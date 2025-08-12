Este es el grado medio de FP de Química que debes estudiar: solo necesitas la ESO y puedes ganar más de 33.000 euros

La universidad siempre ha sido la primera y única opción para la gran mayoría de estudiantes, sin embargo, esto ha ido cambiando en los últimos años. La Formación Profesional ha dejado atrás viejos prejuicios para consolidarse como una opción plenamente aceptada y en constante crecimiento. De hecho, muchos centros especializados en este tipo de enseñanza han reportado un aumento significativo en la demanda, llegando a llenar por completo sus plazas de matriculación. No obstante, la tasa de inserción laboral varía considerablemente según las titulaciones.

En este contexto, uno de los sectores con más salidas es el de la química. En este sentido, uno de los grados medios con mayor tasa de inserción laboral es el de Técnico en Operaciones de Laboratorio.

Estos profesionales podrán desarrollar su actividad en empresas y laboratorios de diversos sectores, realizando ensayos físicos, fisicoquímicos, químicos y microbiológicos, y manteniendo operativos los equipos e instalaciones auxiliares orientados al control de calidad.

Además, serán capaces de realizar el montaje de los equipos y la puesta a punto de las instalaciones auxiliares de un laboratorio, poner en marcha los equipos, verificando su operatividad y la de los servicios auxiliares, y la disponibilidad de materias y productos. Así como, preparar las mezclas y disoluciones necesarias o realizar tomas de muestras.

Este grado tiene una duración de 2.000 horas dividido en dos cursos académicos y algunos de los requisitos para entrar en él son: el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior, Título Profesional Básico (Formación Profesional de Grado Básico) o un Título de Técnico o de Técnico Auxiliar. Además, es necesario haber superado el segundo curso de Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP), la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio o la Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Una vez terminados los estudios, estos profesionales pueden comenzar su vida laboral en algunos de estos puestos: auxiliar, operador o técnico de laboratorios de química, industrias químicas, industrias alimentarias, sector medioambiental, industria transformadora, industria farmacéutica, etc. Operador de mantenimiento de servicios auxiliares, equipamiento y almacén. O muestreador y ensayos de campo.

Los Técnicos en Operaciones de Laboratorio son unos de los que gozan de uno de los mejores sueldos de los ciclos formativos de grado medio relacionados con la química. Los recién titulados comienzan con un ingreso superior a los 15.800 euros anuales. Sin embargo, este salario puede llegar a los 30.000 o 33.700 euros brutos al año.