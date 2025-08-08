Francisco le dio un hachazo a un policía y ha sido detenido por degollar a David Valera en un fumadero de coca en Murcia

José Luis 'El Muelas' se está comiendo un marrón, como se dice en el argot carcelario, que no es solo suyo: el homicidio de David Valera Castillo, de 48 años. EL ESPAÑOL ha podido saber por una fuente solvente que la Guardia Civil ha realizado una nueva detención por la muerte violenta de David 'El Lucero', cuyo cadáver en descomposición estaba escondido en un armario del piso propiedad de 'El Muelas' y que funcionaba como fumadero de coca en el Cabezo de Torres.

"Varios adictos fueron a consumir al piso y hubo una discusión por drogas que se saldó de forma mortal", tal y como sostiene la citada fuente. En esa discusión estaban presentes José Luis Muelas Sánchez, de 53 años, alias 'El Muelas'; David Valera Castillo, de 48 años, conocido como 'El Lucero', y Francisco Fernández Fernández, de 30 años. "Todo apunta a que pudo haber una pelea por las cantidades de cocaína que pertenecían a cada uno o por un robo de droga entre ellos".

Lo que está claro es que el pobre David acabó degollado y su cuerpo sin vida lo escondieron en un armario del 2ºC del Edificio Greco de la pedanía murciana de Cabezo de Torres. Ese piso era la residencia que José Luis 'El Muelas' había convertido en un fumadero de pasta base y que llevaba por la calle de la amargura al resto de vecinos del bloque, por los ruidos y el trasiego de yonquis a cualquier hora, dispuestos a colocarse con un basuko.

De hecho, este domingo, los residentes alertaron de un hedor a muerto que recorría todas las plantas y cuando la Guardia Civil se personó en el Edificio Greco, entraron al piso de 'El Muelas' y le arrestaron después de localizar el cadáver en descomposición de 'El Lucero', con el que llevaba conviviendo varios días como si tal cosa. Tan solo 48 horas después, este martes, 'El Muelas' era enviado a prisión por el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, por un procedimiento abierto por homicidio o asesinato.

Pero la Policía Judicial seguía haciendo indagaciones porque era poco probable que un toxicómano delgaducho como 'El Muelas', sin ayuda, degollase a un hombre y tuviera la fuerza suficiente de meter su cuerpo en un armario sin la colaboración de un tercero. Este diario ha confirmado que hace unas horas ha sido detenido Francisco Fernández Fernández (1995), "por homicidio doloso", según otra fuente de la investigación de la Guardia Civil.

Dos guardias civiles, este lunes, vigilando el perímetro del Edificio Greco donde fue localizado el cadáver en descomposición de David 'El Lucero'. Badía

La expareja del difunto David 'El Lucero' asegura que no le pilla por sorpresa este segundo arresto: "Estoy segura de que 'El Muelas' no ha matado a David". Esta mujer que prefiere mantener su anonimato porque la investigación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos, sostiene que su exnovio "no era amigo de El Muelas" y que debe existir algún motivo por el que fue al fumadero del Edificio Greco.

"David no le debía dinero a nadie". "No era un mafioso ni un delincuente". "Yo creo que David fue a ese piso acompañado por otra persona". "Fue allí a por algo". "Alguien lo cogió por la espalda, por sorpresa, y lo mató", según esta mujer.

De momento, esta muerte violenta suma dos detenciones. Primero, cayó José Luis 'El Muelas', cuyo supuesto papel podría ser el de encubridor del homicidio, debido a que el cadáver de David estaba oculto en un armario de su piso, y ahora ha sido cazado Francisco, de 30 años, cuyo historial violento causa pavor, y que podría ser el supuesto autor o coautor del ataque mortal. De hecho, otra fuente apunta a este diario que "no es descartable" el papel de "una tercera persona" presente en la discusión mortal del fumadero que ha roto la tranquilidad de esta pedanía de 14.000 habitantes.

Francisco sabe lo que es pasar una temporada en prisión porque el 28 de septiembre de 2022, volvió a respirar aire fresco tras pasar un año a la sombra por clavarle un cristal en el cuello a otro hombre con el que discutió en un bar de Murcia. Nada más recuperar la libertad por esa tentativa de homicidio, a Francisco lo arrestaron por un delito de lesiones cometido el 15 de diciembre de ese mismo año, pero volvió a la calle y con ello a las andadas porque el jueves 20 de abril de 2023, sin motivo alguno, le dio un hachazo en la cabeza a un subinspector de la Policía Nacional.

El subinspector de la Policía Nacional tras recibir un hachazo en la cabeza por Francisco por auxiliar a una mujer que había sufrido un robo.

El tremendo historial delictivo de Francisco se remonta a 2018 cuando fue detenido por robo con violencia y amenazas. Desde entonces no ha parado de delinquir. El episodio más grave lo protagonizó contra un subinspector de la Policía Nacional destinado en la Comisaría de Alcantarilla y que recibió un hachazo estando fuera de servicio, a manos de este treintañero, cuando prestó auxilio a una mujer que estaba siendo asaltada por Francisco y sus dos hermanos.

Ahora está en la diana de la muerte de 'El Lucero' en el marco de una supuesta discusión por las drogas. Francisco estaba pendiente de ser juzgado por las dos anteriores tentativas de homicidio y gracias al trabajo del prestigioso penalista Eduardo Romera, había recuperado la libertad de forma condicional, pero no dejó su adicción a la cocaína que parece ser que le ha llevado a consumar al tercer intento, la muerte de una persona: David Valera Castillo, un electricista que se cruzo en su camino como consumidor de drogas del citado piso-fumadero del Edificio Greco.

Aunque su expareja sostiene que 'El Lucero' no murió por ir a un fumadero a consumir base: "David podía tener sus problemas, como todo el mundo, pero ahora estaba trabajando en una empresa de limpieza, se encontraba mejor y no estaba enganchado". "Ahora solo fumaba marihuana".