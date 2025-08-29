Detenido de nuevo en Francia uno de los implicados en el ataque de Torre Pacheco: tenía prohibido abandonar España

Uno de los jóvenes marroquíes implicados en la agresión a un hombre de 68 años en Torre Pacheco (Murcia) el pasado julio ha sido detenido en Francia y devuelto a España en la frontera de Irún (Gipúzcoa), donde ha sido de nuevo arrestado y pasado a disposición de la Policía Nacional, ya que tenía prohibida la salida del país.

Se trata de uno de los dos jóvenes que acompañaron al autor material de la agresión al vecino de Torre Pacheco, el jubilado Domingo Tomás. El suceso desencadenó graves disturbios y enfrentamientos entre grupos de ultras y la población magrebí de esta localidad murciana, los cuales se prolongaron durante días.

Según ha informado Efe, fuentes cercanas al caso aseguran que el detenido, de nacionalidad marroquí, ya fue arrestado por la Guardia Civil a los pocos días de la agresión y está acusado de un delito de omisión del deber de socorro, motivo por el que un juzgado de San Javier (Murcia) dictó el 15 de julio medidas cautelares contra él, entre ellas la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el país.

Sin embargo, el implicado cruzó la frontera con el país vecino en los últimos días, pero fue interceptado por la policía francesa que, al comprobar que no tenía documentación, lo devolvió a España este miércoles.

Prohibición de dejar España

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía destinados en el puesto fronterizo de Biriatou se hicieron cargo del joven y comprobaron que existía una prohibición de abandonar el país dictada por el juzgado de San Javier y que sigue vigente, motivo por el que lo detuvieron.

El joven ha comparecido este viernes ante el Juzgado de Primera Instancia de Irún (Gipúzcoa), donde se ha celebrado un juicio rápido en el que se ha conformado con una condena de ocho meses de multa con una cuota diaria de 3 euros.

La sentencia considera que el detenido era consciente de la existencia de la prohibición de abandonar el territorio nacional, pese a lo que cruzó la frontera hacia Francia.

Por su parte, el presunto autor material de la agresión de Torre Pacheco también fue detenido en Gipuzkoa, en concreto en Errenteria, cuando pretendía coger un tren hacia Irún, con la intención de cruzar la frontera hacia Francia.