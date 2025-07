Los secretos de las mujeres detrás del éxito de 'First Dates': el 'restaurante' no tiene cocina y nunca se deja solos a los 'daters'

Muchos se preguntan el motivo por el que First Dates lleva nueve años de forma ininterrumpida triunfando en Cuatro, pero pocos tienen el secreto de esa 'receta mágica' con la que cada noche Carlos Sobera y su equipo cautivan a un millón de espectadores ansiosos por ver las citas de los daters que acuden al restaurante del amor.

Tal es el éxito del dating show que este verano dará el salto a Telecinco a partir del 14 de julio (de lunes a jueves), emitiéndose tras la edición de Informativos Telecinco 21 horas.

Arrancará con una semana especial que llevará por título First Dates Summer Resort, donde el romántico restaurante recreará la atmósfera de un exclusivo resort veraniego, tanto en su decoración como en su propuesta gastronómica.

Tras estos especiales, Telecinco continuará emitiendo nuevas entregas del formato conducido por Carlos Sobera durante la época estival.

Carlos Sobera en el plató de 'First dates'.

Parte de la 'culpa' del éxito del programa la tiene la productora Warner Bros. ITVP España, que le propuso a Mediaset hace casi una década la 'locura’ de emitir un programa de citas a ciegas que se ha convertido en uno de los más longevos de Cuatro.

Otra parte de esa 'culpa' la tiene el staff del programa encabezado por Sobera, al que acompañan como camareras Laura Boado, Cristina Zapata y Marisa Zapata, y como barman el argentino Matías Roure.

No obstante, la tercera pata de ese éxito que también tiene mucha 'culpa' del triunfo del dating show es del trabajo detrás de las cámaras que realiza un equipo formado por más de 100 personas entre operadores de cámara, producción, edición, dirección y casting.

Todos están capitaneados por Silvia Columbrán, la directora de First Dates; Isabel Navarro, productora ejecutiva y directora de casting; Paloma Sánchez, la jefa de producción; y Vanessa Boza, subdirectora de edición.

El periodista conversa con Silvia Columbrán.

Las cuatro han explicado a EL ESPAÑOL cómo 'se cocina' cada día el programa del amor de Cuatro que, en nueve años, ha emitido más de 2.150 entregas que han acogido más de 10.400 citas con la participación de cerca de 21.000 solteros deseosos de encontrar pareja.

En estas citas se han servido miles de menús, aunque, curiosamente y como nos desvela Columbrán, el plató del programa no tiene cocina: es una nave industrial situada en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes en la que antes se vendían muebles.

Y toda la comida que se sirve la lleva un equipo de catering para que a los daters no les falte de nada en su menú compuesto por cinco primeros platos llamados 'Primeras experiencias'; también tienen cinco opciones de segundo llamados Plenitud de sabores'; y dos postres en el 'Relax final': Abrazo dulce (tarta de queso en dos texturas) y Amor derretido (coulant de chocolate).

Tanto la directora como Navarro aseguran que ninguno de los protagonistas de cada cita se ve antes de la cena, estando separados por las diferentes plantas que forman el edificio donde se graba a diario First Dates, manteniendo así la magia del encuentro a ciegas, solo viéndose las caras cuando Sobera les presenta en la barra del famoso restaurante.

Una parte del equipo de First Dates.

"Antes de entrar y ponerse a charlar pasan por maquillaje y por producción, que es donde firman la cesión de los derechos de imagen. Siempre están acompañados por un redactor de grabación por si necesitan cualquier cosa, es su punto de apoyo. Les tranquilizan y animan para que sean ellos mismos", explica Columbrán.

Esos redactores, tanto de casting como de grabación, son los que guían a la directora para que conozca todo lo que debe saber de los solteros, sus puntos fuertes, sus temas de conversación favoritos, orientación política, de qué equipo son… Todo para controlarlo desde realización y lograr destacar los mejores momentos de cada velada.

Allí, acompañada por un nutrido grupo de operadores de cámara, controlan cada una de las 26 cámaras robotizadas y 8 cámaras fijas que están distribuidas por el local, que capturan cada gesto de los daters sin interferir en la experiencia que están viviendo, permitiéndoles disfrutar de su cita con total naturalidad. Todo ello para mostrar todas las miradas de complicidad, los silencios incómodos u otras curiosidades de las citas.

Ambas explican que en cada emisión de First Dates hay cinco citas de unos 15 minutos de duración en pantalla para el espectador. Aunque realmente cada pareja está cenando durante hora y media más o menos, pero el equipo del programa recopila los mejores momentos de cada conversación entre los comensales para tener enganchada a la audiencia, ansiosa por saber si se irán como pareja o cada uno se marchará por su lado al no gustarse.

La sala de control de First Dates.

Y es que el 65% de las parejas salen con un sí bajo el brazo, mientras que el 98% de los daters asegura que repetiría la experiencia de volver al programa. No en vano, del amor surgido en el programa han nacido once bebés y se han celebrado una decena de bodas.

Columbrán apunta que "hacemos una reunión de escaleta y, luego, hablo con Carlos Sobera porque él empieza cada programa de cero, solo conoce cosas de los comensales de lo que yo le cuento, él lo memoriza, apunta en su libreta los puntos clave, y el programa arranca".

"Siempre buscamos el match entre las parejas, si no, esto no tendría sentido". La directora añade que su cometido en la grabación es crear la atmósfera adecuada para que todas las parejas se encuentren, se gusten, o no, se lo pasen bien y estén cómodos.

"El equipo del programa, formado por más de 100 profesionales, es como una gran orquesta en la que cada uno toca su instrumento bajo mi dirección para que los daters disfruten de su estancia en First Dates y, si salen enamorados, mucho mejor", comenta entre risas la directora.

Navarro, por su parte, asegura que "los comensales son totalmente libres para decir lo que les dé la gana, pero antes de que se sienten en la mesa, el equipo ha hecho una gran labor de análisis de cada uno para saber su intención política, sus gustos, aficiones… y emparejarles con alguien que sabemos que podría cuadrar".

Carlos Sobera, grabando los off de las citas.

Otra gran labor del equipo de producción y dirección es la búsqueda de la variedad en las citas, intentando que cada día de cada programa que se emite haya "una pareja de edad avanzada, otra de mediana edad, otra de más jóvenes…", explica Columbrán.

Y es que, desde las primeras emisiones de First Dates en 2016 hasta ahora, han pasado por el restaurante del amor de Cuatro parejas poliamorosas, personas pansexuales, asexuales, intersexuales, demisexuales, transgénero, cisgénero, no binarias, de género fluido... Destacando First Dates como un formato en el que el amor no entiende de etiquetas, género, edad o condición.

El espacio de Cuatro también ha dado visibilidad a múltiples realidades y ha dedicado especiales al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, la diversidad funcional, el orgullo LGTBIQ+ o la tercera edad.

Una planta más arriba, encima del restaurante donde surge el amor cada día, está el control del programa que cuenta con un nutrido grupo de operadores de cámara que controlan todas las que están por el plató para no perderse nada, todos ellos coordinados por Columbrán, que sentada detrás de ellos, reparte indicaciones.

Junto a esa sala, en una hilera de mesas, está el equipo de redactores de casting que realiza la labor de selección de daters para cada día. A continuación está el equipo de Paloma Sánchez, la jefa de producción de First Dates, que lleva en el programa desde el primer día de emisión, el 17 de abril de 2016.

La entrada al plató de First Dates.

"Nuestro trabajo es la base de cualquier programa de televisión, por un lado nos encargamos del personal artístico y, por otro, de los invitados. Tengo un equipo de ocho personas que son los encargados de organizar los viajes de los comensales, tanto si son de Madrid o de fuera porque que movemos a gente de toda España… Mi equipo también se encarga de atender a los comensales cuando vienen al plató", explica Sánchez.

"Algunos vienen de sitios recónditos, algunos no han salido ni siquiera de su pueblo y vienen aquí en busca del amor. No saben dónde tienen la estación y nosotros nos encargamos de todo, les llevamos de su casa al plató del programa. Les organizamos el viaje, les recogemos en Madrid donde hayan llegado, ya sea estación de tren o aeropuerto, les traemos aquí y luego, les organizamos la vuelta a casa", apunta la jefa de producción.

En ocasiones, hay algunos comensales que se tienen que quedar a dormir en Madrid antes de volver a casa, por lo que el equipo de producción les busca un hotel "aunque la mayoría suelen irse para casa", añade.

Sánchez comenta que tienen a dos personas exclusivamente para recibir a los daters para que no se encuentren solos en ningún momento, ya que "no tienen ni idea con quién van a tener la cita, dejamos que vuele su imaginación", añade entre risas.

Casi al final de la planta donde está el control y casting están situadas las mesas del equipo de Vanessa Boza, subdirectora de edición de First Dates, que juega un papel muy importante para la emisión del programa de lunes a viernes en Cuatro.

Su labor es una de las señas de identidad de Warner Bros.ITVP España en todas sus producciones ('¿Quién quiere casarse con mi hijo?', 'Ven a cenar conmigo', 'Pekín Express' o 'Pesadilla en la cocina', entre otros) como son los efectos de sonidos, músicas y la selección de los mejores momentos de las citas.

Carlos Sobera, con un arco de Cupido.

Boza organiza el trabajo del equipo de edición desde que cogen el bruto de la cita, la hora y media grabada por el equipo de Columbrán, hasta dejarla en unos 12 o 15 minutos.

"Luego pasa por un premontador y un montador, que son los que se dedican a resumir contenido. Ese contenido llega a un redactor que introduce las declaraciones que hacen los comensales durante la cita y la resolución final para dejarlo en el tiempo de emisión", explica la subdirectora de edición.

Desde dirección les indican que cinco citas van a ir cada día para que sean de diferentes edades, procedencias… Y su misión es la de "mezclar todo para que quede bien, que el programa de cada día tenga ritmo y que el espectador no pierda nunca la atención de lo que está pasando en la velada", afirma Boza.

Otra de sus funciones es la de redactar los rótulos que describen a cada comensal en sus presentaciones, su edad, procedencia, motes, hijos… "Son cosas divertidas que ponen los grafistas que le dan un plus de información al espectador", destaca Boza antes de sumergirse en horas y horas de grabación con decenas de solteros ansiosos por encontrar el amor en el programa más romántico de la televisión en la actualidad.