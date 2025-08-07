Ramonet, el narco "friki de las armas" que encerró y violó a Ana durante 12 días: "La obligó a tener sexo 4 horas sin descanso"

Ramonet era conocido en Llíria por ser un manitas para tunear coches y equipos de sonido, como buen amante de la estética de la ruta del bacalao valenciana de los años 90. De hecho, tiene un Mercedes tuneado y antes condujo un BMW a full equip. Pero también tenía otras aficiones más oscuras y menos conocidas, como su colección de armas de fuego compradas en el mercado negro o su 'nido de amor': una habitación habilitada en su chalé, con el techo acristalado, cámaras, un jacuzzy y una barra con coca, como 'suplemento' para mantener relaciones sexuales maratonianas con mujeres a las que grababa.

"Es un adicto al sexo", tal y como detallan fuentes vinculadas a la investigación judicial que tiene en la diana a Ramonet, por haber secuestrado durante 12 días a la que era su pareja sentimental. Este vecino de Llíria, de 57 años, que debe su apodo a su estatura, lo niega todo, pero por ahora tiene que vivir pegado a una pulsera que lo geolocaliza para verificar que no se acerca a menos de 800 metros de su víctima de unos 40 años.

Esta historia es disparatada de principio a fin porque este secuestro ha destapado que la 'actividad laboral' de Ramonet era traficar supuestamenta con cocaína en el mismo chalé en el que convía con su hermana, "una mujer incapacitada", y su madre, "una anciana". De hecho, el inmueble está dividido en tres estructuras y estas dos mujeres no tenían ni idea de lo que su familiar estaba haciendo en su 'nido de amor' con Ana: nombre falso para esta víctima de presuntas agresiones sexuales trufadas con violencia machista.

Ramonet y Ana solían cometer excesos con las sustancias, como con la relación sentimental que mantuvieron durante dos años marcados por las idas y venidas. Hubo peleas, rupturas y reconciliaciones hasta que se separaron. Entonces, Ana inició un noviazgo con otro hombre, pero mantuvo contacto con su expareja porque se encargaba de limpiarle el 'narcochalé' y de hacer otras tareas domésticas, por la situación en la que se encontraban las que antaño fueron su cuñada y su suegra.

Tal vínculo laboral fue aprovechado por Ramonet, "un friki de las armas", con una colección compuesta por una docena de pistolas y carabinas de aire comprimido con mirilla telescópica, para taladrar mentalmente a Ana con el objetivo de retomar la relación. Cada vez que iba a limpiar salía el tema. Prueba de ello es que tras enterarse de que había roto con su nueva pareja, logró invitarla a cenar en su chalé, bautizado como Casa Ramonet, y que está situado a las afueras de este pueblo de 25.000 habitantes -considerado como la capital de la Comarca del Campo de Turia-.

El chalé Casa Ramonet donde estuvo secuestrada una mujer durante 12 días.

"Ella pasó la noche con él tras la cena", según confirman las citadas fuentes. De esta forma empezó el cautiverio de Ana. "A la mañana siguiente, le impidió salir del chalé". Aparentemente, este hombre con antecedentes por delitos de lesiones, le vino a decir a esta pobre mujer que daba por retomado el noviazgo a las bravas. "Le quitó las llaves de su casa, el teléfono móvil para que no pudiera pedir ayuda y la amenazó con agredirla si intentaba escapar".

Como Casa Ramonet está dividido en tres estructuras, con una zona común, Ana quedó apartada de la vida familiar que su presunto secuestrador realizaba con su hermana y con su madre. Este mujer estaba recluida en un 'ala' del chalé, por donde podía moverse bajo la lupa de su autoproclamado novio que supuestamente la violó varias veces. Todo ocurría en el que bien podría denominarse como el 'nido de amor' de los horrores donde encerraba a Ana bajo llave.

A Ramonet le gustaba consumir pastillas con efectos similares al principio activo de la viagra, para mantenerse erecto durante horas y protagonizar auténticos maratones sexuales con mujeres a las que grababa.Tales episodios ocurrían en un cuarto donde supuestamente encerraba a Ana: "Obligó a su víctima a tener sexo durante 4 horas sin descanso". También la forzó supuestamente a hacerle felaciones que eran interminables hasta el punto de dolerle la boca a esta pobre mujer.

Incluso se investiga si la violó analmente y la penetró con objetos mientras ella estaba inconsciente porque terminaba exhausta. Tales hechos eran reproducidos en directo por los cristales del techo y si Ramonet se cansaba tenía a su disposición una barra con gramos de cocaína como supuesto material de avituallamiento. Durante este cautiverio, Ramonet fue capaz de enviar mensajes al exnovio de Ana, para marcar territorio: 'Te voy a matar'. 'Ahora ella es mía'.

A lo largo de doce interminables días, Ana fue propiedad de este narco cincuentón que tenía en su poder dos revólveres, una pistola y una escopeta del calibre 12, por su afición a coleccionar armas de fuego. Aunque esta afición también le servían para evitar vuelcos de droga o del dinero en metálico que movía con sus trapicheos de farlopa. Tan desesperada estaba Ana que le hizo creer que aceptaba de buen grado retomar el noviazgo, para ver si así bajaba la guardia y el presunto secuestrador mordió el anzuelo.

Una de las pistolas intervenidas a Ramonet pertenece a la Guerra Civil.

"Ella empieza a simular que habían retomado la relación sentimental porque eso era lo único que quería", tal y como confirman fuentes vinculadas a la investigación judicial. Esta treta le permite descubir a Ana dónde tiene escondido su teléfono móvil, logra cogerlo y le escribe unos mensajes a su exnovio para contarle lo que está sufriendo: está secuestrada y siendo violada por Ramonet.

De forma que su expareja se presenta en el cuartel de la Guardia Civil de Llíria, para denunciarlo todo, mientras que el presunto captor cometé un error de principiante: sale del chalé a hacer un recado y no encierra a Ana con llave dentro del cuarto habitual: el 'nido de amor' de los horrores. Esta mujer solo tiene que abrir la puerta, para escapar de Casa Ramonet como alma que se lleva el diablo. Estos dos acontecimientos son el detonante de la 'Operación ‘Amarres’ que la Guardia Civil pone en marcha a contrarreloj para detener a este supuesto narcosecuestrador.

Durante la madrugada del 28 de julio, un grupo de agentes especializados cerca con discrección Casa Ramonet, sin dejar una sola vía de escape, antes de irrumpir sin miramientos porque Ana ya les ha advertido del arsenal que almacena su presunto captor: doce pistolas de aire comprimido y cuatro armas de fuego real. "Tenía una pistola de la Guerra Civil de 9 milímetros; un revólver con el tambor y el cañón modificados para usar munición del calibre 38...".

La Guardia Civil investiga la procedencia de estas armas de fuego, "compradas en el mercado negro", posiblemente, "a alguna mafia de Marsella". También le intervienen numerosa munición, 47 gramos de cocaína, útiles para procesar la droga para su venta y diversos dispositivos informáticos de almacenamiento de datos que corroboran el brutal relato de Ana: el detenido la encerraba bajo llave, en una habitación equipada con cámaras que se convertía en un 'nido de amor' de los horrores donde la obligaba a mantener sexo y la grababa sin su consentimiento.

Una ilustración descriptiva del 'nido de amor' de los horrores. Guillermo Serrano

Tras la detención de Ramonet, español, de 57 años, con dos característicos pendientes en cada oreja y cierto deje de la movida bacalaera, la Policía Judicial empieza a analizar los dispositivos que almacenan los vídeos del famoso nidito sexual. Lo que encuentran son numerosas relaciones y prácticas sexuales sin el consentimiento de Ana: nombre falso para una víctima de violación y violencia de género, vejada mientras la hermana y la madre de su presunto secuestrador estaban en otra ala del chalé sin enteresarse de nada.

El penúltimo giro de guion se produce en el Juzgado de Violencia de Género de Llíria porque deja en libertad a Ramonet, a pesar del contenido explícito de los vídeos y de haber sido puesto a disposición judicial por una retahíla de delitos: detención ilegal; tenencia ilícita de armas; tráfico de drogas; agresión sexual y delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género.

La magistrada lo deja en la calle con una orden de alejamiento de Ana y una pulsera GPS que lo tiene localizado, debido a que sostiene que con esa media se garantiza que Ramonet no reincidirá en su conducta con su ya exnovia. En cuanto a la venta de 'pollos' a los clientes que se dejaban caer por Casa Ramonet, este miércoles, lo único que se veía por la zona era una rata merodeando por el precinto policial. Aunque parece que el tema del tráfico de drogas se lo despachó este vecino de Llíria, deslizando que los 47 gramos de coca que le intervinieron eran para consumo propio, ya que es capaz de esnifar cincuenta en 72 horas.

Esta puesta en libertad con cargos ha caído como un jarro de agua fría para la Guardia Civil, tras un duro trabajo. Pero el caso todavía puede deparar otra sorpresa porque en las imágenes intervenidas que están analizando hay vídeos que pertenecen a otras mujeres y si confirman que Ramonet las llevó al 'nido de amor' de los horrores, contra su voluntad, las filmó sin su consentimiento o mantuvo sexo con ellas tras perder el conocimiento, le atribuirán nuevos delitos.