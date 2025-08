David Tejeiro, el otro piloto que 'maneja' el helicóptero de 1,2 millones de su "amigo" Calleja: "Está al alcance de pocos"

Jesús Calleja lleva semanas sobrevolando la península ibérica con su nuevo helicóptero, un Airbus AS350 B3, con el que está ayudando a multitud de personas en las entregas de Volando voy, volando vengo, su programa en Telecinco que se emite los jueves a las 23:00 horas.

Una de las señas de identidad que tenía en Volando voy, su programa en Cuatro durante más de una década, era el helicóptero del aventurero, un Robinson R44, con el que recorrió todo el país como un integrante más del equipo. Pero para el nuevo programa, Calleja ha subido de nivel, ‘fichando’ un nuevo aparato, un Airbus AS350 B3, más grande, potente, seguro y más caro, ya que su precio nuevo supera los 1,2 millones de euros.

“El helicóptero es una herramienta cara por lo que hemos hecho un leasing (también conocido como arrendamiento financiero, es un contrato mediante el cual una entidad financiera –arrendador- cede el uso de un bien –en este caso, el Airbus AS350 B3- a un cliente –arrendatario- a cambio de pagos periódicos durante un plazo determinado, con la opción de adquirir el bien al finalizar el contrato. Es una forma de financiación que permite a empresas y particulares acceder a bienes sin necesidad de comprarlos directamente, pagando cuotas mensuales que incluyen el coste de uso, intereses y gastos)”, explica el leonés.

David Tejeiro en pleno vuelo.

“El Robinson R44 lo entregamos en el trato, como se hace cuando compras un coche, que entregas el tuyo para que te den otro con un préstamo. Para pagarlo hemos hecho nuestros cálculos para que podamos hacerlo. Yo lo llamo herramienta porque viven 30 personas de él, en este programa hay mucha gente que lo necesita para funcionar, si no, no existiría el formato”, añade.

EL ESPAÑOL ha contactado con el piloto David Tejeiro, que cuenta con una gran experiencia en el pilotaje de helicópteros como el Robinson R44 o el Airbus AS350 B3 (los que utiliza Jesús Calleja en su programa), además de llevar 23 años volando con parapentes acrobáticos en Fly Costa del Sol Málaga, empresa de la que es propietario.

El malagueño nos ha explicado cómo es volar con el Airbus AS350 B3 que usa el aventurero en su programa de Mediaset, sus características y curiosidades. Pero también nos ha contado un poco más de su vida o su experiencia a miles de pies de altura.

Fan de Calleja

David Tejeiro es un gran fan de Jesús Calleja, al que considera uno de sus referentes: “Siempre ha sido un ejemplo porque me apasiona mucho el trabajo que hace, el de hacer la gente feliz de montándoles en su helicóptero y dándoles la oportunidad de contemplar todo desde arriba. También de recorrer España por una buena causa, y esto siempre ha sido una cosa que tengo que agradecerle mucho”, reconoce el malagueño.

Pregunta.- ¿Ha pilotado un Airbus AS350 B3 como el de Jesús Calleja?

Respuesta.- En este caso me saqué la habilitación (una habilitación para un helicóptero, en el contexto de la aviación, es una autorización específica que permite a un piloto operar un tipo particular de helicóptero o realizar ciertas operaciones de vuelo. Un certificado que valida la competencia de un piloto para volar un modelo específico o realizar tareas especializadas) de Airbus AS350 B3 como el de Jesús Calleja, ya que justo a él lo vi haciendo la habilitación en Mallorca con mi amigo Luis Rodríguez. Al verlo, le pregunté si los pilotos privados podemos llevar ese tipo de helicópteros, me dijo que sí y me puso en contacto con la escuela. Con la ayuda de Calleja y de Luis, en un mes ya estaba haciendo la habitación de ese helicóptero de turbina que me hacía mucha ilusión pilotar, ya que es algo muy profesional.

P.- ¿Qué diferencias hay entre pilotar ese helicóptero y un Robinson R44 como el que tenía antes el aventurero?

R.- En este caso el Robinson R44 que yo me compré es el mismo de Jesús Calleja, es un helicóptero que te permite hacer muchas cosas, ya que es muy simple y muy cómodo, con todo tipo de arranques fáciles, vuelos rápidos y mucha maniobrabilidad, pero no deja de ser helicóptero económico de lo que es un turbina, modelos que suelen tener costes muy elevados. Pilotar un Airbus AS350 B3 pues te da una fiabilidad que no te la da un motor a pistón como el del R44. Al final como económico, útil y práctico me quedo con el Robinson, pero profesional y bonito, prefiero el B3, que está al alcance de muy pocos. Por eso me alegro tanto de que mi amigo Jesús Calleja haya podido obtener uno para su nueva temporada de Volando Voy, volando vengo en Telecinco… al final no es algo fácil, aunque los espectadores crean que sí es sencillo llevarlo, pero eso es gracias a que él lo transmite.

P.- ¿Qué valor cree que le aporta que utilicen el helicóptero en el programa?

R.- Lo que más me gusta de sus programas es como él transmite el valor de que un helicóptero puede aportarle a los ciudadanos y a los vecinos de los pueblos, es hacerles ver el sueño de volar, hay personas que, por miedo, no se atreven a vivir la experiencia, pero es algo que la cabeza nos juega una mala pasada porque realmente los que llevamos muchos años volando lo vemos como es algo muy fácil, sencillo y realmente bonito, cosa que hasta que no lo pruebas no eres capaz de imaginar lo increíble que es.

El helicóptero también suma una perspectiva diferente y muy llamativa, porque las personas que estamos detrás de esto nos despierta mucho el interés. Cuando en el programa se ven los paisajes de los pueblos desde arriba, la emoción que despierta en sus habitantes, la felicidad y las risas que provoca con la gente, al final es una combinación perfecta que él ha hecho y que he conseguido después del éxito que tiene tantos años con el programa.

Toda la vida en el aire

Desde pequeño, David Tejeiro observó cómo su padre practicaba el deporte de vuelo en parapente y, con 8 años, comenzó a volar junto a sus hermanos mayores. En 2012, comenzó a trabajar con los paramotores, ya que con ellos podía volar en cualquier parte del mundo sin necesitar una zona alta donde desplazarse para coger impulso. Con este nuevo equipo llegó a conseguir un espectáculo acompañado de acrobacias, humo, luces… Ese mismo año se convirtió en uno de los pioneros en una nueva modalidad de paramotor acrobático, consiguiendo el récord mundial de un Infinity Tumbling de 202 vueltas consecutivas, consistente en una maniobra radical en la que el piloto ejecuta 202 giros sobre la vertical del parapente. Nadie lo ha podido superar aún. Tres años después, su hermano Javi y él se propusieron conseguir otro récord mundial, pero en plena acrobacia sufrieron una rotura del parapente que casi les cuesta la vida.

A partir de este momento, David comenzó a buscar alternativas que cuidasen de su seguridad. Fue cuando comenzó en el mundo del paracaidismo para poder tener otra opción por si existía algún problema con el parapente y poder salir despedido de él. Con el paso de los años y practicando el paracaidismo se unió a equipos especializados en saltos desde aviones y formaciones, consiguiendo así dos récords nacionales en esta modalidad.

Tras estar cuatro años practicando con el traje de alas, combinó dos deportes extremos en un mismo vuelo, en el cual consiguió ser el primer piloto en el mundo en hacer la acrobacia más extrema: volar con el parapente, realizar acrobacias, salir catapultado a más de 200 km/h con el traje de alas y planear.

En 2021 empezó su nuevo proyecto en el mundo de la aviación, en el que inició el curso de helicóptero para así poder realizar futuros proyectos. A día de hoy ya tiene su licencia como piloto de helicóptero, la habilitación para poder pilotar el Robinson R44 o un Airbus AS350 B3, ambos helicópteros que usa Jesús Calleja en sus programas.

P.- ¿Por qué decidió ser piloto?

R.- Empecé a volar con ocho años en el Parapente, por mis padres y mi hermano mayores, que estando en una playa haciendo buceo mi papá observó los Parapente volando y entonces ahí inicia un curso y los tres hermanos nos iniciamos también, en el entonces mi hermano mayor empezó con unos 12 años y media con 10 y yo con ocho, con el paso del tiempo suena persona muy inquieta y a los 19 años hicieron el mundo de paracaidismo, saltando de aviones y a medida de realizar cientos de saltos continué en la modalidad del traje de alas en la que ya me permitió hacer saltos BASE por las montañas y permitirme volar como un pájaro, cosa que cuando coges confianza, ya te sientes más cómodo, y ya no sientes lo mismo que cuando lo haces al principio con toda la adrenalina, entonces tenía un desafío de hacer algo más profesional, y en este caso me informé para ser piloto Helicóptero, porque me llamaba mucho la atención, nada que ver con los aviones, porque ya lo hacía con bastante continuidad cada vez que subíamos a hacer para carrerismo un avión no subía 5 km y ya nos lanzábamos y es por esto que Helicóptero no lo conocía y me entró ganas de hacer el curso.

P.- ¿Qué licencias tiene usted? ¿Cuál es su titulación y formación?

R.- Tengo una licencia de piloto privado, ya que mi intención hasta el día de hoy no es trabajar de ello, simplemente lo quiero por disfrute y de cara al futuro compartirlo con mi gente, amigos, pero no tener un trabajo de ello. A día de hoy tengo una empresa de vuelos turísticos en Parapente en Málaga llamada Fly Costa Del Sol Málaga, patrocinio de Mercedes Benz, creador de contenido de Red Bull… También realizo muchos espectáculos acrobáticos.

En este caso, la titulación que se tiene para el piloto privado son nuevas asignaturas, las que estudio todas en español y son 45 horas de prácticas que hice con un Cabri G2 es un helicóptero económico de volar y con dos plazas y aún así ya cuesta un dinero (25.000 euros).

David Tejeiro.

P.- ¿Cómo fue su formación y en qué ha cambiado a la actual, si lo ha hecho…?

R.- Mi información fue estupenda, la verdad que a la hora de hacer las teóricas me sentía bastante agotado, porque lo único es importante que hace falta para esto esta indicación y constancia, con mi empresas y tanto trabajo, me ha sido muy difícil combinarlo para poder estudiar, sí que es verdad que es por una parte fácil, porque todo se puede hacer online, aunque también es recomendable presencial, pero una vez terminada las prácticas tengo que decir que ha sido una de las cosas más bonitas que he podido hacer en mi vida, porque aquí se ha podido ver el esfuerzo, la constancia y la disciplina de que, aunque algo no te guste como son los estudios, al final llegan la recompensa que es el volar por donde quieras y cuando quieras.

Una vez terminé mi formación hecha en el Aeropuerto Axarquía, donde no hay torre de control, fue un poco limitada porque los conocimientos en aeropuertos controlados es mucho mejor, sin embargo en Axarquía aprendí mucho el tema de control del helicóptero. Luego obtuve varias horas de vuelo y la habilitación para el Robinson R44, que son seis horas más incluido examen. Pero siempre me era muy difícil tener disponibilidad para coger helicóptero, ya que las escuelas lo utilizan para pilotos y no tanto para el alquiler de ellos, por lo que decidí comprarme mi helicóptero, el cual aún sigo teniendo.

P.- ¿Cuál ha sido el vuelo más divertido y más complicado que ha realizado?

R.- Mi vuelo más divertido, sin duda, fue dar la vuelta a España con helicóptero, fue en octubre 2024, cuando salí de Málaga con destino Alicante para repostar y continuar a Ibiza donde paré varios días, después directo a Castellón, continué dirección a Bilbao, después Cantabria, Asturias, León, Salamanca, Badajoz y Málaga todo esto lo iba haciendo y documentando por YouTube, y mi canal se llama Surcando el cielo con David Tejeiro, donde publico todas las comunicaciones con los aeropuertos para enseñar lo que vive un piloto privado como yo.

P.- ¿Dónde trabaja y cuál es su labor?

R.- Tengo un taller de mecánica de coches Tejauto, este es un negocio familiar que lleva cerca de 40 años abierto, también tengo compraventa de vehículos, distribuidor de varias marcas en España de equipos aéreos, Flyproducts, Windtech, y esto al final son estas que me permiten después conseguir mis sueños, la empresa de vuelos turísticos, Fly Costa Del Sol Málaga (Flycostadelsolmalaga.com), con sedes en Nerja, Torre Del Mar y Fuengirola. En la que trabajamos todos los días ofreciendo experiencias aéreas en biplaza.

P.- ¿Qué diferencias hay entre la licencia de avión y de helicóptero?

R.- Mayor diferencia de pilotar un avión o helicóptero es que al final el avión tiene que ir siempre de un aeropuerto a otro y lo mejor de helicóptero es que, sin embargo, en la vuelta a España y iba aterrizando en algunos hoteles, en casa de amigos y esto, sin duda, no es solo el vuelo, también es la libertad que te permite un helicóptero de aterrizar donde estés autorizado a ello. Un avión sí que es más cómodo para viaje, pero no te permite hacer estas cosas de aventura como ya he hecho muchas veces de ir a la montaña, sacar parapente y volar, de ir a eventos donde he tenido que aterrizar en un campo de fútbol, y de que, en caso que las condiciones meteorológicas se pongan mal, poder aterrizar de emergencia en cualquier lugar, por lo que es mucho más seguro que un avión.