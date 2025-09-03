Cánticos de "fuera menas" frente al centro de Hortaleza del que salió el violador de una niña: los vecinos, enfrentados por el caso

Integrantes del sindicato Solidaridad, vinculado a Vox, sostienen pancartas frente al centro de menas de Hortaleza. E. E.

"No tengo por qué pagar con mis impuestos a esta gente". Cerca de 150 personas se han concentrado frente al Centro de Primera Acogida del barrio madrileño de Hortaleza en la tarde del martes para protestar por la violación de una joven de 14 años. Un hecho que ha enfrentado a los vecinos con el polémico debate sobre el cierre de este espacio.

El presunto agresor es un joven marroquí de 17 años que pertenece al centro. "Está bien que lo hayan detenido. Había robado un montón de veces. Así deberían estar todos, pero no en una cárcel de aquí, sino de su país. Todos a Marruecos", aseguraba un asistente a la manifestación.

El pasado 31 de agosto los agentes detuvieron al sospechoso tras haber cometido la violación en el parque Isabel Clara Eugenia, a escasos metros del centro de menores. Este suceso llevó a Vox y a sus grupos afines a convocar una concentración.

Un joven sostiene una pancarta en la manifestación contra el centro de menores de Hortaleza. EL ESPAÑOL

La Delegación del Gobierno en Madrid, dirigida por Francisco Martín, aprobó una resolución para prohibirla. Sin embargo, numerosas personas, la mayoría vinculados a estos grupos, además de algunos vecinos, han acudido a la llamada de la formación de Santiago Abascal.

En el acto han participado Isabel Pérez y Rocío de Meer, las cuales han exigido al Gobierno de Sánchez el cierre inminente de "estos centros de menas" al ser "generadores de violencia".

También ha arremetido contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por no actuar con "contundencia" frente a la migración y no haber firmado convenios de reagrupación de menores con sus países de origen.

A pesar de todo la voz cantante de la protesta la han llevado algunos residentes del barrio. "No tendrían que estar aquí, que se los lleven a su país con sus padres. Mi hija no quiere ni pasar frente al centro porque está muerta de miedo".

Un debate entre vecinos

La concentración ha contado con un estricto control de la Policía Nacional a pesar de que se ha desarrollado sin incidentes. Sólo cánticos aislados contra Pedro Sánchez y contra los menores del centro. "Aquí no hay hueco, los menas a Marruecos. Menos inmigración, es una invasión", jaleaban los manifestantes.

Algunos vecinos que durante décadas han crecido y vivido en este barrio ahora aseguran que ni siquiera se atreven a salir a la calle. "Me afecta. Ni las mujeres de mi casa ni yo, como hombre, vamos tranquilos por la calle. Por la noche no pasas tranquilo [...] Pero esto no vale de nada. Mucha tele y mucho todo, pero vente dentro de tres semanas y entra en ese parque y mira cómo está".

Dicen sentirse desprotegidos por unos políticos que aseguran defender a las mujeres. "Decidles a las que quieren volver solas y borrachas que si un mena te ve el hombro ya se ponen nerviosos porque no están acostumbrados a ello. Tienen otra cultura".

Este barrio, que durante años ha sido uno de los más tranquilos de Madrid, duerme algunas noches con la incertidumbre de no saber con qué nuevo delito se despertará. "Tengo 50 años y llevo aquí toda mi vida, nunca he vivido esto. Tras la Covid se ha acentuado este problema".

Antonio Sánchez, vecino de Hortaleza portando una bandera contra Pedro Sánchez. EL ESPAÑOL

También denuncian que algunos agresores y presuntos agresores disfrutan de una protección que ellos no tienen. "Ahora te cortan la calle para que no te acerques al centro. Se protege a los delincuentes y ellos campan a sus anchas".

Esta misma protección se podía ver sobre los cielos del barrio de Hortaleza, donde los vecinos miraban con incredulidad cómo un helicóptero de la Policía Nacional sobrevolaba la plaza de Santos de la Humosa.

"Tengo a hijos de amigas que han sido amenazados a punta de pistola si no les entregaban su móvil. Los ves ahí en el parque esnifados de pegamento". Se sospecha que el presunto agresor de la niña de 14 años era consumidor habitual de diferentes tipos de drogas.

Sin embargo, a pesar de las voces del sector más crítico, hay otras que muestran una opinión radicalmente opuesta sobre la creación de estos centros: "Debemos utilizarlo porque lo necesitan. No los he visto pelearse nunca porque si lo veo, llamo a la Policía. Y nunca lo he hecho".

"Lo que ha pasado es un caso aislado, no se puede extender a toda la población", insiste un vecino consultado. Otro muestra la normalidad con la que comparten las calles de su barrio con estos jóvenes llegados del extranjero.

Manifestantes que han acudido a la concentración en Hortaleza.

"Yo vivo aquí cerca y no he visto ningún problema. Habría que tratarlos como lo que son, seres humanos. No tengo nada de miedo porque ellos vienen huyendo de guerras. Estoy en contra de ese racismo que existe. Quien está detrás de estos movimientos busca más jaleo. Deberían invertir más en este tipo de centros porque no hay que olvidar que los menas son niños".

Y añade: "Cuando paseo por las tardes y los veo sentados en los bancos no hacen nada, sólo me han pedido alguna vez un cigarro. Conmigo no se han metido y no conozco a nadie al que le haya pasado nada malo. No quiero que se cierre el centro porque si hay gente que lo necesita...".

A su vez, muchos vecinos sienten que los menores deberían tener la oportunidad de labrarse un futuro lejos de la delincuencia. "Si el Gobierno cree que debe traerlos por el motivo que sea, que les den educación y formación. Deben saber buscarse la vida y no acabar tirados en un banco o en un supermercado pidiendo dinero".

Tras una tarde tensa en el barrio de Hortaleza, donde el dolor hacia la víctima ha sido el denominador común, los vecinos se preguntan qué ocurrirá con el centro.