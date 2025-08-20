La lucha de la brigada contra incendios en el valle de Valdeinfierno (Sanabria)

El mayor incendio en la memoria reciente de Sanabria ha arrasado miles de hectáreas y obligado a desalojar pueblos enteros como Ribadelago, San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria. Entre humo y ceniza, los brigadistas luchan por salvar lo que queda. El valle de Valdetejos arde sin control mientras el fuego baja hacia el Tera como un río de llamas. La incertidumbre, el miedo y la impotencia marcan cada jornada.