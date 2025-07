Jin Ye, el empresario "más murciano que chino" que parodia a Julio Iglesias: su país lo elige para difundir su cultura

Ni imágenes generadas por inteligencia artificial ni playback. El empresario chino más viral de Murcia, Jin Ye, se ha metido en la piel de Julio Iglesias, para dar la bienvenida al mes de julio, dándole un giro cómico a la tradición que desde hace años inunda las redes sociales cuando el calendario llega a este momento del verano y corren como la pólvora los memes del único cantante español que tiene un Disco de Diamante, por vender más de 100 millones de copias de sus álbumes.

"Quiero llevar a Murcia por todo el mundo", dice este empresario que se siente "más murciano que chino". "Por eso elegí a Julio Iglesias, me gusta su música, pero también porque soy muy consciente del impacto cultural y el valor que tiene su figura en redes sociales. Quería mezclar elegancia y humor en el vídeo y Julio representaba eso a la perfección", tal y como reflexiona Jin Ye (China, 1976), propietario del Hiper Atalayas en la capital del Segura. "Julio Iglesias es un símbolo de España".

De modo que este empresario chino le pidió a un amigo que le prestara su lancha de 225 caballos de potencia, para inaugurar un nuevo género: el vídeo-meme, cantando temas icónicos de Julio Iglesias, como Agua dulce, agua salá o Me va, me va, ataviado con un traje de impoluto lino blanco y unas chanclas de tiburones mientras le grababan navegando por La Manga: uno de los emblemas turísticos de la Costa Cálida murciana.

Pregunta.- ¿Por qué escogió La Manga para grabar esta parodia?

Respuesta.- Siempre he sentido un vínculo especial con La Manga. Me encanta su mezcla de tranquilidad, sus espacios naturales como Calblanque y el ambiente veraniego. Para mí, es uno de los lugares más representativos del verano murciano y por eso decidí que fuera el escenario del vídeo.

El verano es mi estación favorita porque todo está lleno de vida y la gente está más alegre. Además, me encanta disfrutar de la costa murciana y de sus atardeceres. Murcia se puede sentir privilegiada de las playas que tiene en Mazarrón, Águilas o en los municipios del Mar Menor. Así que me pareció que La Manga era un fondo espectacular para dar un toque mediterráneo y único a la grabación.

Jin, empresario chino dueño del Hiper Atalayas de Murcia, parodiando a Julio Iglesias en La Manga.

No es la primera vez que Jin promociona desinteresadamente las bondades de la comunidad murciana, tirando de sus redes sociales donde cuenta con una legión de seguidores: 33.000 solo en Instagram. El pasado 9 de junio, con motivo del Día de la Región de Murcia, este empresario chino protagonizó un vídeo donde repasaba con humor la idiosincrasia de cada uno de los 45 municipios de esta comunidad: el vínculo de San Javier con el Ejército del Aire; las Fiestas de Cartagineses y Romanos en Cartagena; los Carnavales de Águilas...

La vis cómica de Jin Ye le ha catapultado como influencer y por ese motivo, no ha perdido la percha que le brindaba el inicio del mes de julio este martes, para convertirse él mismo en un meme. "Parezco el Julio Iglesias chino", tal y como afirma en el vídeo, cuyo estreno ha cedido a EL ESPAÑOL antes de publicarlo en sus redes sociales el martes 1 de julio.

"Esto es Murcia, el mejor sitio, y lo sabes", bromea Jin Ye, mirando a cámara, con la isla del Barón de fondo, la más grande del Mar Menor, mientras hace suyo uno de los chascarrillos de los memes del cantante español más internacional.

"Deseo que esta comunidad autónoma sea aún más conocida, tanto a nivel nacional como internacional", insiste este empresario, de 49 años, sobre el propósito de muchos de sus vídeos donde promociona los productos de su tienda y aprovecha para publicitar la gastronomía, la cultura, las fiestas populares o los rincones turísticos de la Región de Murcia, para agradecer el cariño que ha recibido de la tierra que le acogió siendo un niño.

Aún es pronto para saber si Julio Iglesias se pronunciará sobre la parodia que Jin ha grabado en La Manga, el mismo sitio donde el afamado cantante protagonizó la película 'La vida sigue igual', rodada en 1968, y que estaba inspirada en su propia vida porque interpretaba a un futbolista que acababa en el mundo de la música tras ver truncada su carrera deportiva por un accidente.

"Me encantan las calas del sur de La Manga, como la Cala del Pino y la Playa de los Alemanes: suelo ir a comer a algún chiringuito porque me parece un lugar perfecto para desconectar y disfrutar de la gastronomía: me encantan las marineras", recalca este empresario chino.

Está claro que Jin Ye no se podrá ganar la vida como cantante ni como actor, pero sus vídeos de Instagram denotan que se ha implicado en la vida social de la comunidad que le acogió hace más de tres décadas y están teniendo tanta repercusión que la Embajada de su país le ha escogido para ser el organizador del Gran Parque de la Cultura China 2025. Este evento se desarrollará en Elche, para promover la integración de la cultura del gigante asiático en la sociedad española.

La ceremonia de apertura tendrá lugar este miércoles, a las 17.30 horas, en el Centro de Congresos Ciutat d'Elx. La programación de este campus de verano tendrá como protagonistas a doce maestros chinos de las artes marciales, la danza, el taichí, la música o la pintura, entre ellos, Liang Xiaolong: maestro shaolin de Isho Speed, un influencer estadounidense con más de 39 millones de seguidores.

Tres años de trabajo

Las actividades se desarrollarán a caballo entre el Edificio Valona de la Universidad Miguel Hernández (UMH) y la Academia Possymulti. "He trabajado durante tres años para que este proyecto se haga realidad", subraya el dueño de Hiper Atalayas y presidente -junto a Lili Pan- de la Asociación de Comunicación Intercultural BOSI. "Es la primera vez que este evento se hará en España para mostrar la cultura china y acercarla a todos los públicos".

Los doce maestros del Gran Parque de la Cultura China 2025 que acogerá Elche.

La Embajada ha designado a Jin Ye para organizar el Gran Parque de la Cultura China 2025, por ser un referente para la comunidad empresarial china que reside en la zona del Levante, por su influencia en redes sociales y por su capacidad para conectar con el público español.

¿Por qué motivo las autoridades chinas han elegido Elche para celebrar este evento?



- Jin Ye: La zona del Levante, especialmente Murcia, Alicante y Elche, representa una conexión estratégica por la gran comunidad china que alberga, por su proyección turística y su creciente interés por la cultura asiática. Es una zona con muchas oportunidades de colaboración cultural y comercial. Para los chinos, España es un lugar idílico, tanto a nivel cultural, turístico como gastronómico.