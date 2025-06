'Don Fernando' Frías, notario a los 24 años con la nota más alta de la historia: "Salía a la calle cada 20 días y sólo una hora"

Fernando Frías (Madrid, 2000) ahora es don Fernando Frías. A sus 24 años recién cumplidos acaba de superar la oposición de notario, una de las más complicadas del país, ya que consta de más de 150 temas. El joven, no obstante, no sólo se ha convertido en el notario más joven de España, sino que lo ha hecho con la mayor nota de la historia desde que hay registros.

En el tercer ejercicio de su oposición, el dictamen, el joven ha obtenido un 19,70 sobre 20. Ha rozado la perfección y es algo que nunca se ha visto. “Normalmente los mejores de cada año llegan al 17 o 18 y ha habido muy pocos 19 desde que hay registros, y yo he conseguido superarlo ampliamente”, celebra Fernando Frías en conversación con EL ESPAÑOL.

Pero este éxito no ha sido fruto del azar, sino de un sacrificio sobrehumano que muy pocas personas están dispuestas a afrontar. “Entre junio de 2023 y abril de 2024 salía a la calle cada 20 días y sólo una hora, para ver a mi padre y pasear con él. El resto del tiempo estudiaba. Pasaba 14 horas sentado e incluso llegué a perder musculatura, pero sentía que nunca me había puesto al límite ni había explotado el 100 % de mis capacidades”, explica.

El notario Fernando Frías. Cedida

Fernando Frías quería asumir ese reto. Era algo personal y por eso sólo estuvo opositando durante un año y nueve meses en una oposición cuya media es de cinco años. “Yo estaba convencido de que lo podía hacer y mi preparador creía mucho en mí. Una vez, tras cantar el tema, me dijo: ‘Si eres capaz de llegar con todo al examen, vas a aprobar’”, recuerda el joven notario.

Eso le insufló ánimos, pero el problema era el tiempo. La siguiente convocatoria era tan sólo en unos meses y él llevaba muy poco opositando. Era casi imposible llegar “con todo estudiado”, como le había pedido su preparador. Y ahí fue cuando Fernando Frías decidió ponerse al límite, con esas 14 horas ó 15 horas de estudio diario. “Y, la verdad, lo hice apoyado en la fe en los momentos duros y con la convicción de poder lograr algo con lo que poder inspirar a alguien. Eso pensaba”, confiesa el notario.

El más joven de España

Y lo logró. Fernando Frías no sólo ha conseguido superar la oposición, sino que lo ha hecho como el número 1 de su tribunal –hay dos–. Eso le ha permitido elegir destino donde quisiera y el joven notario madrileño, contra todo pronóstico, escogió Cedeira, un pequeño pueblo al norte de La Coruña con poco más de 6.500 habitantes.

“Escogí Cedeira porque Galicia me gusta mucho. Siempre he veraneado por aquí y tenía ganas de irme de casa. Nunca había salido de Madrid, ni siquiera en el Erasmus, porque se canceló en mi año por la pandemia. Así que quería ir a un sitio fuera de mi zona de confort. Además, Galicia me encanta por el clima, la gastronomía y su gente, que es muy hospitalaria”, dice el nuevo notario de Cedeira, que lleva un mes otorgando fe jurídica a todo lo que le demandan sus clientes.

Fernando Frías, asumiendo su cargo de notario. Cedida

Pero lo cierto es que no ha sido casualidad que Fernando Frías llegara al mundo jurídico y a la notaría. Lo había mamado en casa desde su más tierna infancia debido a que sus padres son juristas.

“Pero mis padres se divorciaron cuando tenía cinco años, y a los 11 mi madre salía con un notario, que sigue siendo su pareja actual, y desde ahí comparaba sus trabajos. Mi padre trabajaba muchísimo, porque era jurista en el mundo empresarial, mientras que el novio de mi madre podía conciliar mejor y eso me llamó la atención. Por eso siempre pensé en opositar a Notaría”, dice el joven con una extrema madurez impropia de su edad.

Forjando un carácter

El camino de Fernando Frías hasta llegar a la decisión de ser notario y, consecuentemente, a lograrlo, ha estado plagado de éxitos. Cuenta a este diario que todo empezó en el colegio Jesús María de Madrid, donde hizo toda la Primaria y la Secundaria. “Era tan duro que te puedo decir que hubo cursos que me costaron más que algunos cursos de la universidad”, cuenta el notario.

Dice que eso le “forjó el carácter” y que gracias a su colegio se creó en él un hábito de estudio que le ha facilitado mucho la universidad y la oposición. Apasionado de las asignaturas de Lengua, Latín y Griego, al Fernando Frías adolescente le seguía quedando tiempo para cultivar sus pasiones.

Estas van desde la práctica de deportes como tenis, fútbol o pádel, hasta tocar la guitarra y componer sus canciones bajo su nombre artístico, Ferfri. Esos hobbies los sigue desarrollando en la actualidad y nunca le distrajeron lo suficiente como para dejar de ser el chico 10 en lo académico.

Fernando Frías toca la guitarra y compone bajo su nombre artístico, Ferfri. Cedida

Aunque en la Primaria y la primera etapa de la ESO era un alumno con unas calificaciones medias, desde tercero todo cambió hasta obtener una media de 10 tanto en cuarto de la ESO como en Bachillerato. “Y en Selectividad alcancé el 13,62 sobre 14”, añade el notario.

Eso provocó que la Universidad Autónoma de Madrid, donde estudió el grado en Derecho, le concediera uno de los premios Joven Talento por ser una de las notas más altas en la Selectividad. Allí Fernando Frías pasaría cuatro años, desde 2018 hasta 2022, estudiando, viajando, saliendo y “sin mucho esfuerzo, a diferencia del colegio”, el chico alcanzó una media de 9.

Una vez graduado en Derecho, lo siguiente fue opositar. Lo tenía claro. Estaba claro. Lo que nunca había imaginado Fernando Frías es que se pondría tan al límite que superaría la oposición en un año y nueve meses. Ahora es el nuevo notario de Cedeira, pero también confiesa que va a ayudar a su hermana mayor, María, a superar esta oposición. “Seré su preparador en los casos y lo va a lograr porque se ha quedado a nada”, dice don Fernando Frías, el notario más joven del país.