Los 4 consejos de María Llagunes, funcionaria, para estudiar oposiciones en verano: "Es lo mejor que pude hacer"

Sacarse unas oposiciones puede resultar una tarea complicada para muchas personas. La cantidad de temario y las horas que hay que dedicar para su estudio terminan siendo abrumadoras. Por esta razón, María Llagunes, funcionaria de Técnico Superior de Administración General (TAG), ha querido compartir con sus seguidores a través de TikTok las mejores recomendaciones para prepararse unas oposiciones durante el verano.

La funcionaria opositó durante dos veranos –antes de la convocatoria y cuando ya estaba en el proceso selectivo– y en uno le fue muy bien y, en el otro, no tanto. Por esta razón ha decidido publicar un vídeo para compartir con sus seguidores tanto lo que le salió bien como mal y pudo aprender de ellos.

El primer consejo, que pueden aplicar tanto aquellos opositores que estudian a tiempo completo o que trabajan por las tardes es: hacer una jornada intensiva de mañana. "Por las tardes hace mucho calor y es muy difícil concentrarse, especialmente si no tienes un lugar fresquito en casa". Entonces, lo que la funcionaria intentaba era madrugar lo máximo posible para estudiar durante la mañana y tener la tarde libre. "Así me sentía un poco más en verano", explica María.

Asimismo, cuando estudiaba todo el día (mañana y tarde) le funcionaba muy bien ir a la biblioteca por las tardes junto a una amiga que también estaba opositando. "Esto nos ayudaba a las dos, porque también ves a personas que se encuentran en la misma situación, te motiva un poco más y te sientes acompañado".

El siguiente consejo que quiere dar a todos los opositores es tomar vacaciones. "Es importante descansar, especialmente si has estado estudiando durante muchos meses, al final tu cuerpo necesita un resteo y distraerse". Hubo ocasiones durante este descanso en las que María se sentía mal por descansar, pero con el tiempo se dio cuenta de que fue "lo mejor que pudo hacer".

Otro consejo que quiere dar a sus seguidores es intentar abstraerse del contexto de la oposición y de las opiniones de los demás. "Intenta aislarte un poquito para estar en tu burbuja". De esta manera evitarás sentir la presión que María sintió y, por tanto, provocó una pérdida de concentración y foco en el estudio.

"Al final es tener una rutina, adaptarla a las circunstancias que tengas durante el verano y dentro de eso hacerlo lo mejor que puedas. Pensando que cuando llegue septiembre seguramente rendirás un poco más", finaliza la funcionaria.