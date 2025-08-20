Tarsicio mató a su cuñado Toni de un escopetazo en Granada y luego se suicidó: "Eran buena gente, fue una riña familiar"

En la noche del lunes 18 de agosto, Tarsicio Fernández Naveros (60) intentó acabar con la vida de su hermana María José y su cuñado Antonio Almenara, ambos de 63 años de edad. El suceso tuvo lugar en la calle Obispo Hurtado, en Arenas del Rey, Granada.

Antonio sufrió el disparo mortal en el pecho de una escopeta de caza mientras que María José fue inmediatamente trasladada al hospital Virgen de las Nieves de Granada tras ser herida de gravedad en una pierna por otro disparo. Tras asestarle un disparo a cada uno, Tarsicio volvió a su domicilio -que se encuentra a escasos siete metros de la del fallecido- y se suicidó utilizando la misma arma.

"No sé qué decirte porque no tenía ningún motivo para matarlo. Es mentira que hubiera una pelea entre ambos. Vivían una casa delante de la otra y se llevaban bien. Los hijos de las dos familias, de hecho, se llevaban bastante bien. Eran todos buenas personas y se les tenía aprecio aquí, aunque cada uno a su manera. Está siendo bastante duro", explica un vecino en conversación con EL ESPAÑOL.

Pasadas las once y media de la noche, varios vecinos de Arenas del Rey, una localidad de apenas 600 habitantes, alertaron al servicio de emergencias 112 de los hechos. Sin embargo, los servicios de emergencia sólo pudieron confirmar la muerte de los dos hombres.

La investigación está siendo dirigida por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que, entre otras cosas, debe esclarecer si la muerte del presunto asesino se produjo por un posible acto suicida, aunque todo indica que fue así.

Nadie en el pueblo encuentra aún respuesta a lo sucedido y los vecinos insisten en que no existían rencillas previas. Incluso el sanitario encargado de acudir al lugar de los hechos dijo a este periódico que "el pueblo está consternado porque no entendemos nada" y que fue Tarsicio quien irrumpió en el domicilio familiar de su hermana y disparó. "Tanto Antonio como un vecino estaban tomando el fresco en la puerta de la casa y le disparó", dijo.

Por su parte, Pedro Ramos, alcalde del pueblo, aclaró a EFE que antes de disparar a su cuñado, Tarsicio le dijo al vecino que se apartara porque "contigo no va nada de esto. Cuando María José escuchó el disparo, salió a la puerta y también recibió uno en la pierna".

Tras ser trasladada al hospital, a la hermana del presunto asesino se le ha tenido que amputar la pierna a causa del disparo recibido en la noche del lunes.

Después de cometer el crimen, según el alcalde, una de las hijas del presunto asesino, que es militar, le arrebató el arma homicida de sus manos. "Le decía "¿pero qué has hecho?". Después de eso, se dirigió ahí más abajo, a un kilómetro, y ahí se habría quitado la vida con otra arma que tenía, parece que un rifle".

Tras el trágico suceso, el Ayuntamiento ha asegurado en un comunicado que "ha conmocionado profundamente al municipio", apenas nueve días antes de que Arenas del Rey clausurara sus fiestas patronales.

Desde el 19 de agosto hasta el día 21, el pueblo ha declarado tres días de luto oficial, además de suspender durante este período todos los actos oficiales en los que participe la Corporación Municipal.

"Con profundo respeto, transmitimos nuestro pésame y apoyo a la familia y allegados, acompañándolos en estos momentos difíciles", ha transmitido el ayuntamiento en un comunicado.