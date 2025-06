Raquel lleva 25 años siendo electricista: "Mi entorno sigue preguntándome cuándo voy a buscarme un trabajo de verdad"

En el transcurso de 2024, alrededor de 160.288 mujeres formaron parte del sector de la construcción, lo que representa un 11,4% del total de personas empleadas en esta industria. Esta cifra marca el mayor avance registrado en los últimos diez años. El incremento con el año anterior fue del 3,5%, superando el crecimiento registrado en el conjunto de los sectores económicos.

A día de hoy, la presencia femenina en este sector sigue siendo reducida. Menos del 7% de las mujeres que trabajan en la construcción ocupan roles de alta demanda como albañilas, electricistas en obras, encargadas de obra o conductoras de grúas móviles. A ese porcentaje pertenece Raquel López, de 45 años y natural de Lérida. Lleva en la profesión 25 años, pero de manera interrumpida "porque he parido a tres hijos y tuve que parar varios meses". Nació con un padre dedicado al mundo de la construcción así que, con 20 años, sin saber muy bien qué hacer con su vida, se matriculó en un curso de Formación Profesional de Electricidad. Era el curso que más le encajaba, descartando totalmente el de administrativo o la automoción. "No me veía detrás de un ordenador y como he vivido la construcción desde pequeña, no me venía de nuevas. Además, siempre me han gustado las cosas manuales", explica Raquel en conversación con EL ESPAÑOL.

Raquel, electricista con 25 años de experiencia. Cedida

Pese al progreso, todavía persisten grandes diferencias en cuanto al tipo de funciones desempeñadas según el género. Una de las áreas donde la presencia femenina continúa siendo especialmente limitada es en el trabajo a pie de obra. De hecho, únicamente el 6,2% de las mujeres que trabajan en la construcción lo hacen en labores a pie de obra, lo cual representa apenas el 0,7% del total de trabajadores en esa misma ocupación.

"Mi marido y yo somos autónomos y tenemos una empresa, Instalaciones R&R, pero no hay mujeres electricistas. No porque no queramos, es que no conocemos a nadie que se dedique a lo mismo que yo".