La ruta de 'Stop Abolición': así promueven las prostitutas el recorrido por las saunas y 'puticlubs' de Sabiniano Gómez

Pamela nos muestra la entrada al club TC Castellana, en Madrid. Este es uno de los sitios señalados por la plataforma Stop Abolición como parte de "la ruta del PSOE", uno de los diez 'puticlubs' vinculados a los Gómez Serrano, la familia política del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

La puerta principal se cierra con pestillo. El ruido del Paseo de la Castellana, los niños jugando en el parque infantil de en frente, los coches pasando y toda la vida que hay afuera queda en silencio. Pase lo que pase detrás de esta puerta, todo queda aquí cerrado con pasador.

Luna Wine, activista por los derechos de las trabajadoras sexuales, también hace esta ruta. Explica que este sitio es el más representativo y antes se llamaba Roses Girls, pero en su fachada se lee el nuevo nombre TC Castellana.

El 'puticlub' en el Paseo de la Castellana 180. Hans Lawrence Ramírez

En el interior, el ambiente es oscuro y el salón es pequeño. Son tres mesas altas circulares frente a la barra. Todo decorado con luces de neón azules y rosas. Se siente un olor extraño, como a látex, el material de los preservativos.

Del otro lado de la barra hay un arsenal de botellas con diferentes licores. La chica que atiende el bar está a la espera de que ordenen alguna bebida.

– Una Fanta naranja por favor.

– Con mucho gusto, mi amor. Son 22 euros.

– Gracias.

– ¿No prefieres un coctel? Tengo whisky, martini, piña colada.

– No. Así estoy bien.

Si el refresco ya es caro, los cócteles lo son aún más. Cuestan entre los 25 y los 40 euros en este 'sauna', un eufemismo de lo que realmente es: un prostíbulo. Una hora con alguna de las chicas que trabajan en este lugar cuesta entre 150 y 200 euros.

"Algunas hasta 300 euros en otros lugares", explica Pamela, quien se dedica al trabajo sexual y que acompañamos en este recorrido.

<script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}})}();</script>

Pamela, Luna y otras mujeres han colaborado para crear "la ruta del PSOE", explica Enrique Quirón, miembro de Stop Abolición. Para ello han recogido testimonios de prostitutas que han trabajado en estos sitios.

Por ahora son diez locales de los que "hay constancia y testimonios" de que pertenecieron a los Gómez Serrano en algún momento, explica Quirón.

También hay otros de los que se tiene sospechas que podrían estar vinculados con los Gómez Serrano en Granada y Zaragoza. Hasta que puedan confirmarlo, estos estarán fuera de la ruta.

El propósito, explican, es denunciar "la hipocresía" del PSOE que planea remitir a las Cortes después del verano un proyecto de ley para abolir la prostitución. El fin de los socialistas es recomponer el discurso feminista del partido tras los escándalos sexuales del 'caso Koldo', Paco Salazar y de estos prostíbulos vinculados a la familia política del presidente.

–¿Quién es el dueño de este sitio? - consultan las mujeres a la chica que atiende el lugar.

– Yo de los dueños no te puedo decir nada porque no sé nada. Solo trabajo aquí.

Entre Galicia y Segovia

La "ruta del PSOE" comienza en el Hotel Arcadia, en Bóveda, (Lugo). Exactamente en la Rúa Casas Novas, 2. Según Quirón este sitio es "el más importante fuera de Madrid y el más grande".

El rastro de prostitución sigue hasta la calle de la piedad, 99, en Garcillán (Segovia). En la entrada de este pueblo de 500 habitantes, sobre la carretera que lleva a Segovia, se ubica el Club Olimpo.

"Es un sitio de chicas bien conocido aquí", dice la cajera de la estación de servicio de al lado. Aún está funcionando, pero permanece cerrado por el verano porque "las chicas también tendrán vacaciones".

El Club Olimpo ubicado en la entrada a Garcillán, Segovia. Hans Lawrence Ramírez

Detrás del Club Olimpo hay una iglesia y a unos 200 metros empiezan las primeras casas del pueblo. Los vecinos conocen sobre este lugar al que llaman 'restaurante' porque "se come muy bien", bromea un hombre.

"Los dueños no vienen por aquí. Era de los hermanos Gómez, pero se lo vendieron a otro ya hace unos años", detalla una vecina que califica el lugar como "la perdición del pueblo".

Otro hombre que asegura haber trabajado por un tiempo en el lugar indica que las prostitutas en el Club Olimpo cobran 50 euros la hora. "Había mujeres drogadas y proxenetas que llevaban mujeres", relata.

Sobre los dueños "no los vi nunca", dice. "Yo después me fui a trabajar a otro sitio. Hace unos años acusaron al restaurante de que tenía mujeres ahí ilegales y lo iban a cerrar, pero no lo cerraron. No sé qué habrá pasado".

Enrique Quirón asegura que este club perteneció a la familia de Begoña Gómez, según la investigación que hizo la asociación al crear esta ruta. "Al dueño del Club Olimpo se le visitó y se le preguntó: ¿A quién compraste el local? Y él dijo que a Conrado Gómez Serrano", el tío de Begoña.

<script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}})}();</script>

Desde Garcillán hay que conducir 40 minutos hacia Villacastín, otro pueblo segoviano que por años albergó otro de los 'puticlub' vinculado a los Gómez Serrano. Ahora no hay más que monte y maleza. El sitio se ubicaba en el kilómetro 80 de la autopista del noroeste (AP-6) y tenía ese mismo nombre: Hotel Kilómetro 80.

Pero aquí ya no hay ningún hotel. Ni siquiera un chiringuito. Lo más cercano es la estación de servicio en donde no recuerdan ningún sitio dedicado a la prostitución en esta zona. "Eso lo demolieron hace años", explica Quirón.

En 2016 fue que se descubrió que este local era propiedad de Francisco Enrique Gómez Serrano, tío de Begoña Gómez, según reportó El Debate. Ese año la Policía Nacional recibió una alerta diplomática emitida por la Embajada de Rumanía porque una mujer había conseguido llamar a su padre desde el interior del prostíbulo para decirle que estaba secuestrada.

La víctima relató que fue trasladada desde su país a España, donde fue explotada sexualmente en varios clubes, incluido el Kilómetro 80.

Así era la fachada de Hotel Kilómetro 80 Cedida

La sociedad de los Gómez Serrano San Bernardo 36 S.L. era el nombre de la sociedad con la que Sabiniano Gómez Serrano, el padre de Begoña Gómez, y dos de sus hermanos regentaron prostíbulos. Sabiniano no figuraba en el Registro Mercantil de la empresa, pero existen tres puntos en el tiempo que revelan que él siempre estuvo al frente del negocio, según reportó EL ESPAÑOL. El primero es una sentencia de 1989 que condena a "Sabiniano Gómez Serrano, propietario de Saunas Adans [sic]" como responsable civil subsidiario por un incidente en este local que causó la muerte de un operario. La segunda fecha es el 4 de enero de 2006, cuando el exconcejal de Urbanismo de Palma de Mallorca Javier Rodrigo de Santos, del PP, pagó 350 euros con dinero público en esta misma sauna. Y otra sentencia, del 23 de septiembre de 2009, establece que el concejal cargó dicha cantidad a una tarjeta de la empresa pública de obras en el "local de sauna de Sabiniano Gómez Serrano, sito en la calle San Bernardo número 38 de Madrid”. En los bajos del número 36 se ubicaba el negocio y en el 38 la sociedad tenía su sede fiscal, además de un ático dividido en pequeños apartamentos donde supuestamente subían quienes acordaban un precio para estos encuentros. La tercera de las referencias temporales es un documento de alquiler del 19 de junio de 2023, que constata que Sabiniano y su hermano Enrique Francisco Gómez Serrano pagaban un arrendamiento de 853,97 euros, un precio muy por debajo del valor de mercado para un inmueble de esas características en la zona, a la mutualista pública Muface, propietaria del edificio. Por tanto, hay una línea de tiempo que recorre 34 años en la que existen pruebas de que el suegro del presidente del Gobierno se dedicó a esta actividad. El último de estos documentos está fechado en 2023, un año antes de la muerte de Sabiniano Gómez en junio de 2024. En julio de 2013, Enrique Gómez Serrano se dio de baja en San Bernardo 36 S.L. y dejó su cargo en manos de un empresario llamado Ángel Prieto, que entonces tenía otra sauna en el número 10 de la calle Orense, en Madrid.

Madrid y Toledo

Además del TC Castellana en Madrid hay otros cinco sitios en la ciudad. Sin embargo, solo este y el Private de la calle Joan Maragall 49, están dedicados a este negocio. Los otros cuatro ya han cambiado de rubro.

Private es uno de los puticlubs de "la ruta del PSOE". Hans Lawrence Ramírez

Private es el siguiente destino en "la ruta del PSOE" que está a unos 10 minutos andando desde el TC Castellana. Este permanece cerrado por vacaciones, pero un vecino cuenta que en este lugar "hay mucha movida de drogas y esas cosas".

Más al sur de Madrid, en unos bajos del número 10 de la calle Orense, se ubicaba el Sauna Mayka. Para llegar a él hay que entrar por un pasadizo en donde hay varios negocios. Desde tiendas de ropa hasta una clínica dental. En las noches este callejón se abarrota de veinteañeros que salen de fiesta.

Del Sauna Mayka ya no queda rastro. Un vecino de la zona nos dice que fue cerrado hace más de diez años y ahora hay un restaurante en donde se celebran grandes eventos. Desde afuera se aprecia la fachada interna del lugar. Una barra y varias mesas altas con sillas recogidas. El sitio también está vacío por vacaciones.



La ruta continúa por la Gran Vía madrileña, en la calle Concepción de Arenal, 4. Aquí se ubicaba el Sauna Azul. Según los testimonios recogidos por Stop Abolición, este sitio funcionó desde mediados de los 90 hasta 2009.

Por fuera hay un anuncio de una empresa de arquitectura. El espacio de la calle es aprovechado por un negocio de al lado para expandir su terraza.

En este sitio se ubicaba el Sauna Azul. Hans Lawrence Ramírez

A seis minutos andando se encuentra el local donde estaba el Sauna Adán, en San Bernardo, 38. Este era un sitio "de chaperos y drogas", detalla un vecino. También hay quienes aseguran que Sabiniano se reunía con Pedro Sánchez muy cerca de este lugar.

En 2010, el presidente del Gobierno publicó en sus redes sociales que había disfrutado de una pizza en un restaurante ubicado a 80 metros de la sauna de su suegro.

Con mis colegas en el restaurante luna rosa, comiendo una pizza cojonuda — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 23, 2010

"Nos consta que solo el Sauna Adán tenía algo de cruising gay. Todo lo demás eran prostíbulos. El dueño de Adán era Sabiniano", detalla Enrique Quirón.

El itinerario nos lleva a la calle Mártires de Alcalá, 5. En el sitio ahora funciona un hostel, pero antes se ubicaba el Sauna Princesa. Los testimonios recogidos por Stop Abolición indican que el lugar estaba equipado con jacuzzi, sauna, camas y otras instalaciones.

El Hotel Dulcinea, en Toledo. Hans Lawrence Ramírez

Acabada la ruta por Madrid, nos dirigimos hacia Toledo en busca del Hotel Dulcinea. Este es un 'puticlub' de carretera ubicado en el kilómetro 130 de la autovía del sur. Aunque diga en su fachada se lea "hotel" nos dicen que no hay habitaciones disponibles "porque no es hotel realmente. Es para pasarlo bien con las chicas".