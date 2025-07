Nabil, vecino de Torre Pacheco desde hace 20 años: "Los chicos no se sienten ni españoles ni marroquíes, sino excluidos"

La población marroquí trabajadora se encuentra en el fuego cruzado de los disturbios que están teniendo lugar estos días en Torre Pacheco. Unos actos cuyas consecuencias son mucho más complejas de lo que puede resumirse en el breve espacio de un tuit.

Aunque contradictoriamente, estos posts tienen a veces mucho mayor calado que reflexiones como la que hace Nabil a EL ESPAÑOL. Este ciudadano marroquí preside la Comunidad Islámica Al -Manar, una de las tres congregaciones musulmanas que hay en Torre Pacheco.

Lleva "casi 20 años" viviendo en España, y se cita con el periodista en una cafetería árabe a las 19 horas; a sabiendas de que en un rato la calle puede convertirse en un espacio conflictivo.

"A las 9 de la tarde empieza la fiesta", comienza a desarrollar este vecino, padre de dos hijos de 8 y 10 años y de una bebé de solo 15 meses. "Mis hijos no pueden ni dormir porque están muy asustados. El mayor lleva desde el viernes sin poder salir de casa".

La reunión de la comunidad marroquí en el barrio de San Antonio de Torre Pacheco, este lunes.

Y es que, por el momento, los disturbios han alcanzado un saldo de catorce detenidos, y un copioso despliegue policial se extiende por toda la localidad, con el barrio de San Antonio como epicentro de las peleas. "A las personas que vienen a Torre Pacheco a agitar el odio les diría que la violencia no va a servir de nada", expone Nabil con tono seguro.

De hecho, señala la inviabilidad de las deportaciones que se han convertido en uno de las peticiones de la ultraderecha, defendiendo que muchas de las personas que señalan como marroquíes "son nacidos en España, tienen DNI español".

"Marruecos no sabe nada de estos chavales. Si tú coges a uno de ellos y lo mandas para allá, conforme llegue, lo devuelven. Allí no lo van a recibir. Si ahora no reciben ni siquiera a gente en estado regular, ¿cómo van a aceptar a alguien que ha nacido en España y tiene DNI español? La gente tiene que saber eso. Son vuestros hijos, no son marroquíes".

Y es que buena parte de los magrebíes más jóvenes que viven en Torre Pacheco son inmigrantes de segunda generación, porque han nacido en suelo español. Y esto genera una serie de consecuencias mucho más profundas para estos muchachos.

"Hay mucha gente que se va a Marruecos y sus hijos no les acompañan, porque dicen: "¿Por qué tengo que ir para allá, si yo salgo a la calle y nadie me conoce? Hablo marroquí muy mal y los jóvenes se ríen de mí"".

Un grupo de marroquíes que forman parte de distintas comunidades islámicas de Torre Pacheco, de camino a hablar con sus jóvenes, este lunes por la noche. J. I. M.

"Son chavales que no saben nada lo que es el país y les cuesta mucho integrarse en el barrio. Entonces su vida está en España, aquí es donde estudian, donde están sus compañeros, aquí tienen por dónde salir... Y allí no".

Y es que Nabil detalla que la mayoría de marroquíes que han venido a vivir a España "proceden del noroeste, lejos del Mediterráneo y el Atlántico. Vienen de la zona de la frontera entre Marruecos y Argelia, ahí no hay nada. Solo cuarteles militares, por la tensión entre países".

"Yo soy de una ciudad al norte del país, donde tenemos playa, restaurantes, y mis hijos sí me piden ir para allá de vacaciones. Pero al pueblo de la familia de mi mujer no quieren ir, porque está en el interior y no hay opciones para hacer nada. Estos chavales ahora están sufriendo eso".

Y aquí se abre una clave que Nabil califica como "fundamental" para comprender el comportamiento de estos muchachos de ascendencia marroquí que están participando estos días en las peleas entre bandas.

"Ellos no se sienten ni españoles ni marroquíes: se sienten excluidos. En España en seguida está el "vete a tu país, moro de mierda". Y en Marruecos, cuando se van de vacaciones, si tienen suerte y algún primo los integra dentro del barrio, como muchos hablan muy mal el marroquí, se ríen de él. Entonces cuesta mucho integrarlos ahí".

"Ese sentimiento de exclusión puede llegar a generar una bomba, y es de lo que en algunos casos se aprovechan los narcos, los terroristas y otros delincuentes. Porque el muchacho está en la calle, enfadado, quemado, no conoce ni su religión, ni su cultura, ni quién es ni para qué está aquí. Eso lo pueden utilizar otros para aprovecharse de ellos".

Apaciguar a la juventud

Para intentar resolver esta situación, este lunes por la noche los dirigentes de las principales comunidades islámicas de Torre Pacheco, junto a los imanes, organizaron una concentración en el barrio de San Antonio para tratar de convencer a los jóvenes de no participar en las peleas ni sucumbir a las provocaciones.

La furgoneta de reparto de la Confitería de Olmopan, de Torre Pacheco, completamente vandalizada. Badía

Y es que, tal y como confiesa Nabil, "la gente está cansada. Muchas personas se levantan a las 5 de la mañana a currar en el campo, tanto españoles como marroquíes. Y tenemos que soportar 40 grados todos los días".

"Al llegar casa queremos descansar, no tener que estar pendientes de quién está en la calle. Pero todos los días hay gente en la calle que no tiene trabajo, no tiene estudios, solo están buscando conflictos. Tanto por parte de los marroquíes como de la gente que viene de otros lugares de España".

"Pero en nuestro caso, nadie valora lo que damos a España. Ofrecemos mucho, y ponemos mucho esfuerzo. Y estos días simplemente estamos escuchando "sois unos moros de mierda" y ya está".

"Simplemente, "sois moros de mierda" y ya está, eso es lo que estamos escuchando. No son todos, claro. Tenemos que ser justos. Y vivimos en Torre Pacheco con gente muy buena, pero hay algunos partidos que están aprovechando el tema de la inmigración y la inseguridad".

"Las redes sociales alimentan mucho odio", concluye Nabil. "La gente comenta cosas que no sabe, especialmente contra la inmigración".

Aunque defiende que "los que están alimentando la violencia vienen en su mayoría de fuera del pueblo. Con la gente de Torre Pacheco nunca hemos tenido este tipo de problemas".