La fiscal pide a la Guardia Civil que aclare si Vox acordó con streamers promover en redes el odio racista en Torre Pacheco

El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, acompañado por Lourdes Méndez (i), y el presidente del partido en Murcia, José Ángel Antelo (d), durante el mitin del jueves 20 de julio de 2023, en la Plaza de Cardenal Belluga de Murcia.

A la extrema derecha no le saldrá gratis las cacerías de marroquíes que se convocaron en Torre Pacheco. La Fiscal Delegada de Delitos de Odio y Discriminación del Área de Cartagena ha solicitado al servicio de inteligencia de la Guardia Civil que “determine si pudo existir un acuerdo previo de voluntades entre todos, o algunos de los perfiles investigados, para la comisión del delito, difundiendo de manera masiva contenidos que incitaban al odio y la persecución de un colectivo por motivo discriminatorio”.

Este decreto de diligencias de la Fiscalía se produce a raíz de las denuncias presentadas por el PSOE, IU y Podemos, por los mensajes que se difundieron por redes sociales como antesala a las cacerías de marroquíes convocadas en Torre Pacheco. Entre los denunciados están José Ángel Antelo, presidente de Vox en Murcia; Pablo González Gasca, responsable de marketing digital del partido de Santiago Abascal; el eurodiputado Alvise Pérez de Se Acabó La Fiesta, Daniel Esteve, líder de Desokupa, o el streamer Vito Quiles.

La Fiscalía solicita que la Jefatura de Información de la Unidad Central Especial de la Guardia Civil analice los mensajes contenidos en 5 cuentas de X y 3 de Instagram que pertenecen a los cargos de Vox, Se Acabó La Fiesta y los citados streamers. También quiere que se escudriñen canales de Telegram “vinculados a extrema derecha (no identificados) que difundían mensajes con llamamientos a “patrullas vecinales”. Tales como “Cacería del moro, los días 15, 16 y 17", "patrullas para limpiar el pueblo”, y consignas racistas, como “moros de mierda”, “iros a vuestro puto país”, y amenazas de prender fuego a negocios regentados por magrebíes”.

De forma que al servicio de inteligencia del Instituto Armado se le encarga que “realice un informe independiente, para cada uno de los perfiles o personas denunciadas”, con el objetivo de aclarar si hubo un acuerdo entre los denunciados para convertir Torre Pacheco en un polvorín de odio racista. Todo ello, aprovechando la indignación vecinal que generó la paliza que sufrió el pensionista Domingo, a manos de Issam, un adolescente marroquí, cuando estaba paseando por el cementerio.

Esta investigación se desarrollará justo cuando Jumilla va camino de convertirse en otro polvorín de xenofobia, contra los inmigrantes marroquíes, a causa de la moción aprobada por el PP y Vox que veta los ritos musulmanes por ser "una práctica cultural ajena a España". En concreto, los dos partidos sacaron adelante una iniciativa en el pleno que impide ceder instalaciones municipales para celebrar la fiesta del cordero.

El decreto hace un apartado especial para José Ángel Antelo, diputado regional, líder de Vox en la Región de Murcia y que arrancó el mandato como vicepresidente y socio del Gobierno autonómico de Fernando López Miras (PP). De forma que lo pone en el disparadero de “diligencias de investigación preprocesal independiente”, es decir, al margen de Alvise Pérez, Vito Quiles...

Nos salimos de los gobiernos por el reparto de ilegales. Y demostramos que teníamos razón.



No seremos cómplices de la violencia importada promovida y tolerada por PP y PSOE.



📢 ¡Es hora de RECUPERAR LA PAZ y LA SEGURIDAD en nuestros barrios! #TorrePacheco pic.twitter.com/UfzqhBqG5Y — José Ángel Antelo🇪🇸 (@JA_Antelo) July 12, 2025

La Fiscalía Delegada de Delitos de Odio y Discriminación de Cartagena, justifica esta decisión advirtiendo de que el discurso político dentro del marco democrático y de la ideología de cada partido, no supone una barra libre para difundir todo tipo de mensajes. “La libertad de discusión política no reviste un carácter absoluto”, tal y como argumenta la fiscal, antes de aludir a la existencia de sentencias al respecto: “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene rechazando el discurso xenófobo y étnico […]”.

A continuación, pone el acento en el contenido del acto que el líder autonómico de Vox convocó en Torre Pacheco, el sábado 12 julio, tres días después de la paliza que Issam propinó al jubilado Domingo y solo 24 horas después de que se produjera la primera agresión de grupos de ultraderecha a un menor de edad nacido en España, fruto del matrimonio de una vasca y un marroquí. Ese acto forma parte de las denuncias formuladas por PSOE, Izquierda Unida y Podemos.

“Las declaraciones denunciadas, sin perjuicio de lo que resulte de la debida investigación, podrían considerarse estigmatizadoras, en cuanto que criminalizan a las personas migradas, particularmente a las de origen magrebí, asociando inmigración con delincuencia violenta, con el consiguiente peligro de generar sentimientos de temor, inseguridad y alarma social entre la población”, tal y como expone decreto de diligencias de la Fiscalía al que ha accedido EL ESPAÑOL.

“Por lo expuesto, existen indicios que justifican la investigación de los hechos denunciados, manifestaciones efectuadas por Don José Ángel Antelo Paredes en la localidad de Torre Pacheco, por si los mismos pudieran ser constitutivos de un delito previsto en el Código Penal, por lo que resulta procedente su admisión a trámite, a los solos efectos de practicar las diligencias de investigación precisas para determinar y valorar su trascendencia jurídico penal”.

Las denuncias del que podría denom bloque de izquierdas también aludían al contenido de las redes de Santiago Abascal,. Valga como botón de muestra este extracto de la denuncia de Podemos:

"Manifestaciones efectuadas por Don Santiago Abascal Conde, presidente nacional del partido político VOX, en fecha 12 de julio de 2025, publicadas en su perfil de la red social X: “España padece una invasión migratoria brutal. Hace justamente un año abandonamos todos los gobiernos regionales porque el Partido Popular y el Partido Socialista de la mano se empeñaban en seguir repartiendo la inmigración ilegal por toda España, es decir, en seguir repartiendo la inseguridad y la ruina [...]”.

“En los últimos 15 días hemos conocido violaciones salvajes, apuñalamientos, agresiones cobardes y la paz perturbada en las fiestas, las piscinas y las calles” Es urgente volver a defender nuestra frontera. Es urgente expulsar a los que han venido a destruir nuestra seguridad, nuestra convivencia y nuestra economía [...]”.

La fiscal no solicita ninguna diligencia contra el líder de Vox, por su condicion de aforado en el Congreso de los Diputados, por lo que insta a que se pronuncie la Fiscalía General del Estado: "Por lo tanto, sin entrar a valorar los hechos denunciados y su naturaleza delictiva, la Fiscalía de Área de Cartagena no resulta competente para el conocimiento de la denuncia formulada contra Don Santiago Abascal Conde, procediendo remitir la denuncia formulada por el partido político Podemos, sólo en la parte referida al referido diputado, a la Fiscalía General del Estado, Unidad de Delitos de Odio y Discriminación, por ser la competente en atención al aforamiento del denunciado.

La Guardia Civil tiene un largo trabajo por delante porque el Ministerio de Inclusión detectó un aumento del 1.550% en el contenido racista habitual de las redes sociales, dirigido sobre todo a personas del norte de África, coincidiendo con los incidentes de Torre Pacheco. Y este decreto de la Fiscalía pide al servicio de inteligencia que se realice "un informe especificando los actos violentos que se produjeron como consecuencia de los contenidos difundidos". De forma que deberá auditar las redes del resto de denunciados por PSOE, IU y Podemos:

"Publicaciones efectuadas en la red social X, por Don Vito Quiles Sánchez (dos mensajes publicados el 12 de julio de 2025): “En Torre Pacheco se ha desatado una guerra. Hay heridos, españoles por el suelo, pedradas, machetazos, sangre, golpes, agresiones. Si el gobierno no actúa, tendrá que acudir todo el pueblo español a defenderse”.

"Publicaciones efectuadas por Don Daniel Esteve Solé en su perfil en la red social X “Dani Desokupa”, entre los días 10 y 14 de julio de 2025, tales como: “Se acabó el buenismo, nos vamos a Torre Pacheco a poner orden… ¡Os vamos a enseñar que nuestros abuelos no se tocan! ¿Quién se apunta?2 "¡Queríais jugar!… "¡Bienvenidos a los Juegos del Hambre!" "Los abuelos no se tocan y aún no hemos llegado nosotros…".

Domingo, agredido por un joven marroquí, mostrando su denuncia en su casa de Torre Pacheco. Cedida

Los investigadores lo tendrán más sencillo con otros, como el encargado de redes de Vox que compartió el famoso vídeo fake donde aparecía un anciano apaleado por unos marroquíes, los cuales se reían mientras le pegaban, pero que fue desmentida su veracidad por el propio Domingo: el jubilado agredido por Issam en Torre Pacheco. "Don Pablo González Gasca, responsable de marketing digital del partido VOX, a través de la red social X, a las 8.39 horas del 10 de julio de 2025, comparte un vídeo de una agresión vinculándolo “a la brutal agresión al vecino de Torre Pacheco a manos de marroquíes”.

La Fiscal Delegada de Delitos de Odio y Discriminación del Área de Cartagena considera necesario este informe individualizado de cada denuncia, debido a que los mensajes que se difundieron por las redes sociales jugaron un papel clave en los garves altercados que se produjeron en Torre Pacheco y que obligaron a movilizar a decenas de antidisturbios del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS).

"Difundiendo malintencionadamente contenidos o noticias manifiestamente falsas, o estigmatizando al colectivo de personas migradas mediante la asociación, consciente y maliciosa, de dicho colectivo, de forma generalizada a la actividad delincuencial, provocando reacciones violentas contra dicho colectivo, altercados, desórdenes públicos, actos de violencia contra personas y propiedades, con grave alteración de la paz pública, amedrentando a la comunidad magrebí y musulmana de la localidad de Torre Pacheco".

“A consecuencia de la difusión de tales contenidos se generó un clima de violencia extrema en la localidad durante varios días, concentrándose en dicho lugar pluralidad de personas que acudían a “cazar moros”, siendo constante la sensación de terror e inseguridad del colectivo afectado que temían por su vida, integridad física y propiedad”.