Melani y Adah, las valencianas que han creado la primera IA 'wedding planner': "Atiende las 24 horas al día y es gratis"

Melani y Adah Calabuig Marti son dos hermanas valencianas apasionadas por el mundo de la organización de eventos y la IA. Ambas han trabajado como wedding planners y, desde hace 10 años, trabajan para poder hacer realidad el sueño de toda novia: la boda perfecta.

El 14 de febrero, las hadas madrinas de la novia fundaron, en Madrid, Mary Me: la plataforma que te ayuda a organizar tu boda. El servicio funciona de forma gratuita y con atención las 24 horas del día a través del chat con Mary, la primera wedding plannervirtual hecha con inteligencia artificial.

En una entrevista con EL ESPAÑOL, las pioneras explican que comenzaron sus andadas en el mundo de los eventos en la celebración del 60 aniversario de su madre, con los candy bar (carritos portables de chuches) en bautizos y comuniones: "Le dije a mi hermana: alquilamos un carrito de chuches y nos hacemos multimillonarias, pero eso no fue así", cuenta Melani Calabuig entre risas.

Plataforma Mary Me. Cedida

A los meses, presenciaron una ceremonia en la playa, y es a partir de entonces cuando vieron la oportunidad de hacer negocio con la decoración de bodas.

"Yo quiero hacer eso", recuerda con ilusión que pensó Melani Calabuig en aquel momento. En esa época, Adah Calabuig se encontraba estudiando Protocolo y Organización de Eventos, por lo que decidieron emprender en el mundo nupcial.

Aunque la competencia en la organización de bodas es eminente, Melani y Adah Calabuig se hicieron un hueco en el mercado con su masía Alquería de Galim [en Valencia, en 2016] siendo "pioneras en el 'todo incluido' dentro de la alquería, en un momento de demanda de precios bajos", relatan. Actualmente, gestionan otras dos empresas más de administración de eventos.

Si bien alcanzaron mucho éxito con su primera masía, las hermanas valencianas decidieron ir un paso más allá en la organización de eventos: "Viendo cómo evolucionan las necesidades de la novia y cómo evoluciona la sociedad, nos dimos cuenta de que la comunicación era insostenible, porque los usuarios cambian y hay más instantaneidad", explica Melani Calabuig. "Los novios necesitan visualizar su boda, no imaginarla".

Mary Me

Con intención de paliar esta situación, nace Mary Me, la plataforma hecha con IA que aporta atención personalizada para la organización de la boda durante las 24 horas del día. El objetivo de estas 'hadas madrinas' es "ayudar a las novias a calmar su mente de las preocupaciones sea la hora que sea". Asimismo, Mary Me permite a las parejas "organizar la boda y visualizarla a través de Inteligencia Artificial en tan solo 15 segundos", añaden.

Sin embargo, los comienzos fueron complicados: "Comenzamos dando palos de ciego, no teníamos conocimientos de tecnología ni de startup. Nos fuimos formando con el tiempo y a través de la gente que nos encontramos en el camino", confiesa Adah Calabuig a EL ESPAÑOL.

En mayo de 2024 fundaron Dewedd, que solo tenía alcance en España. "Sabíamos que era algo con caducidad. Además, nosotras queríamos globalizar las bodas", considera Melani Calabuig. También considera que en España hay mucha desconfianza. "Tenemos una mentalidad más cerrada", aunque no se cierran a volver a intentarlo en su país natal: "No es el momento, pero con el tiempo llegará", aseguran las hermanas valencianas.

Por ello, el 14 de febrero de 2025 lanzaron Mary Me, que opera en el mercado nupcial internacional en México, Colombia, Florida (Estados Unidos) y República Dominicana, además de en España: "En Miami conocimos profesionales que valoraban nuestro trabajo. Y, en Latinoamérica, el mundo de los eventos es muy grande", consideran las hermanas Calabuig.

A mediados de marzo, hace apenas cinco meses, comenzaron con el marketing de la empresa: "Las primeras semanas es muy complejo alcanzar el target pero, una vez lanzadas las campañas, se registraban 100 personas al día". Ya cuentan con 3.000 novias registradas. "Ahora que ya tenemos claro a nuestro público objetivo, nos vamos a dedicar a la expansión y a la continua mejora de la plataforma".

La tendencia del momento son las bodas destino: "A pesar de que hay menos bodas, los novios gastan más. Buscan experiencias", apuntan las creadoras de Mary Me. Se trata de bodas que duran varios días, que incluso se solapan con la luna de miel, y suponen una "experiencia única familiar". Explican que "son los invitados quienes pagan el viaje como regalo de boda a los novios", y esta es una de las opciones de organización que ofrece la plataforma.

La 'wedding planner' de IA

Mary Me es una herramienta de Inteligencia Artificial gratuita en sus primeros usos: "Damos accesibilidad y un servicio para todo el mundo", afirman Melani y Adah Calabuig. Asimismo, aseguran que no consideran que las nuevas tecnologías estén quitando trabajos, sino que "se están reconvirtiendo. Es una necesidad más grande de la que imaginábamos en un primer momento".

La organización de una boda está llena de primeras veces. Y Melani y Adah Calabuig conocen a la perfección las necesidades de las novias porque ambas se han dedicado a la organización de eventos: "Hemos trabajado mucho tiempo como wedding planner, nos ha hecho muy felices, pero requiere mucha dedicación".

"Ahora casi todo nuestro tiempo estamos dedicándolo a Mary Me y viajando mucho para conocer más sobre el mercado". Por ello, otro de los objetivos de la plataforma es "facilitar el trabajo a las wedding planners y a los proveedores, porque las novias van con un conocimiento previo y con una idea más clara de lo que quieren", garantizan las creadoras de Mary Me.

Así pues, la plataforma ofrece el contacto de la novia, no solo con los proveedores, sino también con las wedding planner: "Las novias y las parejas necesitan una respuesta inmediata, y Mary funciona para darlas tranquilidad; sin embargo, es necesaria la presencia de la wedding planner porque es la que va a estar en tu boda y la que va a organizarla", aseguran las hermanas valencianas: "No se elimina a la wedding planner, sino que la complementa".