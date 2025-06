JDalmau, experto gastronómico tras probar las horchatas del supermercado: "Esta está suspendida, sabe a agua"

Juan José Dalmau, más conocido como JDalmau, es uno de los youtubers gastronómicos más importantes de España. El influencer cuenta con más de un millón de suscriptores en su canal principal de Youtube y como buen valenciano ha publicado un vídeo probando las horchatas de varios supermercados en busca de la bebida que se acerque lo más posible a la de una horchatería tradicional de su tierra natal.

Entre los supermercados seleccionados se encuentran Mercadona, Aldi, Consum y Carrefour. En cada uno de estos establecimientos compró entre 1 o 3 bebidas de la propia marca del supermercado, además de la conocida Chufi.

La cata comenzó con las tres horchatas de la marca Hacendado, una fresca y dos de brick, una de ellas sin azúcar. La primera que probó Dalmau fue la de brick con azúcar y un 10% de chufas, la siguiente fue la fresca con un 19% de chufas y finalizó la cata de Mercadona con la de brick sin azúcares añadidos.

La primera diferencia que notó fueron las diferentes texturas, siendo la primera más espesa que las otras dos. Tras probarla la puntuó con un 4 sobre 10, "no la apruebo". Continuó con la fresca y lo tuvo claro tras el primer sorbo: "la diferencia es abismal, está muy rica". Quiso aclarar que no es igual que una de horchatería, pero que sin duda la puntuaba con un 7,5 sobre 10. Y al terminar con las bebidas de Mercadona la decepción fue inmediata. "Esto es agua con esencia de horchata". La horchata sin azúcares añadidos la puntuó también con un 4 sobre 10.

El ranking siguió con la horchata del supermercado Consum. La bebida del establecimiento de origen valenciano solo contenía un 8% de chufas para sorpresa del youtuber. A pesar de contener menos cantidad del producto principal de este tipo de bebidas, el influencer notó un sabor más fuerte a chufa que la de Hacendado. Sin embargo, esto no fue suficiente para darle un aprobado, puntuándola finalmente con un 4,5 sobre 10.

El tercer supermercado elegido fue Aldi. La primera era una horchata premium de la marca Orxata con un 30% de chufa y la segunda de la marca blanca del supermercado tan solo contenía un 12,6%. La primera gran diferencia que notó entre ambas fue el color, y es que la de la marca de Aldi parecía más un vaso de leche que de horchata.

A pesar de que el color de la bebida no prometía, consiguió el aprobado que no pudieron alcanzar el resto (exceptuando la fresca del Mercadona). Tras beberse el vaso entero, no lo dudó y la puntuó con un 5 sobre 10, "está buena, no está nada mal". Y en cuanto a la premium, el veredicto estuvo "complicado", ya que estaba casi tan buena como la de Mercadona.

Para finalizar la cata se dirigió a un Carrefour a por una clásica horchata Chufi con un 13% de chufas, la cual ya había probado, pero a pesar de ello su sabor no igualó al de su recuerdo: "está muy buena, pero la recordaba aún más buena".

Top 3

Por tanto, como veredicto final, Dalmau no titubeó ni un segundo, el puesto número uno estaba claro: la horchata fresca de Mercadona era la ganadora. A esta le siguió en un empate la Chufi y la horchata premium de la marca Orxata.