Fernando Ramón Rincón tiene la mejor miel de España y la segunda mejor del mundo: cuesta 13 euros

Fernando Ramón Rincón, que comenzó en el mundo de la apicultura como hobby, ha conquistado la capital francesa con su miel de romero. Todo comenzó cuando el actual suegro de Fernando –gran aficionado a la apicultura– hablaba constantemente de las abejas y la miel en comidas o sobremesas. "Un día decidí ir a visitar las colmenas y desde ese día me quedé enganchado", recuerda Fernando. Pocos años después conquistó la capital francesa con la mejor miel de España y la segunda mejor del mundo.

Ese ha sido el veredicto de los jueces de los Paris Honey Awards, un concurso internacional que evalúa y premia la calidad de la miel de diversas partes del mundo, al galardonar a la miel de romero de Arroyo de Miel con la medalla de platino en la categoría de Crystal Honeys.

Corría el año 2013 cuando Fernando comenzó a dedicarse a la apicultura como aficionado. Durante 9 años estuvo formándose, haciendo cursos, cogiendo experiencia mientras iba montando una pequeña explotación. Pasado el tiempo llegó al punto de tener tantas colmenas que se le hacía imposible combinar su trabajo con su pasatiempo. Había que tomar una decisión: "dejarlo como hobby o dedicarme profesionalmente a mi afición".

Fernando Ramón Rincón.

Arroyo de Miel

En el año 2020 se incorporó como profesional de la apicultura, pero no fue hasta el 2022 que creó la empresa Arroyo de Miel junto a su mujer. "Surgió por nuestro amor por el medio ambiente y el cuidado de la naturaleza. Lo que comenzó siendo una afición de fin de semana, transmitida de generación en generación, terminó siendo una pasión y, de esta manera, en nuestra forma de vida", cuentan a través de la página web.

A pesar de que la zona de la Alcarria, concretamente en Canalejas del Arroyo –lugar donde fabrican la miel– es una zona despoblada y no es una gran productora de miel, cuentan con una gran variedad floral con la que se consiguen mieles de gran calidad.

Fue en ese pequeño pueblo de la provincia de Cuenca donde Fernando, con la ayuda de su mujer, consiguieron fabricar la mejor miel de España. "Nosotros pues intentamos recolectar la miel cuando está en su mejor punto, cuando está totalmente madura, no sobreexplotamos las colmenas, echamos solo lo que vemos que está óptimo. Vamos seleccionando los mejores cuadros de miel pues para poder obtener una miel de calidad".

Miel de romero.

La miel ganadora

"En el mes de febrero se celebraron los Paris Honey Awards donde quedamos como segunda mejor miel a nivel mundial y nos dieron una medalla de platino. Y ahora en el mes de junio hemos participado en Londres en otro en otro certamen y hemos vuelto a quedar entre los cinco primeros", cuenta a este diario el apicultor.

En el certamen participaron entre 30 y 40 españoles y los de Arroyo de Miel fueron los primeros a nivel nacional en ambas ocasiones. "Ha sido un gran impulso y nos ha ayudado a dar visibilidad a una empresa tan pequeña de una zona muy despoblada donde no hay prácticamente nadie. Gracias a eso nos han abierto bastantes puertas, nos están llamando incluso empresas en el extranjero para ver si podemos explotar", explica Fernando ilusionado.

–¿Qué hace especial a tu miel?

–Pues primeramente, la zona. La zona donde se encuentran nuestras colmenas es aquí en la Alcarria y es una zona muy buena con una diversidad floral y aromática. Además, nosotros no hacemos apicultura trashumante, que es la que va buscando las mieles por toda la península. Nosotros hemos apostado por la apicultura tradicional, la que no mueve las colmenas. Así ellas también están más adaptadas a este entorno, no las alteramos, no las estresamos, ellas viven aquí en armonía en esta zona, y pues eso para ellas es mejor.

Y la miel de romero (13 euros el kilo), aunque es la que más piden los clientes debido al reciente galardón y a su suavidad en cuanto a sabor, no es la única que ofrece este pequeño negocio conquense. Es más, la que más consume el apicultor es la miel multifloral –la más conocida en la zona– "a mí es la que más me gusta".

Pero si hay una que destaca por su sabor espectacular es la de viborera. "Todavía no la he querido mandar a ningún concurso porque tenemos muy poca producción y pienso que si mando una miel y me la premian o me la valoran bien, no podré servir a los clientes que me la pidan. Así que, ¿de qué me sirve tener un premio si no puedo ofrecérsela a nadie?", explica con humor. Pero lo que tiene claro es que donde la mandara ganaría premios porque tiene un aroma y sabor increíble, recuerda que la primera vez que la probó dijo: "Madre mía, esto es oro".