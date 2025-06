Esttik, 'youtuber' gastronómico tras probar todos los platos preparados de Mercadona: "Esto está infravalorado"

Josué Montero, más conocido como Esttik, es un creador de contenido español que se dio a conocer a través de sus redes sociales por sus retos de comida, así como por compartir sus experiencias gastronómicas. El malagueño ha publicado un vídeo en su canal de YouTube probando toda la comida preparada del supermercado español Mercadona con el objetivo de averiguar si merece la pena en relación calidad-precio.

Entre algunos de los platos seleccionados se encuentran: medio costillar con patatas, lentejas, arroz al horno, croquetas, espaguetis a la carbonara, salmón con verduras o sepia, entre muchas otras preparaciones. Una veintena de platos en los que se ha gastado cerca de 90 euros.

La cata comenzó con los productos fríos mientras esperaba a que el resto de preparaciones se calentaran tanto en el horno como en el microondas. Por tanto, la ensaladilla de mariscos y la rusa fueron las primeras elaboraciones que probó. "No están malas, pero si me tuviera que quedar con una sería la de mariscos".

Continuó probando con un gran acompañamiento para las ensaladillas: la tortilla de calabacín. Como primera impresión el malagueño aseguró que no tenía mala pinta y además olía muy bien. Aunque a él le suele gustar más jugosa aclaró que no estaba nada mal; sin embargo, sigue prefiriendo las tortillas de microondas que se venden en nevera.

La sepia fue el quinto plato seleccionado. En un principio no estaba muy seguro de que el plato fuese a estar bueno, pero tras saborearlo no tardó en cambiar de opinión: "me había asustado un poco, pero no está mal, es más el maldito con pan entraría bien. Le doy el aprobado".

El siguiente plato prometía. Berenjena rellena de carne y verdura con queso gratinado por encima. "Está muy buena y suave", afirmó el youtuber. Sin lugar a dudas fue uno de los platos que más disfrutó Montero durante la grabación del vídeo.

Llegado el turno de las pastas le tocó degustar los espaguetis a la carbonara y los macarrones a la boloñesa. El primer punto a favor que observó es que viene una muy buena cantidad de comida para una persona, y no solo eso, además cumplieron las expectativas en cuanto a sabor: "por este precio, yo te lo compro". Aun así los ganadores en esta "mino batalla" fueron los macarrones.

Prosiguió con los arroces, paella valenciana y arroz al horno. No solo le sorprendió la cantidad de arroz sino su sabor también: "Para ser de supermercado, esto es una ración gorda. Yo lo apruebo", declaró refiriéndose al arroz al horno. Con la paella valenciana las impresiones fueron inmediatas. "Yo me estoy llevando una sorpresa", afirmó mientras disfrutaba del plato de origen valenciano.

Entre las opciones más sanas se encuentra el salmón con arroz y verduras. "Esto está muy bien, esto es un plato infravalorado, está muy bueno", aseguró tras el primer bocado. El siguiente plato fue el cuarto trasero de pollo con patatas al horno, del cual aseguró que es el plato calidad-precio más barato que ha visto en su vida: "Creo que el mejor plato de todos sin duda es el pollo".