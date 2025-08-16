'The Guardian' pone a España en el punto de mira por su "enorme vulnerabilidad" ante los incendios que asolan el país

Con una España atrapada en una voraz espiral de incendios que han oscurecido el paisaje de toda la Península, el gigante de la prensa británica The Guardian ha publicado un artículo que destaca la creciente "enorme vulnerabilidad" del país frente a estos desastres.

La pieza abre con el incendio en la pequeña localidad tarraconense de Paüls, que devoró 3.300 hectáreas, de ellas 1.125 en el parque natural de Els Ports. Recoge los testimonios de los vecinos, con el miedo aún en el cuerpo al ver los cielos de un color naranja infernal.

Y el periódico británico no se olvida de los más asoladores: "Los incendios de este verano ya han dejado su huella a lo largo y ancho de España, desde Galicia y Castilla y León en el noroeste hasta Cataluña en el noreste, desde los elegantes suburbios de las afueras de Madrid hasta Extremadura en el suroeste, y hasta las playas de Tarifa en Andalucía".

The Guardian sostiene que "el caluroso y mortal" verano del pasado 2022, caracterizado entre otros por el incendio de la Sierra de la Culebra (Zamora) "dejó imágenes que pusieron al descubierto la enorme vulnerabilidad de España a medida que los efectos de la emergencia climática se hacían cada vez más evidentes".

Además, recoge las declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen: "Los incendios son una de las partes de los impactos de este cambio climático. Nuestro país es especialmente vulnerable ante el cambio climático".

Dardo a los políticos

Siguiendo en esta línea, The Guardian insiste en que los políticos se limitan a culparse entre sí por la gestión de la contratación de medios para combatir los fuegos: "Se dedican a echarse las culpas".

Subrayan la necesidad de un "replanteamiento fundamental del uso y la gestión del suelo en un continente que se encuentra en primera línea de la emergencia climática".

Y lo cierto es que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, solicitó el pasado jueves a la Unión Europea dos hidroaviones para combatir los fuegos que azotan el país. Sin embargo, matizó que España "en el momento actual y presente no necesita" el par de aviones cisterna: "Por previsión meteorológica queremos tenerlos en la mayor brevedad en caso de que sean precisos".

Solo en Castilla y León, la región más afectada, se han contabilizado 16 fuegos activos. Algunos de ellos se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGP) 2.

Mientras tanto, la oleada de incendios que afecta a Galicia no da tregua y continúa extendiéndose, con un balance que supera ya las 13.800 hectáreas arrasadas por las llamas.

El fuego avanza rápidamente y se forman nuevos focos debido a las duras condiciones climatológicas que atraviesa el país, una ola de calor que se suma a las tormentas secas y eléctricas.

El tiempo está complicando los trabajos de extinción de unos incendios que se han cobrado la vida de tres hombres, dos en Tres Cantos (Madrid) y otro en León.