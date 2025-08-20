Sanabria (Zamora)
    La brigada sube a lo alto de un cerro para ver todos los fuegos que les rodean.

    Javier Carbajal
    El equipo de Irene se compone de 10 brigadistas.

    La brigada marcha hacía un foco que se ha dado en el valle de Valdetejos.

    La unidad aérea ayuda en las laboras de extinción, en concreto, este helicóptero viene de Villardeciervos.

    Irene, jefa del equipo realiza un cortafuego para frenar el paso de este en Valdeinfierno.

    Irene lidera un equipo que obece ante la experiencia de ella. En la fotografía se preparan para empapar la zona.

    Una de las herramientas de la brigada es el batefuegos, que combate los fuegos menores para que no se extiendan.

    Miguel, brigadista del equipo, se pone la mochila para refrescar la zona.

    Detalle de la mochila con la que luchan contra los fuegos.

    Camino a zona segura para resguardecerse del avance del fuego.

    Irene trata de comunicarse con otras brigadas y con el director de zona. Las comunicaciones en esta zona son muy complicadas.

    La brigada se refugia en la zona segura.

    Una parte de Valdeinfiernos ante el avance de este se ven obligados a actuar para que no cruce un camino.

    El humo lo cubre todo y hace irrespirable el aire.

    Irene lidera el equipo hasta el último momento.

    Refrescan la zona de Valdeinfierno.

    Un detalle de Irene de las manos en un momento de calma que me recuerda al incendio de la Sierra de la Culebra.

    Jornada muy dura de los brigadistas que beben agua cuando pueden.

    Recogen el equipo esperando a poder salir de la sierra.

    Camino atrás vemos el infierno que ha ardido y que por unas hora snos impidió el paso.

    Último vistazo atrás que mina la moral de todos. la sierra sigue ardiendo imparable.

