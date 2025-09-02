María Malandi y sus 5 hijos, ante la vuelta al cole más cara de la historia: "Gastamos 2.000 € sólo en material escolar"

Con la llegada de septiembre, las familias se enfrentan a un curso escolar 2025-2026 que registra los datos de 'la vuelta al cole más cara de la historia' por tercer año consecutivo. Con unas cifras que resultan cada vez más insostenibles de afrontar.

Así lo confirma la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que, a través de sus encuestas anuales registra datos de un gasto medio anual de 2.390 € por niño. Un 19.14 % más con respecto a los datos del curso 2022-2023 [2.006 € anuales], y un 28.5 % más con respecto al curso 2021-2022 [1.860 €].

Esta realidad ha perjudicado a todas las familias del país en un mes de septiembre en el que se ven 'obligados' a desembolsar cifras de 500 € por alumno. "Equipar al niño con lo 'necesario' para la vuelta al cole implica un desembolso de unos 520 €", asegura la OCU.

María Malandi es madre de cinco niñas y asegura que "el aumento de los gastos comparado con el año pasado ha sido tremendo". María es madrileña, una de las comunidades autónomas que registra los gastos más altos en 'la vuelta al cole', con unos gastos medios anuales que ascienden a los 3.188 €, según registra la OCU.

Gastos de 2.000 €

Esta familia numerosa de Madrid asegura que ha notado la subida de precios sobre todo en los libros y el material escolar. "En conjunto de nuestras 5 hijas hemos gastado unos 2.000 € solo de material escolar", afirma María.

A pesar de que se acogen al Programa ACCEDE de la Comunidad de Madrid –sistema de préstamo de libros de texto y material curricular–, algunos de los manuales no se pueden reutilizar por ser de actividades escritas sobre el papel.

En este punto, las familias se ven obligadas a invertir en estos materiales, además de en otros como lapiceros y cuadernos. "Son cosas que tienen que comprarse sí o sí. No se puede decir que no, y hay familias que lamentablemente tienen que hacerlo", lamenta María Sánchez, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA).

Libros de texto que rondan los 30 € en la educación primaria y los 45 € en la secundaria. "Nosotros compramos entre dos y tres libros por niña, solo en eso hemos gastado unos 500 €, mientras que el año pasado no llegó ni a los 400, rondó los 370 €", cuenta María a EL ESPAÑOL. Un 26 % más de gasto con respecto al año anterior.

Los programas educativos que incorporan las nuevas tecnologías a las aulas son una aparente solución. Sin embargo, el desembolso de los aparatos electrónicos corre de la cuenta de las familias, y las licencias digitales de los libros oscilan los 30 € y son de un solo uso; imposibilitando su reutilización.

Además, asegura la presidenta de la CEAPA que existe una corriente de familias que no está de acuerdo con esta iniciativa porque "suma horas de pantalla a la vida de sus hijos". Motivo por el que "se está solicitando que se deje de trabajar con 'tablets' en muchos colegios".

"Mucha organización"

En la familia de María no compran de grandes marcas ni gastan en caprichos en lo relativo al material escolar: "Tú vas con tus hijas y te piden el sacapuntas con forma de oso, pero tienes que hacerlas entender que no es necesario".

Otro recurso al que acuden son las campañas de descuentos de 'la vuelta al cole' que hacen los grandes supermercados. "También hacemos mucha comparativa de precios y compramos los materiales en diferentes sitios", declara María Malandi.

Las hijas de María están acostumbradas a reutilizar sus mochilas. La mayor de las cinco tiene ya 12 años, por lo que muchos de los materiales ya los han comprado en años anteriores y aprovechan para no volverlos a comprar: "Nosotros reutilizamos mucho material", cuenta esta madrileña.

María es nutricionista y, su marido, ingeniero. Ambos tienen claro que para hacer frente a este desembolso anual de septiembre es necesaria "mucha organización".

Al terminar el colegio cada mes de junio, María se encomienda en la tarea de clasificar todo lo que se puede reutilizar en cajas etiquetadas. Y al llegar septiembre reparte entre sus cinco hijas lo que ya tienen por casa antes de hacer nuevas compras.

Ante una subida de precios inminente y que se repite cada año, la presidenta de la CEAPA asegura que la situación "está llegando a un punto insostenible para las familias". "Los gastos son de una media de 500 y 600 € por niño. ¿Eso qué familia lo puede sostener? La educación gratuita está dejando de serlo", sentencia María Sánchez.

A fin de cuentas, las familias no tienen otra opción que recurrir a compras muy bien planificadas comparando precios, o a plataformas de segunda mano, para hacer frente a listas interminables de material escolar que aumentan los gastos cada septiembre.