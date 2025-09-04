A Mati Muñoz la mataron con "una crueldad extrema" y su cadáver fue trasladado hasta cuatro veces antes de enterrarlo

El cadáver de Matilde Muñoz Cazorla fue trasladado de lugar en al menos cuatro ocasiones antes de ser enterrado en una playa de Lombok, Indonesia, el pasado 30 de agosto, según informó la Policía de ese país en un comunicado.

Muñoz, que cumplía 73 años este mes, era una experimentada viajera. Llegó a Lombok el pasado junio con intención de quedarse en la turística isla indonesia hasta el 20 de julio, pero fue asesinada con un método "extremadamente cruel".

"El modus operandi fue extremadamente cruel: cubrieron su rostro con una toalla y se sentaron sobre su cuerpo dormido hasta que no pudo respirar y murió", explicaron las autoridades. El asesinato fue ejecutado en la madrugada del 2 de julio y casi dos meses después su cadáver fue encontrado por la Policía tras la confesión de dos sospechosos.

Su motivación fue robarle 156 euros que tenía en su bolso. "Ha sido por unos cochinos euros", condenó la familia devastada por el hallazgo.

La autopsia de Muñoz fue realizada este jueves en el hospital policial Mataram y se espera que el informe forense se entregue a la Policía de Lombok "en los próximos días o como mucho en dos semanas", dijeron varias fuentes consultadas por EFE.

En cuanto a la investigación del caso, la portavoz de la Policía dijo que se necesitará agotar el plazo de los 60 días sin explicar los motivos.

Algunos detalles de las pesquisas ya están siendo divulgados por la comisaría de Lombok Occidental. En un comunicado indicaron que, tras ser asfixiada, el cadáver de Muñoz fue trasladado primero desde su bungaló del hotel Bumi Aditya de la zona de Senggigi (Lombok Occidental) al cuarto del generador, donde permaneció cuatro días.

Después lo trasladaron a una parte trasera del hotel, sin especificarse por cuánto tiempo estuvo ahí. Luego fue llevado a una parcela vacía fuera del hotel, y finalmente, el 24 de agosto, "los restos de la víctima fueron trasladados y enterrados en la playa", señalaron las autoridades de ese país en un comunicado.

Pese a que el cuerpo fue desplazado varias veces, y a que pasó gran parte del tiempo en el mismo hotel, la Policía aseguró que no hay testigos oculares. "El caso se descubrió sin que nadie viera nada. Los sospechosos fueron los que mencionaron la ubicación (del cadáver)", detallaron fuentes de la investigación a EFE.

El 24 de agosto, una semana antes de que se encontrara el cadáver de Muñoz, se halló una bolsa con ropa, medicinas y varios documentos de Muñoz en un vertedero, "pero no su móvil, pasaporte y tarjetas de débito y crédito".

Los asesinos

El pasado sábado 30 de agosto la Policía indonesia detuvo a dos hombres que confesaron haber planeado el asesinato de Muñoz. Ellos mismos indicaron a las autoridades el lugar donde habían dejado el cadáver.

Los dos detenidos por el asesinato de Matilde Muñoz. Policía de West Lombok

Los dos hombres, de 30 y 34 años, permanecen detenidos en un calabozo de la comisaría de Lombok Occidental y son investigados por los delitos de "homicidio premeditado y robo con violencia".

La Policía también informó que se trata de un trabajador del hotel donde se alojaba, el Bumi Aditya y de un extrabajador del mismo lugar.

Las investigaciones han revelado que Muñoz habría sido asesinada en la madrugada del 2 de julio. La primera alerta sobre su desaparición la dio su amiga Olga Marín Calonge el 28 de julio en la comisaría de Sant Feliu de Guixols (Gerona).

Según el comunicado de este jueves divulgado por la Policía, la "clave" para dar con los sospechosos "vino de la colaboración con un equipo de la división internacional de la Policía Nacional de Indonesia e Interpol desde Madrid”, que contribuyeron con la geolocalización del móvil de Muñoz.