Marroquíes con cócteles molotov contra las cacerías en Torre Pacheco de grupos ultras de Madrid, Valencia y Almería

Lanzamientos de botellas, piedras y de bengalas, contenedores quemados y coches vandalizados. La presencia de personas por Torre Pacheco que ocultaban su rostro con pasamontañas, evidencia que los disturbios ocurridos en el Barrio de San Antonio este sábado por la noche, tienen como hilo conductor a grupos de extrema derecha movilizados desde otras ciudades para protagonizar cacerías a ciudadanos marroquíes en esta localidad murciana.

"En los controles se identificó a mucha gente y la mayoría eran de fuera", tal y como confirma la edil de Seguridad Ciudadana de Torre Pacheco, Rosario Sánchez. "Entre los identificados por los altercados solo hay tres vecinos".

EL ESPAÑOL ha podido saber que los alborotadores de ultraderecha, algunos de los cuales lucían sudaderas para ocultar tatuajes nazis, se desplazaron a este pueblo agrícola, desde Almería, Valencia, Alicante o Madrid, para protagonizar cacerías con el pretexto de vengar la paliza que ha sufrido Domingo: un pensionista, de 68 años, al que un joven supuestamente marroquí le pegó por diversión, durante la madrugada del miércoles, cuando salía a caminar como cada día por el cementerio.

Tal situación ha provocado que algunos jóvenes magrebíes que residen en Torre Pacheco se movilicen contra los cazadores neonazis, para responderles con tácticas propias de guerrilla urbana. De hecho, este sábado, los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil les intervinieron cócteles molotov, fabricados con tercios de cerveza Heineken; petardos, y garrafas de cinco y diez litros con gasolina.



Un centenar de miembros de grupos ultras se habían citado este sábado, en la plaza del Ayuntamiento, para comenzar la cacería por las calles de Torre Pacheco, pero al encontrarse con casi una veintena de agentes de la Policía Local y efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil, los radicales se fueron al Barrio de San Antonio. Allí se vivió una auténtica batalla campal, hasta la una y media de la madrugada, con lanzamiento de botellas entre ambos bandos, la quema de cuatro contenedores de basura y ataques con palos, incluso machetes.

Lanzamientos de botellas entre marroquíes y grupos de extrema derecha, este sábado por la noche, en Torre Pacheco.

La Policía Judicial está analizando los numerosos vídeos que han tomado los vecinos y que se han viralizado, para identificar a los protagonistas de los altercados y proceder a su detención. La investigación también abarca la desinformación y los bulos que se están moviendo por las redes sociales, para calentar los ánimos de los vecinos.

En la diana se encuentra España 2000: una formación política que se autodefine como "social patriota” y "anti inmigración".

También el grupo ultraderechista Núcleo Nacional, vinculado a los altercados que se produjeron en la calle Ferraz, durante el denominado 'noviembre nacional' que se saldó con 84 detenidos y 367 sancionados.

"De momento, hay un detenido, pero se producirán más arrestos", según avanza la edil de Seguridad Ciudadana, tras reunirse este domingo, con el alcalde, Pedro Ángel Roca; la delegada del Gobierno, Mariola Guevara; el coronel de la Quinta Zona de la Guardia Civil, Francisco Pulido, y el comisario de la Policía Local de Torre Pacheco, José Mercader.

Las autoridades reunidas este domingo para analizar la situación en Torre Pacheco.

La única detención se ha producido en el bando marroquí, debido a que muchos de los ultras usaban bragas para ocultar su identidad y sudaderas para esconder tatuajes propios de estos colectivos fascistas. Este sábado, había movilizadas seis patrullas de la Guardia Civil y controles en los accesos a la localidad desde la autovía, pero algunos de los radicales de extrema derecha quedaron en Los Alcázares, para entrar a Torre Pacheco a través de vías de servicio y carreteras nacionales, evitando los controles del Instituto Armado.

"El cometido de estos dispositivos ha sido contener individuos que podían provocar altercados para evitar un enfrentamiento directo entre ambos grupos", según ha detallado el coronel jefe de Guardia Civil en la Región de Murcia, Francisco Pulido, sobre la labor de los agentes para impedir que la sangre llegase al río a la vista de la movilización ultra.

Este domingo se mantiene una calma tensa en Torre Pacheco, cuyo padrón municipal cuenta con un 30% de población inmigrante, en su mayoría marroquíes que son la principal mano de obra del campo, uno de los motores de la economía local.

De forma que esta tarde, las calles volverán a ser tomadas por más de 30 efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, movilizados desde la Línea de la Concepción, junto a agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), y 20 efectivos de la Policía Local.

"Parece ser que siguen organizando cacerías", lamenta la edil Rosario Sánchez, sobre el motivo por el que se mantendrá un dispositivo especial de seguridad en las calles de esta localidad del Campo de Cartagena que está emulando los altercados que se vivieron en El Ejido, hace un cuarto de siglo, en febrero del año 2000, cuando una chica y dos agricultores fueron asesinados por unos marroquíes, provocando una reacción vecinal sin precedentes en España contra la inmigración.

Un policía local de Torre Pacheco, este sábado, tratando de rebajar la crispación.

El miedo de la concejal está más que fundado por los mensajes que siguen circulando por redes sociales. A lo que se suma la convocatoria a la que ha accedido este diario y que ha sido interceptada por la Guardia Civil en un canal de Telegram de extrema derecha: Deport Them Now.

"Desde Deport Them Now, queremos expresar nuestro profundo malestar, rabia extrema, y voluntad de dar búsqueda y captura real a los agresores magrebíes que han apaleado a un anciano en Torre Pacheco, cuya agresión ha sido grabada y compartida en redes sociales.

Este tipo de actos son inaceptables en cualquier sociedad civilizada y merecen una respuesta contundente, por parte de la sociedad española, sin temor a las consecuencias legales que ello conlleve".

"Convocamos una cacería para los días 15, 16 y 17 de julio. Patrullas vecinales e investigación directa, con el fin de dar con ellos, y justicia directa, para reunirlos con alá. Y si los demás magrebíes del pueblo no colaboran con la identificación de los culpables, automáticamente, ellos se convertirán en culpables y pagarán por lo ocurrido".

"Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones anti-inmigración estatales. Nosotros, en Deport Them Now, tenemos gran presencia en Barcelona y nos movilizaremos en Murcia la mañana del 15 de julio". Esta convocatoria contiene información falsa porque alude al famoso vídeo que se viralizó, junto a la foto de Domingo, tras ser apaleado, sin su consentimiento, y que incluye una agresión a una persona mayor que no es este pensionista de Torre Pacheco. Prueba de ello es que la víctima de la agresión le aclaró a la Guardia Civil que el jubilado de ese vídeo era otra persona.

A pesar de ello, el bulo viralizado -vía WhatsApp- ha pesado más entre el ánimo de los vecinos y ha sido el gancho perfecto para que los grupos de extrema derecha justifiquen su desembarco en Torre Pacheco este fin de semana, para dar rienda suelta a su odio.