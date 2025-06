La Guardia Civil cree que Juan y Angelita se bañaron en alta mar y no pudieron volver a nado a la lancha: ella aún no ha aparecido

El Instituto Anatómico Forense de Palma realizará una autopsia al cadáver de Juan Herrera, el expolicía local de 67 años desaparecido desde el pasado sábado en Calvià, y cuyo cadáver fue hallado este miércoles, para conocer las circunstancias de su muerte.

Su cuerpo fue encontrado el miércoles sobre las 14:30 de la tarde, en la bahía de Palma, a unas cuatro millas del faro de Cala Figuera, Mallorca. Los agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil trasladaron el cuerpo hasta el Club Náutico de Santa Ponça.

Las autoridades continúan con la búsqueda de la esposa de Juan, Ángelita Silva da Souza, de 57 años. Ambos salieron a navegar la tarde del sábado y no regresaron. Allan Krell da Souza, el hijo de Ángelita, fue a buscarlos la tarde del lunes y encontró la lancha a la deriva.

La lancha de Juan y Angelita fue llevada a Sant Elm. EFE

En el bote no se encontraron ni un chaleco ni un aro salvavidas. Esto hace creer a los investigadores que la pareja se dio un baño en aguas de El Toro, pero no ancló la embarcación, lo cual provocó que esta quedara a la deriva y ellos no consiguieran regresar a ella.

En la lancha, llamada Zaragall, sí encontraron los teléfonos móviles de ambos, al igual que los equipos de navegación y de comunicación. Los investigadores analizaron el sistema de sonda del barco y encontraron que estuvo detenido durante un largo periodo en una zona de pesca situada a unas siete millas de El Toro. En ese lugar, la profundidad alcanza los 90 metros.

Angelita continúa desaparecida

Además del cuerpo de Juan Herrera, los agentes de la Guardia Civil también recuperaron otro en avanzado estado de descomposición, a unas 14 millas al noroeste de Sa Dragonera. Los investigadores aseguraron que este segundo cadáver se trataba de un tripulante de una patera que naufragó en la costa de Mallorca.

Los servicios de emergencias mantienen la búsqueda de Ángelita Silva da Souza. Su hijo Allan escribió en redes sociales, antes de que apareciera el cuerpo de Juan Herrera, que esperaba encontrarlos vivos. "Mi madre es una excelente nadadora, por lo que confiamos en que puedan estar con vida en alguna zona rocosa o cala de difícil acceso de la costa entre Calvià y la Tramuntana".

Juan Herrera se jubiló hace dos años como subinspector de la Policía Local de Calvià. La mayor parte de su vida pasó navegando en el mar y pescando. "Es pescador con amplia experiencia en navegación", describió Allan en su mensaje.

La pesca es una afición que compartía con su pareja, Angelita Silva da Souza, de 57 años y de origen brasileño.