El impresionante vídeo del Edro III: el pecio de Chipre con 80 metros de eslora que atrae a los aficionados al submarinismo

Los ochenta metros de eslora del Edro III no pasan desapercibidos desde que quedó encallado en 2011 en la bahía de Peyia: un municipio de Chipre que cada vez suma más pisos vacacionales. De hecho, este buque con bandera de Sierra Leona se ha convertido en un atractivo turístico de este punto del litoral chipriota, bordeado por cuevas submarinas.

"Fue sorprendente", subraya Pedro Martínez, sobre el primer pensamiento que se le vino a la mente cuando se encontró frente a este inmenso pecio, encallado a solo unos metros de la costa. "Lo vi como una escena de película, parece una atracción construida a propósito, pero no, es totalmente real".

"La verdad es que resulta surrealista verlo tan cerca de la orilla, como si el tiempo se hubiera detenido", según detalla este emprendedor, natural del municipio murciano de Alcantarilla, y que al igual que otros aficionados al buceo no ha podido evitar acercarse a un pecio que TripAdvisor incluye en una lista de las quince cosas más increíbles de ver en Peyia.

De hecho, se organizan excursiones en quads para llegar a la playa donde encalló este carguero construido en la década de los sesenta en unos astilleros de Noruega. "Nos encontramos con varios turistas, pero no había demasiado trasiego de gente. Coincidimos con un grupo de chicos que iban a acercarse al barco haciendo esnórquel". Aunque otros optan por recorrer el Edro III con equipos de buceo.

El Edro III varado en la bahía de Pegia en Chipre desde 2011.

¿Es la primera vez que se encuentra ante un pecio de 80 metros de eslora?

- Pedro Martínez: No, no es la primera vez. He tenido la suerte de ver algunos pecios en otros países durante mis viajes, pero normalmente están hundidos y son puntos de buceo porque generan un ecosistema marino. Cada uno tiene algo único. Este me llamó mucho la atención por su cercanía a la costa y lo accesible que es para observarlo tanto desde tierra como desde el aire.



Me encanta todo lo que tenga que ver con el mar: hacer esnórquel y descubrir las especies marinas de cada lugar. Tengo el curso de buceo avanzado y bucear me relaja mucho; logro desconectar y sentirme totalmente en paz con la naturaleza. Me gusta conocer la flora y fauna marina de los sitios que visito, que suelen ser, principalmente, destinos costeros.

Prueba de ello son las fotos y vídeos que ha filmado con un dron para subirlos a su cuenta de Instagram [pedro_martinz], para documentar su paso por un carguero que sucumbió a una fuerte tormenta en el año 2011, cuando navegaba de Grecia a Siria. Toda la tripulación fue rescatada con vida, pero su imponente casco no pudo ser evacuado de la bahía de Peyia y con el paso del tiempo se ha convertido en el objetivo de aficionados al submarinismo y de turistas que buscan el selfie perfecto.

Incluso algunos usuarios de TripAdvisor recomiendan sentarse en la playa solo para contemplar un atardecer con el Edro III de fondo: el carguero que unas veces transportaba madera y otras, paneles de yeso, hasta que quedó varado para siempre en Chipre, por cuyas costas han sido desviados en los últimos días varios barcos y cruceros, a causa del conflicto entre Irán y Israel -según AP News-.

La eslora del Edro III mide 80 metros.

Chipre está situada a 472 kilómetros de Israel y el Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda a los viajeros mantenerse informados, tras los ataques israelíes contra Irán del 13 de junio, que provocaron el desvío de treinta vuelos a esta isla del Mediterráneo y la cancelación de los vuelos directos de Chipre a Israel. Pero la proximidad a ese clima bélico no merma la curiosidad turística de Pedro.

"Chipre ha sido una experiencia increíble: combina playas preciosas, historia fascinante y unas tradiciones que en muchos aspectos se parecen a las nuestras. Además, es interesante cómo la isla está dividida en dos partes: la zona controlada por la comunidad grecochipriota y la zona turcochipriota, lo que le da una singularidad histórica y cultural".

"Me ha sorprendido lo acogedora que es la gente y lo fácil que resulta integrarse en su día a día", tal y como reflexiona este veinteañero que ya ha visitado 35 países: Indonesia, Malasia, Tailandia, Singapur, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia... El último destino de esa lista es Chipre donde ha tenido la oportunidad de conocer los misterios del pecio Edro III.

"Viajar me abre la mente, me enseña a ver el mundo desde diferentes perspectivas y me ayuda a crecer como persona. Además, me encanta la mezcla de explorar lo desconocido y, sobre todo, conocer la gente y la cultura de cada lugar. Para mí, esos pequeños momentos de conexión son los que hacen que cada destino sea realmente especial".