Sergio Estévez, experto catador tras probar ocho cervezas 0,0 tostadas españolas: "Le falta amargor y es más aguada"

El catador Sergio Estévez, conocido en redes como @locatamos, ha vuelto a organizar una Drinkings League. La última vez fue de una de las bebidas favoritas de los españoles en esta calurosa época del año, la cerveza. Y en esta ocasión lo ha vuelto a hacer pero en este caso de cervezas 0,0 tostadas.

Ha seleccionado las 8 cervezas sin alcohol de más alcance. La competición la ha organizado en 4 grupos de 2 cervezas en un duelo 1 contra 1, de las que saldrán las 4 bebidas que lleguen a la "Gran Final".

En este caso, Estévez ha comprado las siguientes cervezas para que se enfrenten entre sí: Estrella Galicia, Ambar, Cruzcampo, Damm, Amstel, San Miguel, Moritz y Mahou. Todas ellas 0,0 tostadas.

En la primera semifinal de la cata a ciegas se enfrentaron Cruzcampo y Free Damm. La primera diferencia que nota es en nariz: "En la primera se nota más el cereal y en la segunda el lúpulo, me gusta más esta última a nivel olfativo", comienza el experto. Y tras probarlas no hubo lugar a dudas de que la mejor era la segunda, es decir, la Free Damm.

La segunda semifinal las aspirantes han sido: Ambar y Amstel. "En boca es elegante, aparece un buen amargor, no es excesivamente caramelosa", estas son las buenas opiniones que tiene de la Amstel, a diferencia de la Ambar, a la cual le ha notado un sabor raro. Por tanto, la segunda semifinalista de este torneo es la Amstel 0,0 tostada.

Continuando con la tercera semifinal, se enfrentaron Mahou y San Miguel. A nivel olfativo, gana la primera, superioridad que también ha podido reafirmar tras probarlas. "Le falta amargor, es mucho más aguada, aparecen notas como de quemado, no me gusta, me gusta mucho más la primera", finaliza Sergio.

Y en la última semifinal las rivales fueron: Estrella Galicia y Moritz. A la primera le nota un olor algo sulfuroso y acaramelado, mientras que la segunda "tiene una nota rara". Esta diferencia también se presentó en boca, dando como clara ganadora de esta cuarta semifinal a la Estrella Galicia. "No me ha gustado nada la segunda", asegura el experto catador.

Por tanto la Gran Final Four se presentó de la siguiente manera: Mahou, Amstel, Damm y Estrella Galicia. A la primera le falta un "ligero equilibrio superior al punto del cereal", pero aclara que está bien. Y precisamente, la que nota más equilibrada es la Amstel, pero de sabor fue superior a la Damm.

Ranking final

Tras volver a catar las cuatro cervezas finalistas el experto lo tuvo claro. En cuarto lugar, se posicionó Mahou, por su parte, la medalla de bronce se la quedó Amstel y el primer y segundo puesto fueron para Free Damm y Estrella Galicia, respectivamente.