Jose Calleja, chef de Surtopía, tras probar los salmorejos de supermercado: "El olor no es agradable y no sabe a nada"

Cuando se trata de platos veraniegos hay dos que se llevan la palma: el gazpacho y el salmorejo. Estas bebidas frías son las favoritas de gran parte de los españoles y no solo en esta época del año. Ambas forman parte de la gastronomía andaluza tradicional.

A pesar de que son platos muy similares no llevan exactamente los mismos ingredientes. El gazpacho solo lleva tomate, pimiento, cebolla, pepino, ajo, agua, aceite, sal y vinagre, mientras que el salmorejo cordobés lleva tan solo cinco ingredientes: tomate, pan, el aceite de oliva, el ajo y la sal. Incluso en la judería de Córdoba se encuentra una placa con la receta tradicional de este sabroso plato.

Considerando la popularidad de estas bebidas, EL ESPAÑOL ha contactado recientemente con un experto en gastronomía andaluza para desvelar cuáles son los mejores gazpachos de supermercado. Y ahora, se dispone a averiguar cuáles son los mejores salmorejos envasados de las principales cadenas de supermercados de España.

Jose Calleja es un chef de Sanlúcar de Barrameda, que actualmente dirige el restaurante Surtopía en el número 106 de la calle de Núñez de Balboa, en Madrid. En el restaurante trabajan la cocina andaluza en la que se encuentran platos como el gazpacho o salmorejo, pero con un toque especial de la casa. En este caso, el salmorejo que ofrecen es de pimiento asado, "es exactamente igual que el salmorejo, pero lo que hacemos es poner un 25% de tomate y un 75% de pimiento", explica el cocinero.

Para hacer una valoración en condiciones, este periódico ha visitado su restaurante para que evalúe los salmorejos de marca blanca de cuatro supermercados: Mercadona, Aldi, Dia y Alcampo. Las refrescantes bebidas envasadas en bricks de 1 litro han costado entre 1,19 y 2,20 euros. Y para su correcta valoración, el cocinero se basará en cinco criterios: sabor, olor, textura, color y los ingredientes. Al final de la cata, Jose elaborará un ranking de los mejores y peores salmorejos.

La cata

La degustación comienza con el salmorejo de Aldi (2,19 euros el litro). Lo primero en lo que se fija es en los ingredientes, "lleva ingredientes del gazpacho que no debería tener como el pimiento", pero no descarta que pueda estar bueno. Sin embargo, la decepción no tardó en llegar. "El olor no es agradable, la textura tampoco y no tiene mucho sabor", puntualiza el cocinero.

Jose Calleja a punto de probar el salmorejo de Aldi. M.H.

Lo primero que destaca del salmorejo de Mercadona (2,20 euros el litro) es el color: "es el que más me gusta". Pero esto no es lo único, "en boca está muy bueno, para mi gusto le falta un poco de sal, pero se nota el vinagre y es como el vino, con un poco que tomas se llena toda la boca, está muy bueno", concluye.

En cuanto a la bebida del supermercado Dia (2,19 euros el litro), le nota más dulzor que a los anteriores y esto se debe a que lleva vinagre de Jerez. "Está un poco desequilibrado en ese sentido". Está bueno, pero no destacan ninguno de los otros ingredientes y, aunque tiene una textura agradable, asegura que de sabor "deja mucho que desear". Es similar al de Aldi, pero con el toque dulce del vinagre.

Y en último lugar, Alcampo (2,20 euros el litro). "El color está bien, pero no me gusta nada y el olor no es nada agradable". Además, destaca el sabor de vinagre, pero no uno bueno, explica que se nota que no es vinagre de Jerez, "no está dulce".

Ranking final

Una vez finalizada la cata, el chef ordena de mejor a peor los salmorejos degustados. Y una vez más el primer puesto lo tiene claro: "Sin duda el de Mercadona es el mejor con mucha diferencia y en segundo lugar pongo al salmorejo de Dia, por el sabor que le aporta el vinagre de Jerez". Y en los últimos dos puestos, casi a la par, se encuentra Alcampo y Aldi.