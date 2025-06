Peldanyos, 'tiktoker' gastronómico tras probar helados del supermercado: "Me ha parecido muy cutre"

Sergio Peldanyos, más conocido como Peldanyos en redes sociales, es un creador de contenido gastronómico español. El influencer, que acumula más de 3,5 millones de seguidores, basa su contenido principalmente en probar comida de diferentes provincias, restaurantes o incluso de supermercados, siendo esta última una de sus secciones más virales.

A pesar de que TikTok es su principal red social de difusión de este tipo de contenido, también lo hace a través de su canal de YouTube y en esta ocasión ha publicado un vídeo probando helados del supermercado y puntuandolos, una cata ideal para este comienzo del verano.

El influencer estaba en un supermercado cercano cuando se topó con cuatro helados que le llamaron la atención y decidió probarlos en directo con sus seguidores en su canal de Twitch. La cata la dividió en dos secciones diferentes: helados de Raffaello y Ferrero Rocher por un lado; y cornetos de Snickers y Kinder Bueno por el otro.

En primer lugar, degustó el helado de Raffaello. Lo primero que quiso destacar fue el tamaño del producto, el cual le pareció algo pequeño; en cuanto a su sabor, aseguró que "estaba bueno" pero no tanto como se esperaba, aun así lo disfrutó. Quiso aclarar que para los amantes del dulce Raffaello seguramente este helado es un 10; sin embargo, para él, quien disfruta de los bombones "pero tampoco se muere por ellos", lo puntúa con un sólido 8,5 sobre 10.

La cata continuó con el de Ferrero Rocher. "Jamás hubiera pensado que me gustara más el helado de Raffaello que el de Ferrero", declaró el influencer. Peldanyos sintió que este es mejor helado, aunque asegura que disfrutó mucho más el primero a nivel de sabor. Tras unos segundos de duda terminó calificándolo con un 8,25 sobre 10.

Continuó el directo con el turno de los cornetos. El primero fue el de Kinder Bueno blanco y la decepción fue inmediata. "Qué pena que con lo buena que está la capa de arriba, el resto del helado sea un completo aburrimiento". La nata le ha parecido "muy cutre" y considera que si todo el helado estuviese en consonancia con la capa superior, que según el tiktoker sabía a puro Kinder Bueno, "molaría". Ya que una vez comes la capa de arriba el resto del helado sabe únicamente a nata.

Por tanto, la puntuación final que le da a este corneto es de 7,25 sobre 10, aclarando que recibe esa nota únicamente gracias al medallón superior. Asimismo, propone que este helado mejoraría si se le incrustase un cilindro como la capa superior en mitad de todo el helado, para que cada bocado tenga el sabor del Kinder Bueno.

Y por último el de Snickers, una combinación que vuelve "loco" al valenciano: caramelos y cacahuetes. Sin embargo, una vez más las expectativas no cumplieron con la realidad. Ha notado un poco de caramelo salado, pero le faltaba la pegajosidad que este ingrediente aporta en la chocolatina original. "Me ha sabido principalmente a chocolate con el toque salado del caramelo y muy pocos cacahuetes". El influencer había dejado los helados de cucurucho para el final de la cata, ya que los considera mejores que los de palo, a pesar de ello asegura que: "han sido la gran decepción de la noche".

Ranking final

En primer lugar se posiciona el helado de Raffaello, siguiéndole muy de cerca el de Ferrero Rocher y las dos últimas posiciones son para el de Kinder Bueno y al final de la cola el de Snickers con una puntuación de 6,5. Terminó el directo aclarando que a pesar de estar todos aprobados, únicamente compraría los dos primeros, los otros dos "son muy simplones".