Felipe VI entrega las becas de la Fundación la Caixa a 100 estudiantes "brillantes" de toda España: 100.000 € a cada uno

Felipe VI, rey de España, ha presidido este miércoles 4 de junio la ceremonia de entrega de las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación la Caixa, otorgadas a los 100 universitarios seleccionados en la convocatoria de 2024. Se trata de la 43.ª edición del programa de Becas de la entidad, que tiene por objetivo el fomento del talento de los estudiantes más sobresalientes mediante la ampliación de su formación en algunas de las mejores universidades del mundo.

"No llegáis aquí sólo por un excelente currículo, sino por otras cualidades. Esperamos mucho de vosotros y España confía en vosotros, porque hacéis falta. Que vuestra semilla de talento fructifique. Sin duda, hay una apuesta, un apoyo y una inversión y debe haber correspondencia. Que os acompañe siempre la humildad y las ganas de aprender y de compartir lo aprendido", ha expuesto el Rey este miércoles en Madrid.

También han asistido al acto celebrado en CaixaForum Madrid, el Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio y el presidente de la Fundación "la Caixa", Isidro Fainé.

El Ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, observando al Rey entregando una beca. EP

"El programa de becas para realizar estudios de posgrado en el extranjero se remonta a 1982 y cuenta ya con una comunidad de más de 6.000 personas. En esta edición, sólo uno de cada diez candidatos obtuvo finalmente la beca. Por tanto, estos 100 becarios son los mejores entre los mejores: una fuente de inspiración para quienes les rodean, y un referente que podemos tomar para superarnos cada día ofreciendo al mundo nuestra mejor versión", ha explicado Isidro Fainé. "Uno de nuestros becarios ha reunido 52 matrículas de honor en su grado", recalca Fainé.

Almudena Sevilla, economista e investigadora que ha dedicado su carrera a analizar la relación intrínseca entre la igualdad de género y el progreso económico y social, se ha dirigido a los asistentes en representación del colectivo de becarios de la Fundación la Caixa.

Sevilla, que es catedrática de la London School of Economics and Political Science (LSE), ha sido distinguida recientemente como comendadora de la Orden del Imperio Británico en reconocimiento de su labor investigadora y sus contribuciones para mejorar la sociedad, un premio a un compromiso que comenzó en Estados Unidos, donde amplió sus estudios gracias a una beca de posgrado de la Fundación la Caixa.

"Como becaria, esta beca no es sólo una ayuda económica, es una invitación a pertenecer a una comunidad excepcional. Me permitió crecer profesional y socialmente. El crecimiento económico de un país depende de aprovechar sobre todo el talento, especialmente el de las mujeres, donde podamos desarrollar todo nuestro potencial. La beca de la Fundación la Caixa es un punto de inflexión y recordad que detrás de cada éxito, habrá más de un fracaso. A mí, la primera vez que solicité esta beca, me la rechazaron", ha comentado Almudena Sevilla.

Felipe VI llegando al evento de la Fundación la Caixa. Europa Press

Las 100 becas de la promoción del año 2024 están repartidas entre 3 continentes: 71 becas son para estudiar en Europa, 27 para Estados Unidos y 2 para Japón. Los países que atraen más becarios son Reino Unido (42) y Estados Unidos (27).

Los 100 becarios de la promoción del año 2024 provienen de 27 provincias españolas, de 2 distritos portugueses y de 4 países más (Andorra, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido). Las provincias de origen con más becarios son Barcelona (31), Madrid (23), A Coruña (4), Valencia (3) y Castellón (3), donde la edad media de los becarios -en el momento de recibir la beca- es de 24 años de edad.

Jóvenes sobresalientes

Durante este año, la Fundación "la Caixa" ha recibido un total de 1.045 candidaturas de estudiantes interesados en obtener una de las 100 becas ofrecidas en el marco de su programa, concedidas mediante un proceso competitivo. Estas candidaturas deben superar una primera etapa de evaluación basada en el sistema de peer review, es decir, una revisión llevada a cabo por especialistas con conocimientos relacionados. Aquellos aspirantes que obtienen las calificaciones más altas son llamados a una entrevista individual.

En el proceso de selección participan docentes universitarios con trayectoria internacional en evaluaciones de este tipo. Tanto el número de solicitudes como el nivel de exigencia y el rigor aplicado en las distintas fases del proceso aseguran que los candidatos seleccionados demuestren un grado de excelencia excepcional. La eficacia de este sistema se refleja posteriormente en el éxito alcanzado por los becarios de la Fundación "la Caixa", quienes logran acceder a las universidades más prestigiosas del mundo.

Las universidades que reciben a más becarios son la University of Cambridge (12), la University of Oxford (9), la London School of Economics and Political Science (6), la Columbia University (6) y la ETH Zürich (5).

La ceremonia de la entrega de las becas de la Fundación la Caixa. EP

Las disciplinas más representadas son las ingenierías y las tecnologías (16), la biología celular y molecular (12), las matemáticas (11), el derecho (8), las ciencias económicas y empresariales (7), y las ciencias políticas y de la administración (6).

Invertir en las nuevas generaciones

En España, se trata del programa que ofrece la mayor cantidad de becas para realizar estudios de posgrado en el extranjero. El programa financia por completo el coste de la matrícula y proporciona una asignación mensual. Asimismo, cubre los gastos de viaje y organiza unas jornadas de orientación antes del inicio en las universidades correspondientes.

Desde el inicio del programa de Becas de posgrado en el extranjero, en el año 1982, hasta la convocatoria del año 2024, la Fundación "la Caixa" ha destinado una inversión acumulada de más de 219 millones de euros a la formación en el extranjero de 3.977 estudiantes.

La inversión de la Fundación la Caixa en la convocatoria del año 2024 ha sido de 10 millones de euros. El coste medio de las becas concedidas para realizar estudios de posgrado en el extranjero es de 100.000 euros.