante un viaje que hizo en agosto al país que le vio nacer, antes de instalarse en Murcia siendo un niño, cuando acompañó a sus padres en la aventura de montar un restaurante de comida asiática hace más de tres décadas.

El objetivo de esta expedición a sus orígenes ha sido conocer el funcionamiento del sistema de venta online de compañías chinas como Alibaba, matriz de AliExpress que es la competidora directa de Amazon en el marketplace español.

Durante varias semanas, Jin Ye se ha formado con los mejores para cambiar el chip y pasar de vender tras el mostrador de Hiper Atalayas a hacerlo para un público global. Ese es el gran reto.

Jin Ye, este miércoles, en la sede que TikTok tiene en Madrid. Cedida

"En este viaje a China he tenido la oportunidad de visitar más de diez empresas especializadas en comercio electrónico. Para mí ha sido fundamental conocer de primera mano cómo funciona este mercado, que es uno de los más avanzados del mundo. Ver de cerca su forma de trabajar me ha dado una visión mucho más clara de lo que podemos aplicar aquí en España a través de Jin Shop".

Con todo este background que ha asimilado en China, este empresario que se vanagloria de sentirse "más murciano que chino", se ha desplazado a la sede de TikTok en Madrid, para asistir a una reunión de trabajo. También ha seguido formándose en técnicas de venta en esta red social donde 7 de cada 10 usuarios reconocen descubrir nuevos productos con su canal comercial.

PREGUNTA.– ¿Qué ha aprendido de su visita a AliExpress?

RESPUESTA.– Jin Ye: He aprendido que el éxito no está solo en vender, sino en la rapidez y en la innovación. AliExpress me enseñó cómo lo hacen todo para que el cliente reciba su pedido fácil, rápido y sin problemas. Esa es la clave: una experiencia completa.

P.– ¿Cuáles son las tres claves para ser un buen vendedor online?

R.– Primero, conocer muy bien a tu cliente. Segundo, estar siempre al día con las tendencias y con la tecnología. Y tercero, ser cercano y ganarte la confianza del cliente, porque la gente no compra solo un producto, compra la experiencia que tú le das a lo largo de toda la venta.

P.– ¿Los vídeos de su nueva cuenta -Jin Shop- mantendrán el registro divertido que le han catapultado para tener miles de seguidores en TikTok?

R.– ¡Claro que sí! Ese soy yo, no quiero perderlo nunca. Los vídeos seguirán siendo cercanos y divertidos, pero ahora además de hacer reír, enseñaremos productos que de verdad pueden servir a la gente para ayudarles en cosas de su rutina diaria.

El último éxito viral de Jin Ye fue meterse en la piel de Julio Iglesias, para dar la bienvenida al mes de julio, cantando algunos de sus temas icónicos, como Agua dulce, agua salá, ataviado con un traje de lino blanco y unas chanclas de tiburones mientras le grababan navegando con una lancha por La Manga: el mismo lugar donde el afamado cantante protagonizó la película 'La vida sigue igual'.

Jin, empresario chino dueño del Hiper Atalayas de Murcia, parodiando a Julio Iglesias en La Manga.

Más allá de la vis cómica de este empresario, nada usual entre sus compatriotas que regentan algún bazar por toda la Región de Murcia, lo cierto es que las dotes virales de Jin Ye no solo han seducido a TikTok, también a la Embajada China.

Así lo demuestra este dato: le seleccionaron para organizar –en julio– el Gran Parque de la Cultura China 2025: un evento que promueve la integración de la cultura asiática en la sociedad española, mediante talleres y exhibiciones de doce maestros de las artes marciales, la danza, el taichí...

"Para mí, TikTok es una forma de estar presente en el día a día de la gente. He recibido mucho cariño por parte de todos mis seguidores y estoy muy agradecido por cómo me han ayudado a crecer. Por eso quiero devolverles algo, ofreciéndoles productos útiles y divertidos de una manera cercana y auténtica".

P.– ¿En Jin Shop tendrán cabida los productos de empresas españolas?

R.– Ahora mismo, lo importante es aprovechar el sistema de TikTok Shop y trabajar con proveedores que ya están consolidados en la plataforma. Pero en un futuro queremos abrir Jin Shop también a empresas tanto nacionales como internacionales, para que puedan ofrecer sus productos y servicios.

Es un proyecto en el que llevamos meses trabajando con intensidad, porque muchos seguidores me pedían dar el salto a la venta online y queríamos hacerlo de una manera sólida y bien pensada.