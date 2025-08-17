España afronta sus peores horas ante la oleada de incendios: "Cualquier punto puede arder; el lunes será crítico en Madrid"

España afronta horas críticas tras una de las peores oleadas de incendios que se recuerden. Cientos de miles de hectáreas han quedado calcinadas en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Miles de militares de la UME y de los equipos de bomberos han sido desplegados para extinguir un fuego que ya se ha cobrado cuatro vidas y ha dejado tres heridos graves. Mientras, comunidades autónomas como Madrid y Cataluña han activado la alerta máxima y se preparan para lo peor.

"Ahora mismo, cualquier punto de España es susceptible de arder", asegura Jesús Molina, presidente del comité de empresa de los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid. "La zona más complicada es la línea oeste de la península pegada con Portugal, desde Extremadura, Zamora, León y Galicia. Tiene pinta de que este año vamos a batir el récord de hectáreas forestales quemadas en España. Van más de 100.000, cuando la media son 50.000".

Efectivamente, hasta la fecha, el incendio de Molezuelas de la Carballeda, en Zamora, con 37.000 hectáreas calcinadas, se perfila como el más extenso registrado desde que existen estadísticas oficiales; en total, este año se han superado las 150.000 hectáreas calcinadas, lo que coloca 2025 como el tercer peor año en dos décadas, por detrás de las 306.000 de 2022 y las 189.000 de 2012.

Molina señala que estos días se están encontrando lo que en la jerga de los expertos en incendios forestales denominan 'triple 30'. Es decir, temperaturas de más de 30 grados, más de 30 kilómetros por hora de viento y una humedad relativa ambiental baja de menos del 30%: todo ello al mismo tiempo en algunos lugares del país.

Este último elemento, la humedad relativa, es especialmente preocupante, ya que puede provocar que el combustible muerto de gran grosor –es decir, el material vegetal seco, como las ramas caídas, las hojas secas y los troncos– participe en los incendios, lo cual provoca mucho humo capaz de generar nubes tan grandes y altas que hagan que el incendio tenga su propio microclima.

Vecinos observan una nube de humo en el incendio de Maceda. Brais Lorenzo/EFE

"Lo que estamos observando son condiciones desfavorables con temperaturas muy altas y humedades relativas del aire muy bajas durante muchos días", añade Pedro Díaz Felgueras, jefe de servicio de incendios forestales del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

"El problema no es la intensidad de las temperaturas, sino que se han mantenido las condiciones desfavorables a lo largo de junio, mitad de julio y prácticamente todo agosto. Esa continuidad es lo que hace que los incendios sean más peligrosos que otros años, ya que la vegetación viva está más estresada porque tiene un déficit de humedad, y es vulnerable a la hora de sufrir un incendio y poder propagarlo".

Esto se ha visto estos últimos días en las localidades madrileñas de Méntrida, que afectó a Navalcarnero, y en el incendio de Tres Cantos, donde un trabajador, Mircea, falleció tratando de salvar a los caballos de un rancho.

Actualmente, señala Díaz Felgueras, el peligro es alto y la Comunidad de Madrid tiene preparado el máximo despliegue de unidades. "Todos los medios están disponibles. El cuerpo de bomberos de la CAM está activado y al 100% de operatividad. Hay algunos medios ayudando en Castilla y León en varios incendios, no obstante, el grueso está preparado".

El experto alerta de que las condiciones del domingo y, previsiblemente, del lunes, van a ser muy desfavorables. "La predicción es que tenemos este domingo muy altas temperaturas, baja humedad y vientos generales que, si bien no son demasiado fuertes, con las condiciones meteorológicas que hay pueden provocar incendios graves. Se prevé que el lunes y el martes haya más viento, lo cual puede ser crítico".

Por ello, la Dirección General de Emergencias ha emitido una resolución para la suspensión de uso de maquinaria en terrenos forestales, así como el uso del material pirotécnico en toda la Comunidad de Madrid. También recomienda a los senderistas extremar las precauciones durante el uso de zonas abiertas e informarse siempre sobre los lugares que va a transitar.

"Vamos a vivir unos días críticos en toda España. Y estamos analizando cómo va a evolucionar esta ola de calor para ver si hubiese que extender más las recomendaciones y las prohibiciones. En el caso de Madrid, estamos hasta el lunes, incluido, en situación de riesgo muy elevado".

Aviso a la población

Uno de los puntos del país donde existe una mayor preocupación por los incendios es Castilla y León. El capataz de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), José Pedro Hernández, atiende a este diario desde Páramo del Sil.

Desde allí, explica que una de las cosas que más preocupa a los profesionales de extinción es "el movimiento de personas que se están metiendo en los incendios forestales": "Se está produciendo un 'efecto llamada' y creen que pueden ayudar. Sin desmerecer su buena voluntad, eso es un error".

"La gente no entiende el peligro que representan los incendios y no sabe cómo se comportan las llamas, por lo tanto ponen en riesgo su vida. Leen en los medios de comunicación que los dispositivos están bastante precarizados, pero los bomberos forestales seguimos siendo profesionales. Tienen que confiar en nosotros. Si colaboran, tienen que hacerlo desde zonas muy atrasadas a las llamas, o en lugares ya quemados donde no haya ningún frente activo".