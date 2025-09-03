Pablo Garna, el 'influencer' que deja las redes sociales para ser cura: "El éxito está en vivir la vida que Dios eligió para mí"

Hacerle caso a lo que diga el corazón. Esa es la premisa que el influencer Pablo Garna siempre ha llevado por bandera. Y es precisamente eso lo que ha llevado a este modelo granadino a dar un cambio radical en su vida, abandonando las redes sociales para convertirse en sacerdote.

Pablo García Navarro (1990) no sólo ha dedicado su vida a ser creador de contenido en redes sociales, sino que también ha trabajado como modelo de la Agencia Clear Management en Madrid.

En 2021 fundó la iniciativa 'Un Mismo Equipo', proyecto mediante el que buscaba dar visibilidad a personas que se encontraran en riesgo de exclusión a través de redes sociales, con el objetivo de proporcionarles un futuro laboral.

El contenido de sus redes siempre ha tenido un trasfondo que deja ver su pasión por la fe católica y sus valores: amar y agradecer.

Además, Pablo siente un gran afecto por su familia, de la que dice "es la mejor empresa", ya que "es casa", y así lo refleja a diario en sus cuentas de Instagram y TikTok, en las que acumula más de 700 mil seguidores.

A pesar de que la vida de Pablo García –conocido popularmente en redes sociales como Pablo Garna– se rodea de comodidades con muchos viajes a sus espaldas, el influencer tiene claro que ya no es el camino que quiere seguir.

Por ello, tras cuatro años en redes sociales, ha decidido comenzar una nueva etapa con ilusión, ingresando en un seminario diocesano de Madrid para formarse como sacerdote. Asegura que se siente "tranquilo, contento y con mucha paz" ante esta decisión.

En el vídeo, que ha publicado a modo de despedida sentado en una acogedora silla de madera con el mar de fondo, el granadino hace saber a sus seguidores que ha llegado el momento de cambiar el rumbo de su vida. "¿De qué me sirve todo eso si en el fondo de mi corazón hay otra cosa?", se pregunta, retóricamente.

Mostrándose humilde y con los pies descalzos, símbolo de reverencia y preparación para el servicio al prójimo en la fe católica, Pablo argumenta que quiere seguir "una vida de entrega al servicio de los demás". "Una entrega completa. Una entrega que tiene el nombre de sacerdocio".

El futuro sacerdote tiene la certeza de que "el que apuesta por el señor no se equivoca", y está seguro de que, por el momento, este es el camino que quiere seguir.

García asegura que ha aprendido y disfrutado mucho de estos años. No obstante, siente que ha llegado el momento de cerrar esta etapa y abrir un nuevo capítulo con una vida dedicada al silencio, la oración, los nuevos hábitos y la rutina.

Y aunque sabe que muchas personas no entenderán su decisión porque tiene un buen trabajo y una vida envidiable para muchos, asegura: "Para mí el éxito no esto, no es Instagram, no es el que te reconozcan por la calle".

A lo que añade: "Para mí el éxito, el verdadero éxito, está en vivir la vida que Dios eligió para mí". Por este motivo el granadino ha decidido comenzar un camino enfocado en la fe: "Ahora empieza una vida que es la leche", dice con convicción.

Declara que se ha despertado en su corazón un deseo insaciable de querer al señor: "Donde esté eso que se quite todo lo demás", asevera con confianza. "Yo lo único que quiero en esta vida es ser santo. Todo lo demás va detrás y me sobra", dice entre risas con alegría.

Con gracia y cercanía, este predicador del cristianismo también alude a Dios durante la grabación: "¿Pero por qué me llamas a mí?, que soy un 'zopenco', un 'notas' y un 'matao'". Igualmente cita a Luka Modrik, con el adagio: "No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió".

Además, en el texto que acompaña a sus palabras, Pablo sentencia: "Para mí ese es el verdadero éxito en la vida: hacer y vivir la vida que un día Dios pensó para mí; hacerle caso a su voz en mi corazón más profundo".

Pablo se ha despedido de sus seguidores enviándoles un abrazo y dando las gracias por estos años en redes sociales en los que se ha sentido muy acompañado. "Rezad por mí", pide antes de despedirse por completo de su faceta de 'influencer'.