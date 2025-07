La despedida de David Lafoz, el héroe de la dana que ha aparecido muerto: "No aguanto trabajar 18 horas para no vivir"

"No aguanto más presión", esa fue una de las últimas frases que publicó el joven agricultor David Lafoz en su perfil de Instagram, antes de ser encontrado sin vida con solo 27 años en su Belchite natal (Zaragoza).

"Lo siento por despedirme de esta manera tan cobarde, pero no aguanto más presión, no aguanto estar discutiendo todos los días con gente, no aguanto más inspecciones de Hacienda ni de trabajo, no aguanto trabajar 18 horas para vivir".

El muchacho que había dedicado su vida a la agricultura desde muy joven subió este comentario este miércoles de madrugada, desde una de las localizaciones donde solía trabajar de sol a sol con su icónico tractor.

"No nos esperábamos este final", explica a EL ESPAÑOL Rubén Blasco, miembro de asociación Aragón es Ganadería y Agricultura (AEGA), de la cual, David fue uno de los fundadores.

Una de las imágenes que David publicó en sus redes sociales, subido a su tractor.

"Quizá la desilusión es lo que más le ha podido. Era una persona entusiasta, muy fuerte y comprometida, muy de ayudar a todo el mundo, y creo que se sintió en un momento ya fuera de lugar... Fuera de época".

"A lo mejor una persona con su ética y sus principios no encajaba bien con los problemas que hay en la sociedad actual, en la que todo vale. Hace poco lanzó una crítica por Instagram, en la que subió una foto diciendo que le habían robado el gasoil", lamenta Blasco, que habló con David por última vez hace un mes.

- ¿Notó alguna actitud extraña en la última conversación que mantuvieron?

- Rubén Blasco: No. Le llamé porque él había tenido que reparar su vehículo, que como tenía el mismo que yo, quise saber cuánto le había costado porque también me toca reparar el mío... Pero llevaba un tiempo demasiado estresado.

El mismo compañero que me ha llamado para darme la mala noticia me ha dicho que habló con él un día o dos antes, sobre temas de trabajo. Todo normal. David le dijo que estaba cosechando con cereal.

David Lafoz, en su tractor. AEGA

"Él nunca había manifestado estar planteándose tomar esta decisión", recalca este compañero de profesión del joven. "De hecho, hace años tuvo un accidente muy grave con su coche, en el que estuvo en torno a un mes en la UCI, en coma inducido, y sobrevivió contra todo pronóstico. Pensaban que no podría superarlo".

"Desde entonces no encontró más que problemas en el camino. 2023 y 2024 fueron años de mucha sequía; en su zona no cosecharon nada. A partir de ahí, todo fue un cúmulo de problemas. Entre tantas personas que toman esta decisión en España, seguramente detrás de cada una hay una situación personal".

"Quizá David se preguntaría si había merecido la pena emprender este camino con 17 años", concluye Blasco, en referencia a la compleja situación que viven los trabajadores del sector agroalimentario.

Ahora, AEGA está "totalmente centrada en acompañar a la familia" en este proceso de duelo: "Nos gustaría contar con el apoyo de sus allegados para organizar futuros actos de protesta. Queremos hacer justicia, pero todavía tenemos que planearlo".

Un luchador

De hecho, David siempre había sido muy crítico con la situación actual del sector agroalimentario del que él mismo formaba parte, hasta el punto de que vivía su trabajo con un fervor único: algo aún más extraordinario teniendo en cuenta su juventud. Esta pasión le hizo consagrarse como un activo luchador por los derechos de su profesión.

No faltó a un solo acto de protesta de los que se llevaron a cabo en las proximidades de Belchite, un pequeño municipio aragonés ubicado en la provincia de Zaragoza con apenas 1.500 habitantes, e incluso más allá.

De hecho, fundó la asociación Aragón es Ganadería y Agricultura (AEGA), que ha sido la primera en dar a conocer esta noticia públicamente, desatando una avalancha de comentarios de amigos y seguidores de David, e incluso de destacadas figuras públicas de distintos ámbitos.

"David siempre ha sido un ejemplo de persona comprometida con el sector agrario y con la ciudadanía en general, demostrándolo en actos como el cerco a la Aljafería, la Dana de Valencia o las inundaciones de la comarca de Belchite", explican desde AEGA.

"Todo nuestro apoyo y cariño a familia y amigos en estos duros momentos. Siempre fuiste el primero en llegar. Descansa en paz".

Las palabras de despedida de sus compañeros de la asociación que fundó, no exageran. Y es que lo que hizo que David se ganara por méritos propios el título de 'héroe' fue su inestimable ayuda desde el primer momento como voluntario para restaurar los destrozos de la Dana de Valencia.

David (6d), entre los miembros del convoy aragonés que acudieron en ayuda por las inundaciones de la Dana, el pasado 2 de noviembre. Vox Zaragoza

De hecho, solo cuatro días después de las inundaciones del 29 de octubre, el joven se sumó a un grupo de más de 30 agricultores aragoneses que pusieron rumbo a Catarroja para ayudar.

Sin pensárselo dos veces, David se puso a los mandos de su tractor y se incorporó al convoy. "Vamos a ayudar con los vehículos a la retirada de escombros, barro, coches o lo que haga falta", tal y como explicó en una entrevista con EL ESPAÑOL. "Esto es esencial, sobre todo cuando uno es consciente de que hay personas muriéndose de hambre y sed".

"No sabemos lo que nos vamos a encontrar cuando lleguemos. Ha sido una catástrofe, pero lo que nos imaginamos seguramente no tendrá nada que ver con la realidad". "Nos quedaremos el tiempo y los días que haga falta y que nos necesiten".

Gracias a ese valiente acto de solidaridad con los afectados valencianos, España conoció a David. El perfil de un joven que con apenas 26 años -en aquel momento- ya manejaba con soltura un tractor lo convirtió en una figura muy popular entre sus compañeros de profesión.

De hecho, la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, al conocer el suceso, ha expresado su pésame a través de las redes sociales: "Nos tendió la mano cuando más lo necesitábamos, liderando el primer grupo de voluntarios aragoneses que vino a ayudarnos tras la Dana".

Aunque la vocación de David venía de años atrás, probablemente inspirada por su familia, como demuestran los posts de recuerdo que dedicó a su abuelo: "Allá donde estés espero que estés viendo lo duro e intenso que está siendo el camino y te sientas orgulloso de tu nieto", publicó el pasado noviembre.

Esta imagen que se había labrado a base de publicar vídeos trabajando en su tractor de sol a sol y realizando comentarios muy reivindicativos sobre los derechos de su profesión le brindaron una gran visibilidad, que este jueves ha quedado patente con los centenares de publicaciones de internautas vinculados al sector que lamentan su pérdida.

EL ESPAÑOL ha contactado con la familia del joven, pero han rechazado pronunciarse en este momento, teniendo en cuenta que aún están tratando de superar el mal trago: "Estamos todos destrozados, familiares, compañeros y amigos. Hablaremos más adelante".

Las redes sociales personales de David se han convertido en un auténtico santuario de cariño y admiración, gracias a los mensajes de despedida de los internautas.

Ahora, según ha publicado el diario Heraldo, la Guardia Civil se encuentra investigando las circunstancias del fallecimiento.