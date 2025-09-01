Comida de todo el mundo, mucho lujo y secretos ocultos: así es el tren blindado en el que Kim Jong-un viajará a Pekín

La hermética dictadura de Kim Jong-un alberga una infinidad de secretos. Uno de los enigmas que se repiten cada vez que Kim Jong-un viaja al extranjero en su tren blindado, el Taeyangho, es qué habrá en su interior.

Y es que este transporte no pasa desapercibido cada vez que cruza las fronteras norcoreanas, tal y como hará este lunes para llevar al dictador hacia Pekín, donde tiene previsto asistir al desfile militar con el que China conmemorará su victoria sobre los japoneses en la Segunda Guerra Mundial.

Así lo detallaron este domingo funcionarios surcoreanos en una información recogida por la agencia Yonhap. No en vano, no sería la primera vez que el 'líder supremo' se desplaza hacia la capital del gigante asiático utilizando este misterioso medio de transporte.

Se trata de un mastodonte que, desde fuera, tiene la estética de los trenes soviéticos. Aunque hay muchos motivos para afirmar que es mucho más que eso.

En primer lugar por su blindaje, y en segundo lugar por el amplio operativo que se despliega cada vez que el dictador hace uso de él.

Kim Jong-un, con diplomáticos chinos, en el interior del 'Taeyangho'. KNCA

Pero los misterios sobre lo que se encuentra en su interior están a la altura del secretismo que caracteriza todo cuanto rodea al régimen de los Kim. Según el Ministerio surcoreano para la Unificación, alberga "armas de asalto y un helicóptero para casos de urgencia".

Es lento, muy lento. Y no es para menos, teniendo en cuenta el peso -también desconocido- que deben soportar las vías por las que circula, dado su gran blindaje.

La mayoría de las informaciones disponibles coinciden en que solo alcanza los 60 kilómetros por hora. Aunque algunas señalan que puede alcanzar los 88: mucho más despacio que los 120 kilómetros por hora a los que circulan los trenes de cercanías Renfe, o los 300 del AVE.

Cien agentes de seguridad

Cada viaje se prepara con una minuciosidad de orfebre. Según informes de inteligencia estadounidenses y surcoreanos, unos 100 agentes de seguridad vigilan con antelación las estaciones por las que transitará la máquina.

Cuando el ferrocarril con el líder norcoreano inicia su marcha, lo acompañan otros dos trenes. Uno circula delante, desarrollando controles de seguridad y comprobando que no hay nada extraño en las vías.

El otro viaja a la cola del 'convoy' a modo de guardaespaldas, con personal de apoyo. Y justo antes de que llegue a cada estación, se cortan las demás vías para impedir el paso de otros trenes.

Dos agentes norcoreanos, en una de las puertas del tren 'Taeyangho'. AP-Archivo

Además, cuando circula en el interior del territorio norcoreano lo apoyan aviones IL-76 de la fuerza aérea, helicópteros MI-17 y otras aeronaves que transportan personal de apoyo.

Todo este gran operativo tiene una misión muy clara: proteger al dictador. Corea del Norte lleva desde los años 80 -cuando inició su programa nuclear- en el punto de mira de Estados Unidos, su mayor rival geopolítico.

Pero además, Pyongyang sigue formalmente en guerra con Corea del Sur. Entre 1950 y 1953 se libró una guerra entre los comunistas apoyados por China y la URSS y los capitalistas apoyados por Estados Unidos.

Aunque las hostilidades terminaron con la firma de un armisticio, nunca hubo un tratado de paz. Por eso, la frontera entre las dos coreas es una de las zonas más militarizadas del mundo.

Eso explica la obsesión de los Kim por la seguridad y el hermetismo internacional. El mastodóntico blindado es una prueba de la filosofía de este país. Aunque su construcción también se especula que tiene que ver con el temor que el actual líder y su padre siempre han tenido a los viajes en avión.

El interior del tren

El Taeyangho dispone de 90 vagones, aunque para los últimos viajes solo se han empleado unos 20. Lo único que ha trascendido al mundo es lo que han permitido ver las fotos difundidas por el régimen, y los relatos de funcionarios rusos que han viajado en su interior.

Según el analista de defensa de la Escuela de Políticas Públicas de RAND, Bruce W. Bennett, el aparato se construyó en Rusia y se personalizó en Pyongyang.

El oficial ruso Konstantin Pulikovsky tuvo la oportunidad de acompañar a Kim Jong-il en un viaje en este tren en 2011. Sobre aquel viaje, describió que "se podía pedir cualquier plato de la cocina rusa, china, coreana, japonesa y francesa. Incluso había cajas de vinos de Burdeos y Borgoña, y langostas vivas".

Y más allá de los banquetes, Pulikovsky contó que los viajes se amenizaban con actuaciones de jóvenes mujeres cantantes. No es una mala idea para aligerar las entre 20 y 24 horas que dura el trayecto entre la capital china y la norcoreana.

Además, entre sus vagones se encuentran salas de reuniones para encuentros diplomáticos con grandes televisores para realizar videoconferencias. Es ahí donde se han realizado las pocas fotografías que existen del interior de este acorazado sobre raíles.

Y por supuesto, las ventanas y el suelo de los vagones también están blindados para garantizar la máxima seguridad ante explosiones.

Una 'reliquia' heredada

La primera vez que se sabe que Kim Jong-un viajó en este tren fue en 2018, para desplazarse, precisamente, a la capital china, poco después de haber sido nombrado caudillo norcoreano.

Sin embargo, ese no fue el primer trayecto del Taeyangho, porque ya lo utilizaba ampliamente su padre, Kim Jong-il.

Según recogió el diario surcoreano The Chosun Daily, el anterior dictador realizó 129 viajes en este tren hasta noviembre de 2009.

De hecho, dentro del país comunista se construyeron unas 20 estaciones para que sus líderes pudieran recorrer el territorio nacional con todas las garantías de seguridad que ofrece este mastodonte.

Un tren que no solo es un medio de transporte, sino un indicio de cuáles son las prioridades de los dictadores de la dinastía Kim: seguridad, hermetismo y lujo.