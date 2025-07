Ruymán Suárez, 'youtuber' gastronómico tras probar todos los helados de Mercadona: "Es una locura, entra en el top 1"

Ruymán Suárez, más conocido como EstoEsRuyman, es un creador de contenido español que se dio a conocer a través de sus redes sociales por su contenido diverso, desde parodias, vlogs hasta temas relacionados con los eSports y la cultura canaria. Asimismo, el tinerfeño también suele publicar vídeos probando diferentes tipos de comida, ya sea en restaurantes, puestos callejeros o supermercados, como en esta ocasión.

El canario ha publicado un vídeo en su canal de YouTube junto a su amigo Abraham, en el que prueban todos los helados de tarrina del Mercadona, para, posteriormente, realizar un ranking de mejor a peor, con el objetivo de averiguar si merecen la pena en relación calidad-precio. Una degustación de 13 helados diferentes, en los que se ha gastado 39 euros.

La cata comenzó con el de Menta y Chocolate, un sabor controversial para muchos, sin embargo, el canario tiene buenas expectativas. A pesar de ello, su sabor no era lo que se esperaba e incluso le notó un toque amargo que no le terminó de convencer.

En segundo lugar, apostó por un clásico, el helado de Chocolate. "Tiene buena pinta", apuntó Abraham. Y tal y como se esperaban ambos, el refrescante postre tenía muy buen sabor y los trocitos de chocolate le dan el toque perfecto de combinación de texturas.

Peanut Butter Cups fue el siguiente y como era de esperar no decepcionó a ninguno de los amigos isleños. "Está buenísimo, sabe mucho a cacahuete, así que si te gustan es tremendo". Aseguran que se siente fresco con la combinación de dulce y salado. "Por ahora entra en el top 3".

La cata continuó con el helado de Vainilla con Nueces de Macadamia. "Está fresco, pero no volvería a comprarlo". Aunque las nueces le dan un toque especial, no es un sabor destacable, coinciden los amigos. A diferencia del anterior, con el helado Nutti Cream las expectativas eran altas. "Está muy bueno, sabe mucho a avellanas". Sin embargo, los isleños no coinciden a la hora de valorarlos, mientras que a Abraham le gusta mucho, a Ruymán, al no ser amante de las avellanas, el sabor no le terminó de convencer.

Llegó el turno de un sabor más fresco y veraniego, helado de Mango y Chía. "Qué locura, es como comerte un mango sin hebras, está muy bueno", asegura el tinerfeño. Volviendo a los sabores más dulces, les tocó probar el de Chocolate Cookies. "La textura es como de galleta blandita, es una locura, para mí entra en el top 1 de momento", concluye Ruymán.

El octavo en degustar fue el de Huevo de Chocolate, es decir, huevo Kinder. "Sabe mucho a chocolate blanco, pero la parte negra está impresionante". Siguiendo con otro clásico de la cadena española –turrón–, "tiene los trozos de turrón blando, pero creo que es mejor comprar el turrón que el helado", apunta Abraham.

Los siguientes son dos de los helados más populares del supermercado. Por un lado, el de Cheesecake, "me encanta, además cuando voy a una heladería suelo pedirme este sabor, está muy bueno". Y por el otro, el de Biscuit –o galleta Lotus–, "tiene un sabor fuerte pero está muy bueno".

Y para finalizar la cata, el de Cookie Dough, que a pesar de que le gusta más que el de vainilla y macadamia, no termina de convencerlo el sabor. Y el de Caramelo Salado, que sin probarlo piensa que puede ser el mejor de todos. Sin embargo, tras la primera cucharada ambos amigos se dieron cuenta de que estaba lejos de ser el top 1.

Ranking final

Como veredicto final, Ruymán y Abraham no pudieron ponerse de acuerdo en el top 3. Para Ruymán la medalla de oro se la lleva el de Mango y Chía, siguiéndole el de Cheesecake y el de Chocolate Cookies. Mientras que para Abraham el podio se organizaría de la siguiente manera: Nutti Cream, Peanut Butter Cups y Chocolate Cookies.